Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kirin 2026 tanıtıldı: Huawei’den transistör rekoru hamlesi

    Teknoloji devlerinden Huawei, Kirin 2026 işlemcisiyle Tau Yasası stratejisini duyurdu. İşte yeni çip mimarisinin performans ve verimlilik üzerindeki etkileri:  

    Kirin 2026 tanıtıldı: Huawei’den transistör rekoru hamlesi Tam Boyutta Gör
    Huawei, ISCAS 2026 etkinliğinde tanıttığı Kirin 2026 mobil işlemcisiyle yarı iletken geliştirme yaklaşımında yeni bir döneme geçiş sinyali verdi. Şirket, geleneksel üretim düğümü küçültme yöntemlerinin sınırlarına ulaşıldığını savunurken, bunun yerine “Tau Yasası” adını verdiği farklı bir ölçeklendirme modeli üzerinde çalıştığını açıkladı. Huawei’ye göre yeni Kirin 2026 çipi, transistör yoğunluğunu artırırken aynı zamanda sinyal gecikmesini azaltarak performans ve enerji verimliliğinde kayda değer kazanımlar sağlayacak. ISCAS 2026 kapsamında Huawei Direktörü ve Yarı İletken İş Birimi Başkanı He Tingbo tarafından paylaşılan teknik veriler, şirketin yalnızca üretim teknolojisine değil, çip mimarisinin temel yapısına da odaklandığını gösteriyor.

    Tau Yasası ve çift katmanlı tasarım yaklaşımı dikkat çekiyor

    Huawei’nin açıklamalarına göre Kirin 2026 işlemcisi, “mantık katlama” adı verilen yeni bir tasarım yaklaşımı kullanıyor. Bu yöntemle birlikte transistör sayısında yüzde 53,5 oranında artış sağlandığı ve milimetre kare başına yaklaşık 238 milyon transistör yoğunluğuna ulaşıldığı ifade ediliyor. Geleneksel yarı iletken geliştirme sürecinde şirketler genellikle daha küçük üretim düğümlerine geçerek aynı alana daha fazla transistör yerleştirmeye çalışıyor. Ancak Huawei’nin yaklaşımı, fiziksel küçülmenin yanında veri iletim yollarını optimize etmeye ve işlemci içindeki gecikmeyi azaltmaya odaklanıyor.

    Huawei’nin “serbest mantık tasarımı” olarak tanımladığı mimari model, işlemci yapısını tek katmanlı düzenden çift katmanlı düzene taşıyor. Şirket, bu değişikliğin yalnızca daha yüksek transistör yoğunluğu sağlamadığını, aynı zamanda işlem birimleri arasındaki sinyal iletim süresini de azalttığını belirtiyor. Modern mobil işlemcilerde veri aktarım gecikmesi, özellikle yapay zeka işlemleri ve yüksek performans gerektiren uygulamalarda önemli darboğazlardan biri olarak görülüyor. Huawei’nin Tau Yasası stratejisi ise tam olarak bu soruna odaklanıyor ve performans artışını yalnızca daha fazla çekirdek veya daha yüksek frekans üzerinden değil, işlem yollarını optimize ederek sağlamayı hedefliyor.

    Kirin 2026 tanıtıldı: Huawei’den transistör rekoru hamlesi Tam Boyutta Gör
    Şirketin paylaştığı verilere göre Kirin 2026, yüksek performanslı çekirdeklerde yüzde 41 oranında daha yüksek verimlilik sunabiliyor. Bunun yanında maksimum saat hızlarının yüzde 12,7 oranında artırılarak yaklaşık 3,1 GHz seviyesine çıkarıldığı ifade ediliyor. Mobil işlemcilerde frekans artışı uzun yıllardır performansın temel göstergelerinden biri olarak görülse de son dönemde enerji tüketimi ve ısıl yönetim sorunları nedeniyle üreticiler farklı çözümlere yöneliyor.
    Kirin 2026 tanıtıldı: Huawei’den transistör rekoru hamlesi Tam Boyutta Gör
    He Tingbo’nun açıklamalarında dikkat çeken bir diğer detay ise Huawei’nin mevcut mobil işlemci gelişimini “performans doygunluk bölgesi” olarak tanımlaması oldu. Şirket, Kirin 9030 Pro sonrasında geleneksel yöntemlerle elde edilen performans kazanımlarının önceki nesillere kıyasla daha sınırlı kaldığını düşünüyor. Bu durum yalnızca Huawei’ye özgü değil; sektör genelinde yarı iletken üreticileri artık Moore Yasası’nın yavaşladığı bir dönemde alternatif mimari çözümler araştırıyor. Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi üreticiler farklı çekirdek mimarileri ve yapay zeka hızlandırıcılarıyla benzer sorunları çözmeye çalışırken, Huawei’nin zaman ölçeklendirme yaklaşımı sektörde farklı bir teknik yönelim olarak değerlendiriliyor.

    Huawei’nin uzun vadeli planları da dikkat çekici hedefler içeriyor. Şirket, önümüzdeki on yıl boyunca transistör yoğunluğu ve işlemci frekanslarında istikrarlı büyümenin devam edeceğini öngörüyor. Huawei’nin paylaştığı yol haritasına göre 2031 döneminde “devrim niteliğinde ikiye katlama yükseltmesi” olarak tanımlanan yeni bir aşamaya geçilecek. Bu hedef kapsamında gelecekteki işlemcilerin 400 MTR/mm² seviyesini aşabileceği ve saat hızlarının 5.0 GHz düzeyine ulaşabileceği belirtiliyor. Günümüzde mobil işlemcilerin büyük bölümü 3 GHz bandında çalışırken bu seviyeye ulaşılması, akıllı telefon performansında masaüstü sistemlere daha yakın bir deneyim anlamına gelebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba farı nasıl temizlenir opel corsa 1.2 t kronik sorunlar muayeneden sonra ruhsat değişir mi teknik servis programı spotify ücretli mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum