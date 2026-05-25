Kirin 2026 tanıtıldı: Huawei’den transistör rekoru hamlesi

Tau Yasası ve çift katmanlı tasarım yaklaşımı dikkat çekiyor
Huawei’nin açıklamalarına göre Kirin 2026 işlemcisi, “mantık katlama” adı verilen yeni bir tasarım yaklaşımı kullanıyor. Bu yöntemle birlikte transistör sayısında yüzde 53,5 oranında artış sağlandığı ve milimetre kare başına yaklaşık 238 milyon transistör yoğunluğuna ulaşıldığı ifade ediliyor. Geleneksel yarı iletken geliştirme sürecinde şirketler genellikle daha küçük üretim düğümlerine geçerek aynı alana daha fazla transistör yerleştirmeye çalışıyor. Ancak Huawei’nin yaklaşımı, fiziksel küçülmenin yanında veri iletim yollarını optimize etmeye ve işlemci içindeki gecikmeyi azaltmaya odaklanıyor.
Huawei’nin “serbest mantık tasarımı” olarak tanımladığı mimari model, işlemci yapısını tek katmanlı düzenden çift katmanlı düzene taşıyor. Şirket, bu değişikliğin yalnızca daha yüksek transistör yoğunluğu sağlamadığını, aynı zamanda işlem birimleri arasındaki sinyal iletim süresini de azalttığını belirtiyor. Modern mobil işlemcilerde veri aktarım gecikmesi, özellikle yapay zeka işlemleri ve yüksek performans gerektiren uygulamalarda önemli darboğazlardan biri olarak görülüyor. Huawei’nin Tau Yasası stratejisi ise tam olarak bu soruna odaklanıyor ve performans artışını yalnızca daha fazla çekirdek veya daha yüksek frekans üzerinden değil, işlem yollarını optimize ederek sağlamayı hedefliyor.
Huawei'nin uzun vadeli planları da dikkat çekici hedefler içeriyor. Şirket, önümüzdeki on yıl boyunca transistör yoğunluğu ve işlemci frekanslarında istikrarlı büyümenin devam edeceğini öngörüyor. Huawei'nin paylaştığı yol haritasına göre 2031 döneminde "devrim niteliğinde ikiye katlama yükseltmesi" olarak tanımlanan yeni bir aşamaya geçilecek. Bu hedef kapsamında gelecekteki işlemcilerin 400 MTR/mm² seviyesini aşabileceği ve saat hızlarının 5.0 GHz düzeyine ulaşabileceği belirtiliyor. Günümüzde mobil işlemcilerin büyük bölümü 3 GHz bandında çalışırken bu seviyeye ulaşılması, akıllı telefon performansında masaüstü sistemlere daha yakın bir deneyim anlamına gelebilir.
