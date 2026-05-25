Kirin 2026 tanıtıldı: Huawei’den transistör rekoru hamlesi

Tam Boyutta Gör Huawei, ISCAS 2026 etkinliğinde tanıttığı Kirin 2026 mobil işlemcisiyle yarı iletken geliştirme yaklaşımında yeni bir döneme geçiş sinyali verdi. Şirket, geleneksel üretim düğümü küçültme yöntemlerinin sınırlarına ulaşıldığını savunurken, bunun yerine “Tau Yasası” adını verdiği farklı bir ölçeklendirme modeli üzerinde çalıştığını açıkladı. Huawei’ye göre yeni Kirin 2026 çipi, transistör yoğunluğunu artırırken aynı zamanda sinyal gecikmesini azaltarak performans ve enerji verimliliğinde kayda değer kazanımlar sağlayacak. ISCAS 2026 kapsamında Huawei Direktörü ve Yarı İletken İş Birimi Başkanı He Tingbo tarafından paylaşılan teknik veriler, şirketin yalnızca üretim teknolojisine değil, çip mimarisinin temel yapısına da odaklandığını gösteriyor.

Tau Yasası ve çift katmanlı tasarım yaklaşımı dikkat çekiyor

Huawei’nin açıklamalarına göre Kirin 2026 işlemcisi, “mantık katlama” adı verilen yeni bir tasarım yaklaşımı kullanıyor. Bu yöntemle birlikte transistör sayısında yüzde 53,5 oranında artış sağlandığı ve milimetre kare başına yaklaşık 238 milyon transistör yoğunluğuna ulaşıldığı ifade ediliyor. Geleneksel yarı iletken geliştirme sürecinde şirketler genellikle daha küçük üretim düğümlerine geçerek aynı alana daha fazla transistör yerleştirmeye çalışıyor. Ancak Huawei’nin yaklaşımı, fiziksel küçülmenin yanında veri iletim yollarını optimize etmeye ve işlemci içindeki gecikmeyi azaltmaya odaklanıyor.

Huawei’nin “serbest mantık tasarımı” olarak tanımladığı mimari model, işlemci yapısını tek katmanlı düzenden çift katmanlı düzene taşıyor. Şirket, bu değişikliğin yalnızca daha yüksek transistör yoğunluğu sağlamadığını, aynı zamanda işlem birimleri arasındaki sinyal iletim süresini de azalttığını belirtiyor. Modern mobil işlemcilerde veri aktarım gecikmesi, özellikle yapay zeka işlemleri ve yüksek performans gerektiren uygulamalarda önemli darboğazlardan biri olarak görülüyor. Huawei’nin Tau Yasası stratejisi ise tam olarak bu soruna odaklanıyor ve performans artışını yalnızca daha fazla çekirdek veya daha yüksek frekans üzerinden değil, işlem yollarını optimize ederek sağlamayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin paylaştığı verilere göre Kirin 2026, yüksek performanslı çekirdeklerde yüzde 41 oranında daha yüksek verimlilik sunabiliyor. Bunun yanında maksimum saat hızlarının yüzde 12,7 oranında artırılarak yaklaşık 3,1 GHz seviyesine çıkarıldığı ifade ediliyor. Mobil işlemcilerde frekans artışı uzun yıllardır performansın temel göstergelerinden biri olarak görülse de son dönemde enerji tüketimi ve ısıl yönetim sorunları nedeniyle üreticiler farklı çözümlere yöneliyor.

Tam Boyutta Gör He Tingbo’nun açıklamalarında dikkat çeken bir diğer detay ise Huawei’nin mevcut mobil işlemci gelişimini “performans doygunluk bölgesi” olarak tanımlaması oldu. Şirket, Kirin 9030 Pro sonrasında geleneksel yöntemlerle elde edilen performans kazanımlarının önceki nesillere kıyasla daha sınırlı kaldığını düşünüyor. Bu durum yalnızca Huawei’ye özgü değil; sektör genelinde yarı iletken üreticileri artık Moore Yasası’nın yavaşladığı bir dönemde alternatif mimari çözümler araştırıyor. Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi üreticiler farklı çekirdek mimarileri ve yapay zeka hızlandırıcılarıyla benzer sorunları çözmeye çalışırken, Huawei’nin zaman ölçeklendirme yaklaşımı sektörde farklı bir teknik yönelim olarak değerlendiriliyor.

Huawei’nin uzun vadeli planları da dikkat çekici hedefler içeriyor. Şirket, önümüzdeki on yıl boyunca transistör yoğunluğu ve işlemci frekanslarında istikrarlı büyümenin devam edeceğini öngörüyor. Huawei’nin paylaştığı yol haritasına göre 2031 döneminde “devrim niteliğinde ikiye katlama yükseltmesi” olarak tanımlanan yeni bir aşamaya geçilecek. Bu hedef kapsamında gelecekteki işlemcilerin 400 MTR/mm² seviyesini aşabileceği ve saat hızlarının 5.0 GHz düzeyine ulaşabileceği belirtiliyor. Günümüzde mobil işlemcilerin büyük bölümü 3 GHz bandında çalışırken bu seviyeye ulaşılması, akıllı telefon performansında masaüstü sistemlere daha yakın bir deneyim anlamına gelebilir.

