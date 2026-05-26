Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei durmuyor: ASML'siz 1.4nm planını açıkladı

    Huawei, ASML'nin gelişmiş EUV makinelerine ihtiyaç duymadan 1.4nm seviyesinde çip geliştirebileceğini açıkladı. Şirket farklı üretim yöntemlerine yöneliyor. İşte detaylar...

    Huawei durmuyor: ASML'siz 1.4nm planını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yarı iletken pazarındaki yükselişini sürdürüyor. Son olarak şirket, ASML'nin gelişmiş EUV litografi makinelerine ihtiyaç duymadan 1.4nm seviyesinde çip üretmeyi hedeflediğini açıkladı.

    ASML olmadan çip üretebilir

    Bildiğiniz gibi Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle uzun süredir gelişmiş çip üretim ekipmanlarına erişemiyor ve klasik üretim yöntemleri yerine farklı mimari çözümlere yöneliyor. Şirketin planı ise, transistor boyutunu küçültmekten çok çip içindeki veri akışını ve katman yapısını yeniden tasarlamaya dayanıyor.

    Huawei'nin çip biriminin başkanı He Tingbo, şirketin geliştirdiği çözümün "uygulanabilir ve ekonomik" olduğunu söyledi. Açıklamaya göre Huawei, 2031 yılına kadar 1.4nm sınıfında transistor yoğunluğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef, şu anda Intel, TSMC ve Samsung gibi dev üreticilerin ilerlemeye çalıştığı yeni nesil üretim süreçleriyle aynı seviyede. Ancak bu şirketler, üretimde büyük ölçüde ASML tarafından geliştirilen EUV sistemlerini kullanıyor.

    1.4nm hedefi ve "LogicFolding" teknolojisi

    Huawei'nin yaklaşımı ise üç boyutlu çip tasarımlarına odaklanıyor. Şirket, tek bir çip üzerinde birden fazla devre katmanı kullanmayı ve bu katmanlar arasındaki veri iletişimini hızlandırmayı hedefliyor. Böylece performans artışının yalnızca transistor küçültmeyle değil, mimari verimlilikle sağlanması amaçlanıyor.

    Şirket, bu yaklaşımın bir bölümünü "LogicFolding" adı altında markalaştırmış durumda. Teknolojinin yıl sonunda tanıtılması beklenen yeni nesil Kirin işlemcilerde kullanılacağı paylaşıldı.

    Ayrıca Huawei, benzer teknikleri yapay zeka işlemcileri için de geliştirdiğini söylüyor. Özellikle AI sistemlerinde veri aktarım hızının ham işlem gücü kadar kritik hale gelmesi, bu tarz mimari değişiklikleri daha önemli hale getirmiş durumda.

    Aslına bakacak olursak, çok katmanlı çip tasarımlarının önemli zorlukları da bulunuyor. Özellikle ısı yönetimi, yoğun katmanlı yapılarda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca bu sistemlerin kontrolü için çok daha gelişmiş yazılım çözümleri gerekiyor.

    Buna rağmen Huawei, son altı yılda yaptırımlar altında kendi yarı iletken teknolojilerini geliştirmeye devam ettiğini ve bu süreçte yüzlerce farklı çip modelini seri üretime taşıdığını açıkladı. Eğer şirket hedeflediği takvime ulaşabilirse, bu durum yalnızca Huawei için değil tüm yarı iletken sektörü için önemli bir dönüm noktası olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski sevgiliyi unutamamak su sebili tavsiye life is strange 2 türkçe yama evde altın nasıl saklanır yağ yakmayı önleyen motor yağı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum