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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i9-11900K CPU-Z’de Ryzen 9 5950X’in %52.6 gerisinde

    Intel’in yeni mimariye eski nod üzerinde geçeceği Rocket Lake işlemcileri bu açıdan oldukça ilginç bir nesil olacak. Yeni yongaların test sonuçları gelmeye devam ediyor.
    52 dk.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Core i9-11900K CPU-Z’de Ryzen 9 5950X’in %52.6 gerisinde
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    Intel’in LGA1200 soketini koruyacağı Rocket Lake işlemcileri firmanın aşırı olgunlaşmış üretim süreci avantajıyla AMD’nin karşısına çıkacağı son nesil olacak.

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    Rakibinden geride

    CPU-Z’nin testinde ter döken Core i9-11900K selefine tek çekirdekte %19 ve çoklu çekirdekte %13’lük fark atarak kaydadeğer bir nesiller arası gelişme sunmuş.

    Core i9-11900K CPU-Z’de Ryzen 9 5950X’in %52.6 gerisinde
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    Buna karşın Intel’in önümüzdeki dönemde en hızlı oyun işlemcisi olarak sunması beklenen işlemci AMD’nin aylardır piyasada olan Ryzen 9 5950X çözümünden çoklu çekirdekte %52 geride bulunuyor. Tek çekirdekte ise tablo yalnızca %3’lük farkla Intel’in lehine.

    Ayrıca Bkz. "16/24 Intel Alder Lake işlemcisi ortaya çıktı"

    Son olarak mavi ekibin Cypress Cove mimarili yongalarını önümüzdeki CES 2021 fuarında detaylandırması bekleniyor. Modellerin kullanıcılarla buluşması ise önümüzdeki mart ayını bulacak.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-rocket-lake-s-cpu-z-benchmark-score-leaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Huawei'den çalışanı olmayan "akıllı mağaza"

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheMuyu (Murat Y.) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    7-8 aydır 3900x kullanıyorum canavar gibi işlemci oyunlardaki kullanımı %25 I geçmiyor geçse de nadiren ömürlük oldu işlemci inşallah en az 5 sene kullanırım
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    Boş yapma beni dinle 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    vah vah oyunda geçelim diye adamlar 8 çekirdeğe düşerse böyle olur.
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