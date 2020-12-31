Core i9-11900K CPU-Z’de Ryzen 9 5950X’in %52.6 gerisinde

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Intel’in LGA1200 soketini koruyacağı Rocket Lake işlemcileri firmanın aşırı olgunlaşmış üretim süreci avantajıyla AMD’nin karşısına çıkacağı son nesil olacak.

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8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor

Rakibinden geride

CPU-Z’nin testinde ter döken Core i9-11900K selefine tek çekirdekte %19 ve çoklu çekirdekte %13’lük fark atarak kaydadeğer bir nesiller arası gelişme sunmuş.

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Buna karşın Intel’in önümüzdeki dönemde en hızlı oyun işlemcisi olarak sunması beklenen işlemci AMD’nin aylardır piyasada olan Ryzen 9 5950X çözümünden çoklu çekirdekte %52 geride bulunuyor. Tek çekirdekte ise tablo yalnızca %3’lük farkla Intel’in lehine.

Ayrıca Bkz. "16/24 Intel Alder Lake işlemcisi ortaya çıktı"

Son olarak mavi ekibin Cypress Cove mimarili yongalarını önümüzdeki CES 2021 fuarında detaylandırması bekleniyor. Modellerin kullanıcılarla buluşması ise önümüzdeki mart ayını bulacak.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-rocket-lake-s-cpu-z-benchmark-score-leaks

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