16/24 Intel Alder Lake işlemcisi ortaya çıktı

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Intel, Rocket Lake ile birlikte son kez kullanacağı 14 nm sürecini Alder Lake’le birlikte terk edecek. Firmanın yeni formata geçeceği 12. nesile ait bir yonga gün yüzüne çıktı.

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16/24 Alder Lake işlemcisi

Geekbench’te ortaya çıkan Alder Lake işlemcisi ilk başta 16 çekirdek 24 izlekli yapısıyla dikkat çekiyor. Yonganın küçük çekirdeklerinin HT desteği sunmazken yüksek performanslı/güç tüketimli çekirdeklerinin sanal izlek desteği sunması sonucunda bu konfigürasyonun oluştuğu düşünülüyor.

Tahminlere göre 8 küçük 8 büyük çekirdek içeren işlemcinin test yazılımınca bildirilen 1.38 GHz’lik taban frekansı küçük çekirdeklere ait olduğu tahmin edilirken 17.6 GHz’lik tepe frekansı henüz donanım-yazılım uyumunun sağlanmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bir ihtimale göre yüksek performanslı çekirdeklerinin frekansları toplamı 17.6 GHz olabilir.

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İşlemcinin toplamda 30 MB’lık devasa L3 önbelleği barındırdığı rapor edilirken çekirdek başına 1.25 MB’lık L2 önbelleğiyle desteklendiği görülüyor.

Skorlar işlemci erken mühendislik örneği olduğu için bir hayli düşük. Kıyaslamak gerekirse yonga tek çekirdekte henüz satışa sunulmamış Core i7-11700K’nın %80 gerisinde bulunuyor.

https://videocardz.com/newz/intel-alder-lake-s-16-core-and-24-thread-cpu-appears-on-geekbench

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