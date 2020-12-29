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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    16/24 Intel Alder Lake işlemcisi ortaya çıktı

    Donanım dünyası Rocket Lake ailesini beklerken Intel bir yandan da bir sonraki neslin hazırlıklarını sürdürüyor. Sıradışı çekirdek/izlek konfigürasyonuna sahip yonga testte ortaya çıktı.
    31 dk.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    16/24 Intel Alder Lake işlemcisi ortaya çıktı
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    Intel, Rocket Lake ile birlikte son kez kullanacağı 14 nm sürecini Alder Lake’le birlikte terk edecek. Firmanın yeni formata geçeceği 12. nesile ait bir yonga gün yüzüne çıktı.

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    16/24 Alder Lake işlemcisi

    Geekbench’te ortaya çıkan Alder Lake işlemcisi ilk başta 16 çekirdek 24 izlekli yapısıyla dikkat çekiyor. Yonganın küçük çekirdeklerinin HT desteği sunmazken yüksek performanslı/güç tüketimli çekirdeklerinin sanal izlek desteği sunması sonucunda bu konfigürasyonun oluştuğu düşünülüyor.

    Tahminlere göre 8 küçük 8 büyük çekirdek içeren işlemcinin test yazılımınca bildirilen 1.38 GHz’lik taban frekansı küçük çekirdeklere ait olduğu tahmin edilirken 17.6 GHz’lik tepe frekansı henüz donanım-yazılım uyumunun sağlanmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bir ihtimale göre yüksek performanslı çekirdeklerinin frekansları toplamı 17.6 GHz olabilir.

    16/24 Intel Alder Lake işlemcisi ortaya çıktı
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    İşlemcinin toplamda 30 MB’lık devasa L3 önbelleği barındırdığı rapor edilirken çekirdek başına 1.25 MB’lık L2 önbelleğiyle desteklendiği görülüyor.

    Skorlar işlemci erken mühendislik örneği olduğu için bir hayli düşük. Kıyaslamak gerekirse yonga tek çekirdekte henüz satışa sunulmamış Core i7-11700K’nın %80 gerisinde bulunuyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-alder-lake-s-16-core-and-24-thread-cpu-appears-on-geekbench Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    4 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    10 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    11 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    13 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    13 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    15 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    17 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    1.76 GHZ olmasın o? 17,6 GHZ ise Intel yeni bir teknoloji bulmuş demektir.
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    ultra sonic 13 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    intel'in 14nm'den acilen kurtulması lazım rakipleri 5nm'ye kadar inebilmiş durumda
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    astegon (astegon CF) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    17.6 Ghz ne ya? Nasıl soğutucaz bu işlemciyi
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