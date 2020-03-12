Coronavirüs salgını pandemi kategorisine alındı

Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ), 2019-nCoV etkeninin neden olduğu salgını pandemi olarak ilan etti.

Coronavirüs salgını sebebiyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 4.373 olarak ifade ediliyor.

Türkiye'de de salı gecesi ilk vaka tespit edilmiş, bizzat Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından basın açıklaması ile konuya ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Cenevre'de açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının yayılımından ve salgının ciddiyetinden derin endişe duyduğunu belirtti.

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Tedros, virüse karşı yeteri kadar önlem alınmadığını, bu durum sebebiyle endişe duyduğunu belirterek, " Tüm ülkelere sesleniyorum; acil durum müdahale mekanizmalarınızı etkin hale getirin. Salgının riskleri konusunda vatandaşlarınızla iletişim kurup kendilerini nasıl koruyabilecekleri hakkında bilgi verin. Hastanelerinizi hazır hale getirin. Sağlık çalışanlarınızı koruyun ve eğitin" ifadelerini kullandı.

Pandemi ile epidemi arasındaki fark nedir ?

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Epidemi kontrolden çıkan herhangi bir durumu tarif etmek için kullanılan genel bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Medikal alanda ise bir bölgede, bir toplumda veya bir grup insanda bir hastalığın yaygınlaştığı görülünce bunun 'epidemi' türünde salgın olduğu kabul ediliyor. Epidemik kelimesi, Yunanca epidemia kelimesinden türetilmiş bir kelime. Epi “üzerinde” ve demos “halk” anlamına geliyor.

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'Pandemi' ise bölgeler ve gruplar üstü coğrafi bir salgın anlamına geliyor. Bir ülkenin tamamını veya dünyanın tamamını etkisi altına alan hastalıklar için kullanılıyor. Pandemik kelimesi de aynı epidemik gibi Yunanca’dan geliyor. Pan “tamamı-hepsi” ve demos “halk” anlamında kullanılıyor.

Kaba tabirle epidemilerin sayısının artması ve çok daha büyük kitleleri etkisi altına almasına pandemi adı veriliyor.

https://tr.euronews.com/2020/03/11/dso-ye-gore-covid-19-bir-epidemik-peki-pandemik-ile-epidemik-arasindaki-fark-ne

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