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    Coronavirüs salgını pandemi kategorisine alındı

    Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 etkeninin neden olduğu salgını pandemi olarak ilan etti. Kaba tabirle epidemilerin sayısının artması, çok daha büyük kitleleri etkisi altına almasına pandemi adı veriliyor
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Coronavirüs salgını pandemi kategorisine alındı

    Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ), 2019-nCoV etkeninin neden olduğu salgını pandemi olarak ilan etti.

    Coronavirüs salgını sebebiyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 4.373 olarak ifade ediliyor.

    Türkiye'de de salı gecesi ilk vaka tespit edilmiş, bizzat Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından basın açıklaması ile konuya ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

    Cenevre'de açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının yayılımından ve salgının ciddiyetinden derin endişe duyduğunu belirtti.

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    Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayında uluslararası acil durum ilan etmişti

    Tedros, virüse karşı yeteri kadar önlem alınmadığını, bu durum sebebiyle endişe duyduğunu belirterek, "Tüm ülkelere sesleniyorum; acil durum müdahale mekanizmalarınızı etkin hale getirin. Salgının riskleri konusunda vatandaşlarınızla iletişim kurup kendilerini nasıl koruyabilecekleri hakkında bilgi verin. Hastanelerinizi hazır hale getirin. Sağlık çalışanlarınızı koruyun ve eğitin" ifadelerini kullandı.

    Pandemi ile epidemi arasındaki fark nedir ?

    Coronavirüs salgını pandemi kategorisine alındı
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    Epidemi kontrolden çıkan herhangi bir durumu tarif etmek için kullanılan genel bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Medikal alanda ise bir bölgede, bir toplumda veya bir grup insanda bir hastalığın yaygınlaştığı görülünce bunun 'epidemi'  türünde salgın olduğu kabul ediliyor. Epidemik kelimesi, Yunanca epidemia kelimesinden türetilmiş bir kelime. Epi “üzerinde” ve demos “halk” anlamına geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı"

    'Pandemi' ise bölgeler ve gruplar üstü coğrafi bir salgın anlamına geliyor. Bir ülkenin tamamını veya dünyanın  tamamını etkisi altına alan  hastalıklar için kullanılıyor. Pandemik kelimesi de aynı epidemik gibi Yunanca’dan geliyor. Pan “tamamı-hepsi” ve demos “halk” anlamında kullanılıyor.

    Kaba tabirle epidemilerin sayısının artması ve çok daha büyük kitleleri etkisi altına almasına pandemi adı veriliyor.



    https://tr.euronews.com/2020/03/11/dso-ye-gore-covid-19-bir-epidemik-peki-pandemik-ile-epidemik-arasindaki-fark-ne Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Yaza kadar geçti geçti...
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    Feyzuli 1 hf.
    Alkollü içecekler ile kolonya dengeyi yakaladı. Düşündürücü bu durum tabii... Demek ki alkollü içeceklerin fiyatının yükselmesinin nedeni de bir hastalık.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 hf.
    Bu virüs 2020 sonbaharına kadar durdurulamazsa, gelecek kış daha büyük bir sorun haline gelebilir. Bilindiği gibi virüsler soğuk havalarda daha kolay yayılır ve mutasyon geçirirler.
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 hf.
    2020 çok zor geçecek Ocak ayından beri belliydi. 2021 yılının ortasına kadar sürer bu sıkıntılar.
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