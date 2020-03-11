Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı

Çin'in Wuhan hayvan pazarından orjin aldığı düşünülen ve tüm dünyada paniğe yol açan coronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere asılacak afişler yayımlandı ve hastanelerde kullanılmaya başlandı. Afişlerde virüsten korunma hakkında detaylı bilgiler yer almakla birlikte hem hekimlerin hem de vatandaşların kendilerini nasıl koruması gerektiği de anlatılıyor.
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Uluslararası acil durum ilan edilmişti
Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"
Coronavirüs salgını sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayında uluslararası acil durum ilan etmişti. Sürekli güncellenen coronavirüs salgını haritasına aşağıdaki linkten, Sağlık Bakanlığı afişlerine ise hem linkten hem de galeriden ulaşabilirsiniz.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-afis-ve-brosurler.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-afis-ve-brosurler.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında deprem de olur istanbulda, cehabeye oy vermelerinin cezası olarak
(!)
Bu isler oyle afis hazirlamaktla olmaz! ... Denetleme de sart... Devlet tedbirlerini almis midir ?