Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı

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Çin'in Wuhan hayvan pazarından orjin aldığı düşünülen ve tüm dünyada paniğe yol açan coronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere asılacak afişler yayımlandı ve hastanelerde kullanılmaya başlandı. Afişlerde virüsten korunma hakkında detaylı bilgiler yer almakla birlikte hem hekimlerin hem de vatandaşların kendilerini nasıl koruması gerektiği de anlatılıyor.

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Uluslararası acil durum ilan edilmişti

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Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

Coronavirüs salgını sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayında uluslararası acil durum ilan etmişti. Sürekli güncellenen coronavirüs salgını haritasına aşağıdaki linkten, Sağlık Bakanlığı afişlerine ise hem linkten hem de galeriden ulaşabilirsiniz.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-afis-ve-brosurler.html

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-afis-ve-brosurler.html

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