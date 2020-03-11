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    Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı

    Sürekli güncellenen coronavirüs salgını haritasına aşağıdaki linkten, Sağlık Bakanlığı afişlerine ise hem linkten hem de galeriden ulaşabilirsiniz.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Çin'in Wuhan hayvan pazarından orjin aldığı düşünülen ve tüm dünyada paniğe yol açan coronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere asılacak afişler yayımlandı ve hastanelerde kullanılmaya başlandı. Afişlerde virüsten korunma hakkında detaylı bilgiler yer almakla birlikte hem hekimlerin hem de vatandaşların kendilerini nasıl koruması gerektiği de anlatılıyor.

     

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    Uluslararası acil durum ilan edilmişti

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

    Coronavirüs salgını sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayında uluslararası acil durum ilan etmişti. Sürekli güncellenen coronavirüs salgını haritasına aşağıdaki linkten, Sağlık Bakanlığı afişlerine ise hem linkten hem de galeriden ulaşabilirsiniz.

    https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

    https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-afis-ve-brosurler.html



    https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-afis-ve-brosurler.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 1 hf.
    İran'dan Selamlar.İran 'da zor günler geçiriyoruz.Ev Karantinasında kaldığım şehir.Hz.Fatıma mezarlığının kapasitesi dolmuş ve cesetler üst üste defn ediliyor...Allah'ım Türkiye ve İran halkını koru..
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    kuasudba 1 hf.
    Allah belamızı veriyor. Virüs falan hep zina olduğu için.

    Yakında deprem de olur istanbulda, cehabeye oy vermelerinin cezası olarak

    (!)
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    WB 1 hf.
    Bakan foruma girip bu arkadasin yorumunu gorur ve bahsettigi tedbirleri alir umarim
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Beledilyeler Saglik Bakanli ile anlasip Saglik Bakanliginca tahsis edilmis arac gerec ve personellerle gerekli ilaclamalari gunluk yapilmasi ve bunlarin vatandas veya turislerin gorebielcegi bir yerde cizelgeleri tarih imzali yapilan islemlerin tablosu da hem fiziksel hem de yazili bizlere bilgilendirilmesi sart.

    Bu isler oyle afis hazirlamaktla olmaz! ... Denetleme de sart... Devlet tedbirlerini almis midir ?
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