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Corsair 128GB kapasiteli yeni USB belleğini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 128GB kapasiteli yeni USB belleğini satışa sunuyor
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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Corsair, USB belleklerdeki kapasite yarışına yeni bir model ile dahil olmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma Flash Voyager GT serisi 128GB kapasiteli yeni bir USB bellek modeli üzerinde çalışıyor. Yüksek depolama kapasitesi kadar performansıyla da iddialı olacağı söylenen ultra-taşınabilir depolama çözümünde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına ve özel bir flash kontrolcüsüne yer verildiği ve bu sayede 30MB/sn okuma ve 28MB/sn yazma hızlarına ulaşıldığı belirtiliyor.

102x39x18mm olarak açıklanan boyutlarıyla türünün en kaslı örneklerinden birisi olan yeni bellek, Flash Voyager GT serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi çevresel koşullara dayanıklı yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 10 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde lanse edilecek olan 128GB kapasiteli yeni USB belleğin 350 Avro'luk fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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marvinous 10 yıl
@yc#1
Şaka gibi ama hakkaten doğru söylüyon :) :)
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yc#1 10 yıl
Bunu alacağıma gider 16 GB flash bellek, 500 GB 2.5" taşınabilir sabit disk ve 1 TB 3.5" taşınabilir sabit disk alırım. Daha ucuza mal olur.
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alito 10 yıl
zaten biri çıkardımı hemen karşı manav gibi öbürüde çıkarıyor tezgaha. bu fiyat ne ya tamam anladık yeni çıktı, emsalsiz, üretim maliyeti yüksek cart curt ama kardeşim insana eziyet eder gibi gözümüze gözümüze sokulmazki. zaten alamayacam yahu! (fx57 sözüm sana değil) :))
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safe-e 10 yıl
şakamı bu 350 euro muş
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Aktif Çamur 10 yıl
sadece resimlerine bakmalık bir ürün

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IhtiyarDelikanli 10 yıl
o paraya deymez be:P
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fatihcanery 10 yıl
yazma okuma hızı fena değilmis
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