Corsair 128GB kapasiteli yeni USB belleğini satışa sunuyor

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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Corsair, USB belleklerdeki kapasite yarışına yeni bir model ile dahil olmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma Flash Voyager GT serisi 128GB kapasiteli yeni bir USB bellek modeli üzerinde çalışıyor. Yüksek depolama kapasitesi kadar performansıyla da iddialı olacağı söylenen ultra-taşınabilir depolama çözümünde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına ve özel bir flash kontrolcüsüne yer verildiği ve bu sayede 30MB/sn okuma ve 28MB/sn yazma hızlarına ulaşıldığı belirtiliyor.

102x39x18mm olarak açıklanan boyutlarıyla türünün en kaslı örneklerinden birisi olan yeni bellek, Flash Voyager GT serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi çevresel koşullara dayanıklı yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 10 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde lanse edilecek olan 128GB kapasiteli yeni USB belleğin 350 Avro'luk fiyatla satışa sunulması bekleniyor.