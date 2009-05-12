Corsair, 256GB kapasiteli yeni SSD modelini resmi olarak duyurdu

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Dominator serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Corsair, bir süredir konuşulmakta olan 256GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın P256 kod adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni dpeolama çözümü, Samgung tarafından üretilen Multi-Level Cell (MLC) tipi flash bellek yongalarını kullanıyor. Yine Samsung tarafından hazırlanan kontrolcü ile donatılan Corsair P256, SATA-II arabirimini ve NCQ özelliğini de destekliyor.

128MB kapasiteli ön bellekle gelen katı hâl sürücüsünün 220MB/sn'lik okuma ve 200MB/sn'lik yazma hızlarını desteklemekte. Corsair'in iki yıllık garanti ile satışa sunduğu, 256GB depolama kapasitesine sahip, P256 kod adlı yeni SSD, yurt dışında fiyat listelerine 566 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.