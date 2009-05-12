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Corsair, 256GB kapasiteli yeni SSD modelini resmi olarak duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair, 256GB kapasiteli yeni SSD modelini resmi olarak duyurdu
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Dominator serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Corsair, bir süredir konuşulmakta olan 256GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın P256 kod adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni dpeolama çözümü, Samgung tarafından üretilen Multi-Level Cell (MLC) tipi flash bellek yongalarını kullanıyor. Yine Samsung tarafından hazırlanan kontrolcü ile donatılan Corsair P256, SATA-II arabirimini ve NCQ özelliğini de destekliyor.

128MB kapasiteli ön bellekle gelen katı hâl sürücüsünün 220MB/sn'lik okuma ve 200MB/sn'lik yazma hızlarını desteklemekte. Corsair'in iki yıllık garanti ile satışa sunduğu, 256GB depolama kapasitesine sahip, P256 kod adlı yeni SSD, yurt dışında fiyat listelerine 566 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.


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cihangir151 10 yıl
24 taneyle raid yapan manyak ama 24 lük raid dahada manyak. :) harbiden fiyatlar düşsede en azından laptopumun ikinci hdd yerine taksam sistemi oraya kursam yeter valla.... ama daha çok iç çekecez gibi geliyor.
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storm_999_ 10 yıl
2 seneye kalmaz kiloyla satılmaya başlar bunlar:)


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4L1 10 yıl
samsung bu işte ciddi hdd yi 3 yılda kaldırcak
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CoreXXX 10 yıl
çüşden anlamaz bunlar:))
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ET 7 10 yıl
cuuusss oooohaaaaa diyorum
ya durmadan yeni modellerini ilan ediyolar ama fiyatlar utanc verici. resmen alman icin keriz yada milyoner olmak lagzim
ya bu kadar pahalli olacak ne var ya
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Tolgá 10 yıl
ÇÜŞ
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ExECaLiBuR 10 yıl
WD nin 10.000 rpm'ni mi yoksa aynı fiyata 30-60 gb lik bir ssd mi almalı sadece sistem için. Şuan da 300-400 tl arası. Yıl sonunda daha da düşer.
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Batuist 10 yıl

Orjinalden alıntı: DEATH71

ÇÜŞ


en güzel yorum da bu olsa gerek...

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razorc 10 yıl
işlevleri çok güzel bu ssd lerin. ne ısınıyor ne ses yaıyor ne de yüksek perf. bir hdd gibi güç tüketiyor üstelik çoğu yerlerde hddlere resmen toz yutturuyor . bravo valla...
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Batuist 10 yıl
5 sene sonra belki bizde alabiliriz bunlardan bir tane...
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airea 10 yıl
2 seneye kalmaz kiloyla satılmaya başlar bunlar:)
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deepestlove 10 yıl
ne zaman düşecek bunların fiyatları yaw
insanın ağzı sulanıyor.
24 tanesiyle raid yapan manyağı seyrettikten sonra hele.
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K0rkunc 10 yıl
bir tanesini buldun bide raid yaptın be hocam
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monodes 10 yıl
Orjinalden alıntı: K0rkunc

bir tanesini buldun bide raid yaptın be hocam










Bende bi niyetlendim ama WD 300 GB lık raptoruna karar verdim
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husNUKE 10 yıl
mesaj da yanlış yazmısın MLC değil SLC yazacaktım, kusura bakmayın
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