Corsair, 256GB kapasiteli yeni SSD modelini resmi olarak duyurdu

Dominator serisi yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Corsair, bir süredir konuşulmakta olan 256GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu. Firmanın P256 kod adını taşıyan 2.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni dpeolama çözümü, Samgung tarafından üretilen Multi-Level Cell (MLC) tipi flash bellek yongalarını kullanıyor. Yine Samsung tarafından hazırlanan kontrolcü ile donatılan Corsair P256, SATA-II arabirimini ve NCQ özelliğini de destekliyor.
128MB kapasiteli ön bellekle gelen katı hâl sürücüsünün 220MB/sn'lik okuma ve 200MB/sn'lik yazma hızlarını desteklemekte. Corsair'in iki yıllık garanti ile satışa sunduğu, 256GB depolama kapasitesine sahip, P256 kod adlı yeni SSD, yurt dışında fiyat listelerine 566 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.
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ya durmadan yeni modellerini ilan ediyolar ama fiyatlar utanc verici. resmen alman icin keriz yada milyoner olmak lagzim
ya bu kadar pahalli olacak ne var ya
en güzel yorum da bu olsa gerek...
insanın ağzı sulanıyor.
24 tanesiyle raid yapan manyağı seyrettikten sonra hele.
Bende bi niyetlendim ama WD 300 GB lık raptoruna karar verdim