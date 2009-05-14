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Corsair hız aşırtma tutkunları için iki yeni bellek soğutucusu hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair hız aşırtma tutkunları için iki yeni bellek soğutucusu hazırladı
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Hydro H30

Yüksek performanslı bellek üreticisi Corsair, Dominator ve Dominator GT serisi bellek çözümleri için hazırladığı yeni soğutucularını tanıttı. Farklı segmentler için hazırlanan yeni bellek soğutucuları arasında dikkat çeken ilk model, Hydro Serisi altında hazırlanan H30 isimli su soğutma bloğu. Core i7 sistemlerde düşünülerek 6 adet bellek modülüyle kullanılabileceği belirtilen blokta anotlanmış Alüminyum kullanılarak hazırlanan çözümde ayrıca çıkartılabilir yapraklara ve ayarlanabilir 3/8" konnektörlere yer verilmiş.

Su soğutma bloğunun haricinde Corsair tarafından lanse edilen bir diğer soğutma çözümü ise Ice Serisi dahilinde anons edilen T30 isimli termo-elektrik soğutucusu (TEC). Corsair bu soğutucu için, dünyanın ilk belleklere özel ambians altı soğutma performansı sunan çözümü olduğunu iddia ediyor. Kullanıldığı belleklerin sıcaklığını ortam sıcaklığına göre 20 dereceye kadar düşürebilen TEC tabanlı yeni soğutucu, su soğutma bloğu, nem sensörü ve kontrol devresiyle birlikte geliyor.

Her ikisi de bir yıllık garanti ile satışa sunulan yeni modellerden H30 su soğutma bloğu 60$, T30 TEC soğutucusu ise 200$'lık fiyata sahip.

Corsair hız aşırtma tutkunları için iki yeni bellek soğutucusu hazırladı
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ICE T30


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K58 10 yıl
Yok artık Lebron James...
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cengizhan72 10 yıl
Fuzuli edavat.
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Eşref_37 10 yıl
Bence başka kullanıcıkara hitap eden ram üretsin daha fazla para kazanır. Ama ram sogutma işinide biliyo corsair.
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