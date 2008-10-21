Corsair Nehalem için 3 kanal DDR3 bellek kitleri hazırladı

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Intel'in önümüzdeki ay endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlandığı yeni nesil Core i7 serisi işlemcilerinde 3 kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsü yer vermesi, bellek üreticilerinie de hareketlendirdi. Zira firmalar arkaya arkaya 3 kanal kullanıma olanak tanıyan yeni DDR3 kitlerini duyurmaktalar. A-DATA, Cell-Shock ve OCZ'den sonra Corsair de 3 kanal DDR3 kitlerini açıkladı.

Corsair, XMS serisi dahilinde iki yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı. X58 yonga setini kullanan anakartlarda çalışmak üzere hazırlanan yeni kitler 1333 MHz'de 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapıyor. Yeni kitlerden TR3X3G1333C9 kodlu model 3GB, TR3X6G1333C9 kodlu modelse 6GB'lık kapasiteye sahip. Corsair'in yeni kitleri için belirlenen fiyatlarsa 3GB'lık kit için yaklaşık 166$, 6GB'lık model içinse yaklaşık 315$