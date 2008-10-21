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Corsair Nehalem için 3 kanal DDR3 bellek kitleri hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair Nehalem için 3 kanal DDR3 bellek kitleri hazırladı
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Intel'in önümüzdeki ay endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlandığı yeni nesil Core i7 serisi işlemcilerinde 3 kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsü yer vermesi, bellek üreticilerinie de hareketlendirdi. Zira firmalar arkaya arkaya 3 kanal kullanıma olanak tanıyan yeni DDR3 kitlerini duyurmaktalar. A-DATA, Cell-Shock ve OCZ'den sonra Corsair de 3 kanal DDR3 kitlerini açıkladı.

Corsair, XMS serisi dahilinde iki yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı. X58 yonga setini kullanan anakartlarda çalışmak üzere hazırlanan yeni kitler 1333 MHz'de 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapıyor. Yeni kitlerden TR3X3G1333C9 kodlu model 3GB, TR3X6G1333C9 kodlu modelse 6GB'lık kapasiteye sahip. Corsair'in yeni kitleri için belirlenen fiyatlarsa 3GB'lık kit için yaklaşık 166$, 6GB'lık model içinse yaklaşık 315$


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L.o.T.u.S 11 yıl
Ram böyle satılır. Önce 999 cıkar sonra 777 cıkar o alınır.Sonra dört kanal çıkar.O RAM alınır. Yeni işletim sistemi çıkar saçma sapan uygulamalar fazla ram harcar daha cok ram alınır..............
Böylece bazıları cebi doldurur...
Yaşasın kapitalizm..
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L.o.T.u.S 11 yıl
Ram böyle satılır. Önce 999 cıkar sonra 777 cıkar o alınır.Sonra dört kanal çıkar.O RAM alınır. Yeni işletim sistemi çıkar saçma sapan uygulamalar fazla ram harcar daha cok ram alınır..............
Böylece bazıları cebi doldurur...
Yaşasın kapitalizm..
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max975 11 yıl
bakalım fiyatlar nereye kadar inecek!!! nehaleme geçmek için bu ddr3 ramlarinin fiyatlarının düşmesini bekleyeceğiz[>:]
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mertekin 11 yıl
3GB kitin 166$ olması doların fiyatına rağmen yinede güzel sayılır.Ancak ben yinede bu 2 kanal,3 kanal ilerde çıkarsa 4 kanal gibi olayların sadece aynı anda daha fazla ram satmaktan başka pek bi işe yaramadığını düşünüyorum.
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