Corsair, PCMark Vantage testinde dünya rekoru kırdı

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Corsair, PCMark Vantage'da yeni bir dünya rekoruna imza attı. Firmanın resmi blog sayfasında yer alan açıklamaya göre, tanıtımı kısa bir süre önce yapılan Force F200 serisi yeni nesil SSD çözümlerinin 11 tanesini Areca 1680i RAID kontrol kartı kullanılarak çalıştırıldığı sistemde ayrıca Sıvı Azot ile 5.7GHz'de çalıştırılan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisine, 2144MHz'de çalışan Dominator GTX2 DDR3 bellek kitine ve anakart olarak EVGA X58 Classified'a yer verildiğini görüyoruz.

PCMark Vantage testinde 32947 puanlık skor elde eden Corsair takımı, bir önceki dünya rekoruna 2588 puanlık fark atarak bu açıdan güçlü bir pozisyon elde etmiş oldu.

Corsair'in tam 11 adet SSD kullanarak elde ettiği yeni rekor çalışmasının detayları için buraya tıklayabilirsiniz.