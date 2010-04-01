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Corsair, PCMark Vantage testinde dünya rekoru kırdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Corsair, PCMark Vantage'da yeni bir dünya rekoruna imza attı. Firmanın resmi blog sayfasında yer alan açıklamaya göre, tanıtımı kısa bir süre önce yapılan Force F200 serisi yeni nesil SSD çözümlerinin 11 tanesini Areca 1680i RAID kontrol kartı kullanılarak çalıştırıldığı sistemde ayrıca Sıvı Azot ile 5.7GHz'de çalıştırılan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisine, 2144MHz'de çalışan Dominator GTX2 DDR3 bellek kitine ve anakart olarak EVGA X58 Classified'a yer verildiğini görüyoruz.

PCMark Vantage testinde 32947 puanlık skor elde eden Corsair takımı, bir önceki dünya rekoruna 2588 puanlık fark atarak bu açıdan güçlü bir pozisyon elde etmiş oldu.

Corsair'in tam 11 adet SSD kullanarak elde ettiği yeni rekor çalışmasının detayları için buraya tıklayabilirsiniz.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rcpd 9 yıl
skor eskidi yeni skor 34069
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Tolgá 9 yıl
@İnsectboy pc markda ekran kartı fazla önemli değil
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CriticalWave 9 yıl
Adamlardaki donanım,malzeme limitsiz kurarlar istedikleri makinayı kırarlar rekoru:D
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LaFleur- 9 yıl
ekran kartı 5970 olsa daha iyi olmazmıydı _? bari 5870 lighting filan olsaydı
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DH Misafiri 9 yıl
corsair iyice cozuttu valla
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F.@.T.İ.H 9 yıl
skor cok iyi.. 6 cekirdek etkisi ile rekor cabuk geldi..
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beytekin45 9 yıl
ssd ler yaygınlaşasa da kullansak artık.
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