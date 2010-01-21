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Corsair XMP sertifikalı en hızlı DDR3 bellek modülünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair XMP sertifikalı en hızlı DDR3 bellek modülünü duyurdu
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, Intel XMP sertifikasına sahip en hızlı DDR3 bellek modülünü hazırladığını duyurdu. Dominator serisi altında hazırlanan ve CMGTX1 kod adını taşıyan 2GB kapasiteli DDR3 bellek modülü 2333MHz'de çalışıyor ve Corsair'e göre bu onu en hızlı XMP bellek modülü yapıyor. 1.65v geriliminde çalışan ve 9-11-9-27 zamanlamalarında görev yapan yeni modül, Dominator serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi DHX+ soğutucusunun kullanıldığı modül, ömür boyu garanti ile 200$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.

Not: Intel'in bellek üreticileriyle birlikte geliştirdiği Extreme Memory Profile (XMP) teknolojisiyle uyumlu bellek kitleri, destek veren anakartlarda daha agresif zamanlamalarda görev yapabiliyorlar.


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talh4wk 9 yıl
artık bunlarada fan takarlar traktörü aratmaz kasa

+1 zuahaha
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neron23 9 yıl
artık bunlarada fan takarlar traktörü aratmaz kasa
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cengiz_vga 9 yıl

neron23

artık bunlarada fan takarlar traktörü aratmaz kasa



fan olmadan zaten oc olmuyor ddr3 bellekler ama çok iyi oc oluyor cl 7 serisi bellekler
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N-0NE 9 yıl
Ddr4-ddr5 bellekler işlemciyi geçicekler böyle giderse...
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MattPegasus 9 yıl

N-0NE

Ddr4-ddr5 bellekler işlemciyi geçicekler böyle giderse...


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Mertcan. 9 yıl
2333mhz ne demek ya , bellekler de işlemcilere hızlı şekilde yetişiyor artık.
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N-0NE 9 yıl
Corsair yine yapmış yapacağını...
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