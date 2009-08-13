Corsair yeni nesil Intel işlemciler için XMS3 serisi DDR3 bellek kitleri hazırlıyor

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Intel'in önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlandığı Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri, satışı devam eden LGA1366 Core i7 serisinden farklı olarak çift kanal DDR3 bellek desteği sunan entegre bellek kontrolcüsü ile geliyorlar. Bellek üreticileri de yeni nesil Intel işlemciler için kolları sıvamış durumda zira firmalar farklı fiyat segmentleri için çift kanal formunda yeni DDR3 kitleriyle Lynnfield rüzgarından pay kapmayı hedefliyorlar. 128GB kapasiteli yeni USB belleği ile gündemde olan Corsair de Lynnfield işlemci ailesi için XMS3 serisi yeni DDR3 bellek kitleri planlıyor.



- CMX8GX3M4A1333C9 - 4GB (2GB x 2) | 1333 MHz | 9-9-9-24

- CMX4GX3M2A1600C9 - 2GB (1GB x 2) | 1600 MHz | 9-9-9-24

- CMX8GX3M4A1600C9 - 4GB (2GB x 2) | 1600 MHz | 9-9-9-24

- CMX4GX3M2A1600C8 - 2GB (1GB x 2) | 1600 MHz | 8-8-8-24



Detaylarını verdiğimiz XMS3 serisi bellek kitlerine ek olarak Corsair'in yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için Dominator GT serisi altında yeni bellek kitleri sunması da bekleniyor. Çalışmaları devam eden ve firma tarafındna önümüzdeki haftalarda lanse edilmesi beklenen XMS3 serisi çift kanal DDR3 kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulması bekleniyor.