Corsair yüksek performans tutkunları için Dominator GT serisi kitlerini duyurdu

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Geçtiğimiz günlerde SSD pazarına gireceği anlaşılan ve ilk modeli yurt dışı fiyat listerinde görünmeye başlayan Corsair, yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Dominator GT serisi DDR3 çözümlerini resmi olarak duyurdu. Firmanın Core i7 işlemcilerle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırladığı serinin farklı saat hızlarında çalışan alternatif modelleri bulunuyor.

Yeni nesil DHX soğutma çözümüyle donatılan 3 kanal DDR3 bellek kitlerinden bir 1866MHz'de çalışıyor ve 6GB'lık kapasitesi sunuyor. Tanıtımı yapılan diğer kit ise ilk modelden farklı olarak 2GHz'de görev yapıyor. 3GB ve 6GB kapasiteli iki farklı versiyonu bulunan kit ve diğer çözümün her ikisi de 1.65v geriliminde CAS 7-8-7-20 zamanlamalarıyla görev yapıyor ve kitler farklı aksesuarlarla birlikte satın alınacak yani

Corsair'in Dominator GT serisi yeni bellek kitlerinin modeline göre (6GB DDR3-1866 ve 3, 6GB DDR3-2000) sırasıyla 479.99$ 299.99$ ve 579.99$ seviyesinden listelere girdiği belirtiliyor.

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