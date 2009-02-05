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Corsair yüksek performans tutkunları için Dominator GT serisi kitlerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair yüksek performans tutkunları için Dominator GT serisi kitlerini duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde SSD pazarına gireceği anlaşılan ve ilk modeli yurt dışı fiyat listerinde görünmeye başlayan Corsair, yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Dominator GT serisi DDR3 çözümlerini resmi olarak duyurdu. Firmanın Core i7 işlemcilerle X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırladığı serinin farklı saat hızlarında çalışan alternatif modelleri bulunuyor.

Yeni nesil DHX soğutma çözümüyle donatılan 3 kanal DDR3 bellek kitlerinden bir 1866MHz'de çalışıyor ve 6GB'lık kapasitesi sunuyor. Tanıtımı yapılan diğer kit ise ilk modelden farklı olarak 2GHz'de görev yapıyor. 3GB ve 6GB kapasiteli iki farklı versiyonu bulunan kit ve diğer çözümün her ikisi de 1.65v geriliminde CAS 7-8-7-20 zamanlamalarıyla görev yapıyor ve kitler farklı aksesuarlarla birlikte satın alınacak yani

Corsair'in Dominator GT serisi yeni bellek kitlerinin modeline göre (6GB DDR3-1866 ve 3, 6GB DDR3-2000) sırasıyla 479.99$ 299.99$ ve 579.99$ seviyesinden listelere girdiği belirtiliyor.

Corsair yüksek performans tutkunları için Dominator GT serisi kitlerini duyurdu
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Corsair yüksek performans tutkunları için Dominator GT serisi kitlerini duyurdu
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1 Avatar
ugacomtr 10 yıl
çok pahalı... fiyat olarak bi ssdlerden cekioruz bi de ddr3 lerden...
not: 1380 mhz de cl5 calısıo cellshocklarım. gerek yok simdilik.
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adilazimdegilx 10 yıl
7-8-7-20 ile 2000Mhz de çalışacak başka RAM olmadığına göre adamların ucuz yapması için bir sebep yok
Bir iki firma daha çıksa da şu hızlara rekabet olsa
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gordon01 10 yıl
Corsair işini biliyor :)
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Gt95 10 yıl
buneya core i 7 fıyatına yuh ne gereyıvar ocz buna 10 basar mıletı soyma taktıklerı bunlar sadece
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designr 10 yıl
çok şekil yaa. ddr2 lerinden daha güzel olmuş. ama fiyatı da pek güzelmiş
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***CoNDoR*** 10 yıl
Orjinalden alıntı: hakandinler

buneya core i 7 fıyatına yuh ne gereyıvar ocz buna 10 basar mıletı soyma taktıklerı bunlar sadece


Nedir bu marka fanatikliği anlam veremiyorum? Apaçık ortada çok üstün bir ram olduğu. Parası olan alır.. En iyisini alır ve şu an budur.. O bin basar şu bin basar vs gerek yok lütfen
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StreamRolleR 10 yıl
bu kart rampage 2 extreme le manyak gider zaten arkadaki karta o :D
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StreamRolleR 10 yıl
hacı bunların geleli 3 ay olacak :)
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Beriko 10 yıl
Ocz nin Blade serisi daha basarili hiz ve zamanlamariyla bu modele gore daha tercih edilebilir duruyor.Ama artik onemli kistaslardan biri de OC performansi, buyuk ihtimal bu daha iyi OC olacaktir!!
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theyapici 10 yıl
lan şu core i7 tam kor adama yani yuh ne deyim zaten kriz var o etiketi görsem ne fayda iyi güzel yeni bişey çıkmış demekle yetiniyoruz
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Applejack 10 yıl
Güzel fiyat, Dominator GT'ler için daha farklı bir fiyat beklenemezdi zaten.
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
Parasızlığın gözü kör olsun :S
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milyondabir 10 yıl
haberler cok gec geliyor duyrulali baya zaman oldu
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: milyondabir

haberler cok gec geliyor duyrulali baya zaman oldu


Merhaba,

Corsair'in Dominator GT serisi ile ilgili ilk haberimiz 16 Aralık'ta yayımlanmıştır;
donanimhaber.com/...

Firma Dominator GT serisinin satışa sunulmasıyla ilgili resmi açıklamayı ise dün yapmıştır.
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drkayzer 10 yıl
gerçekten çok pahalı bi türlü ucuzlamadı bu ddr3ler :(
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