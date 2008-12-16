Corsair'den 2GHz'de çalışan Dominator GT serisi DDR3 bellek kiti

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Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan Corsair, hız aşırtma tutkunları ve sıkı oyuncular için hazırladığı Dominator serisi bellek ailesine yeni bir üye daha ekliyor. Firmanın Dominator GT olarak isimlendirdiği yeni kitin Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileriyle birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlandığı belirtiliyor.

2GB'lık 3 bellek modülünden oluşan, 3 kanal kullanıma uygun kitin 1.65v geriliminde çalıştığı ve 2000MHz'de 7-8-7-20 zamanlamalarıyla görev yaptığı belirtiliyor. Özel soğutucusuyla da dikkat çeken bellek kitinin ömür boyu garanti ile 400 Avro'luk yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.