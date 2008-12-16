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Corsair'den 2GHz'de çalışan Dominator GT serisi DDR3 bellek kiti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,6b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'den 2GHz'de çalışan Dominator GT serisi DDR3 bellek kiti
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Yüksek performanslı bellekleriyle tanınan Corsair, hız aşırtma tutkunları ve sıkı oyuncular için hazırladığı Dominator serisi bellek ailesine yeni bir üye daha ekliyor. Firmanın Dominator GT olarak isimlendirdiği yeni kitin Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileriyle birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlandığı belirtiliyor.

2GB'lık 3 bellek modülünden oluşan, 3 kanal kullanıma uygun kitin 1.65v geriliminde çalıştığı ve 2000MHz'de 7-8-7-20 zamanlamalarıyla görev yaptığı belirtiliyor. Özel soğutucusuyla da dikkat çeken bellek kitinin ömür boyu garanti ile 400 Avro'luk yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.


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justbejust 10 yıl
400 euro = 560$. O paraya sistem toplanıyor.
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winnerS 10 yıl
6GB yazmasının sebebi 3X 2gb olmasından kaynaklanıyor
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max975 10 yıl
gerçekten şekil olarak harika ama cas değerleride iyi 2000mhz e göre tam game için ama fiyat
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ET 7 10 yıl
bu paraya bu krizde nasil satacaklar onu dusunsunler :)
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sezka44 10 yıl
dehşet ötesi
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SnRkRkMn 10 yıl
400 auro off:D ama şekil bellekler
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iso614300 10 yıl
Bir tanesinde 6GB yazıyo..
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FuRkN 10 yıl
ramler harika yalnız fiyatıda kendisi gibi harika..
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Applejack 10 yıl
Orjinalden alıntı: iso614300

Bir tanesinde 6GB yazıyo..


3x2GB kitler işte X58 chipset için..


ilgili testler;

67.90.82.13/...




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StreamRolleR 10 yıl
ALLAHIM YA AYNI OKULDA DEFTERLERE ÇİZDİĞİM GİBİ YORUMSUZ SADECE CORSAİR THANSKSS
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
ddr3 için erken oldğunu düşünüyorum ben :) ama yinede Güzel
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Applejack 10 yıl
Süper yaa.
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