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Corsair'den 650 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı; HX650

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'den 650 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı; HX650
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Corsair HX650'de soğutma için 120mm fan kullanılıyor.

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Corsair, yeni modellerle güç kaynağı pazarındaki iddiasını arttırmayı hedefliyor. Firma yaptığı açıklama ile HX650 adını verdiği, 650 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı. Modüler yapısı ile kasa içi kablo yönetime ciddi katkı sağladığı belirtilen yeni güç kaynağı, ATX12V 2.2 ve EPS12V 2.91 standartlarıyla uyum çerçevesinde hazırlanırken 80Plus Bronz sertifikası ile %85'e varan oranda yüksek verimlilik sağlayacağını garanti ediyor. 105 dereceye kadar farklı ortam koşullarında çalışabilen endüstriyel seviyede kapasitörlerin kullanıldığı Corsair HX650, tek kanal 12V rail tasarımına yer verildiği ve 52A sağlanabildiği belirtilirken, güç kaynağının 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu açıklandı.

Yüksek kalite standartları gözetilerek hazırlandığı belirtilen 650 Watt kapasiteli Corsair HX650'nin 7 yıllık garanti ile yaklaşık 98 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.


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ThE LoSt 10 yıl
corsair söylenecek bişey yok zaten
12 v kanallarına 52A verebilmeside ayrı bir +
fiyatına gelince 210 lira civari gayet uygun fiyatlı bir ürün
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Corsair psuları Seasonic üretiyor diye biliyorum. Seasonic psu piyasasının devlerindendir tavsiye
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