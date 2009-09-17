Corsair'den 650 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı; HX650

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Corsair HX650'de soğutma için 120mm fan kullanılıyor.

Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Corsair, yeni modellerle güç kaynağı pazarındaki iddiasını arttırmayı hedefliyor. Firma yaptığı açıklama ile HX650 adını verdiği, 650 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı. Modüler yapısı ile kasa içi kablo yönetime ciddi katkı sağladığı belirtilen yeni güç kaynağı, ATX12V 2.2 ve EPS12V 2.91 standartlarıyla uyum çerçevesinde hazırlanırken 80Plus Bronz sertifikası ile %85'e varan oranda yüksek verimlilik sağlayacağını garanti ediyor. 105 dereceye kadar farklı ortam koşullarında çalışabilen endüstriyel seviyede kapasitörlerin kullanıldığı Corsair HX650, tek kanal 12V rail tasarımına yer verildiği ve 52A sağlanabildiği belirtilirken, güç kaynağının 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu açıklandı.

Yüksek kalite standartları gözetilerek hazırlandığı belirtilen 650 Watt kapasiteli Corsair HX650'nin 7 yıllık garanti ile yaklaşık 98 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.