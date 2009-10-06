Corsair'den 950 Watt'lık yeni güç kaynağı: TX950W

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Komponent üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan ve son kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, güç kaynağı gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Farklı ihtiyaçlar ve fiyat aralıkları için yeni model çalışmalarına devam eden Corsair, TX serisi 950 Watt'lık TX950W modelini duyurdu.

ATX12V 2.3 ve EPS12V 2.91 standartlarıyla uyum ekseninde hazırlanan yeni TC950W, %85'e varan verimlilik değeri ile 80Plus Bronz sertifikasını da beraberinde getiriyor. 105 derece ortam sıcaklığında çalışmaya devam edebilen kapasitörlerin kullanıldığı Corsair TX950W, 78A sağlayabilen tekli 12v rail tasarımını temel alıyor ve 100.000 saate kadar pil ömür sunuyor.

Sessiz çalıştığı ve etkin soğutma performansına sahip olduğu belirtilen 140mm'lik fanın serinlettiği TX950W, 5 yıllık garanti ve 124 Avro'luk yurt dışı fiyatıyla kullanıma sunuluyor.