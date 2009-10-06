Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair'den 950 Watt'lık yeni güç kaynağı: TX950W

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Corsair'den 950 Watt'lık yeni güç kaynağı: TX950W
Tam Boyutta Gör

Komponent üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan ve son kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, güç kaynağı gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Farklı ihtiyaçlar ve fiyat aralıkları için yeni model çalışmalarına devam eden Corsair, TX serisi 950 Watt'lık TX950W modelini duyurdu.

ATX12V 2.3 ve EPS12V 2.91 standartlarıyla uyum ekseninde hazırlanan yeni TC950W, %85'e varan verimlilik değeri ile 80Plus Bronz sertifikasını da beraberinde getiriyor. 105 derece ortam sıcaklığında çalışmaya devam edebilen kapasitörlerin kullanıldığı Corsair TX950W, 78A sağlayabilen tekli 12v rail tasarımını temel alıyor ve 100.000 saate kadar pil ömür sunuyor.

Sessiz çalıştığı ve etkin soğutma performansına sahip olduğu belirtilen 140mm'lik fanın serinlettiği TX950W, 5 yıllık garanti ve 124 Avro'luk yurt dışı fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yekoo 10 yıl
hangi pil ömrüymüş o? operasyon ömrü yazmak istedi heralde aşıkmıdır nedir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simplethinks 10 yıl
ocz bellek ve psu larda 1 numara olcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HexfeT 10 yıl
105 derece ortam sıcaklığında çalışmaya devam edebilen kapasitörlerin kullanıldığı Corsair TX950W, 78A sağlayabilen tekli 12v rail tasarımını temel alıyor ve 100.000 saate kadar pil ömür sunuyor.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arrivederci 10 yıl

simplethinks

ocz bellek ve psu larda 1 numara olcak

fanatizmin dorugunda olan bir arkadaş daha

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl

simplethinks

ocz bellek ve psu larda 1 numara olcak

De başlıktaki marka Corsair

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dennjS 10 yıl
bide modüler olsa iyi olucak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 10 yıl
124avro = 260tl,burda da direk olarak böyle bir fiyatla qelse ki bu bir hayal süper olr.Epey kaliteli,verimliliği ve 12v üzerinden verdiğ amper değeri cok yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@nano@ 10 yıl
ATX12V 2.3 ve EPS12V 2.91 standartlarıyla uyum ekseninde'' bu sertifikaların ne olduğunuda açıklasanız süper olacak (kısa bilgiler halinde) haber okuyup araştırma yapmak sıkıcı olabiliyor ne olduğuna bakmasan önemli bi şey mi diye insanın içinde kalıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 10 yıl
Corsair PSU konusunda kendini kanıtladı.Fiyatıda harika.Tabi TR de bu fiyata alabilmek sadece hayal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10111 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
psu, corsair ve Güç Kaynağı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim