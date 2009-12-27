Corsair'den AMD platformuna özel 8GB kapasiteli Dominator bellek kiti

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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, AMD platformu için Black Edition Bellek Profil desteğine sahip yeni bir bellek kiti hazırladı. Firmanın her biri 2GB kapasiteli dört adet DDR3 modülünden oluşan 8GB'lık yeni kiti, 1333MHz'de görev yapıyor ve 7-7-7-20 zamanlamalarıyla geliyor. Black Edition Bellek Profil desteği ile daha agresif zamanlamalara olanak tanıyan bellek kitinin erişim süreleri, AMD OverDrive yazılımıyla Windows altında da kontrol edilebiliyor. Dominator serisine özel çift renkli soğutucu (DHX+) ile donatılan yeni bellek kitinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.