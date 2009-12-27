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Corsair'den AMD platformuna özel 8GB kapasiteli Dominator bellek kiti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'den AMD platformuna özel 8GB kapasiteli Dominator bellek kiti
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, AMD platformu için Black Edition Bellek Profil desteğine sahip yeni bir bellek kiti hazırladı. Firmanın her biri 2GB kapasiteli dört adet DDR3 modülünden oluşan 8GB'lık yeni kiti, 1333MHz'de görev yapıyor ve 7-7-7-20 zamanlamalarıyla geliyor. Black Edition Bellek Profil desteği ile daha agresif zamanlamalara olanak tanıyan bellek kitinin erişim süreleri, AMD OverDrive yazılımıyla Windows altında da kontrol edilebiliyor. Dominator serisine özel çift renkli soğutucu (DHX+) ile donatılan yeni bellek kitinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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murettep 9 yıl
yazın sistem toplarken corsair dhx 1600mhz cl9 ramler aldım 170 tl ye şu an 1500 mhz hızla 7 7 7 20 ile 1.7 voltaj ile kullanıyorum 4 gb ram
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OverClocK1ng 9 yıl
Team Xtreem in 1600MHz CAS7 leri var. Hem fiyatı uygun hem de Low Voltge. 1.65 volt ama 1.7 verince 6-7-7 1600MHz de çalışabiliyormuş. Bence fiyatına göre en mâkulu o.
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sahafiec 9 yıl
@OverClocKing
ağzına sağlık hocam..
değerleri okuyunca haber 6 aylık filan sandım ama değilmiş.
bu ne yahu? dalga mı geçiyor bunlar AMD kullanıcılarıyla?


bakşa firmalar bu gecikmeleri 1600 ve 2000MHz de yakalıyor, buradan Corsair'e duyurulur...
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ugacomtr 9 yıl
kaliteli ürünler ya da extrem serilerin cogu ülkemize gelmemektedir. corsair 1250 ddr2 ülkemizde bulunmamaktaydı. eminim ki sırf AMD platformunda oldugu icin bu ramler de büyük ihtimalle gelmeyecektir. zaten 1333 cok az... 1666 olsaymis en azından 777 alınabilirdi...
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Tolgá 9 yıl
istense getirilebilir aslında..talep meselesi..
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oulcan24 9 yıl
biz talep ediyoz da destekleyen olmuyor..
yurtdışındaki donanımların sadece %20si türkiyede bulunabiliyor..
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dennjS 9 yıl
bide 2 ve 4 lükleri olsa iyi olurmuş
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Divinity 9 yıl
Bunlar güzel haberler ama nedense haberi yapılan donanımların %75i Türkiyeye gelmiyor/getirilmiyor.
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