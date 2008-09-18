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Corsair'den Flash Voyager Mini serisi 8GB'lık usb bellek

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'den Flash Voyager Mini serisi 8GB'lık usb bellek
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Geçtiğimiz günlerde Flash Voyager serisine 64GB'lık yeni bir model ekleyen Corsair, daha kompakt boyutlu Flash Voyager Mini ailesine de 8GB'lık yeni bir üye kazandırdı. Suya, toza ve darbeye karşı dayanıklı olan, kompakt formdaki usb belleklerin konumlandırıldığı serinin yeni yeni ütesi sadece 5.4 gram ağırlığında.

Chip-on-Board teknolojisi kullanılarak hazırlanan 8GB'lık Flash Voyager Mini, 10 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor. Özellikle outdoor aktivitelerden hoşlanan ve dizüstü bilgisayarını yanında eksik etmeyen kullanıcılar için hazırlanan usb bellek, önümüzdeki günlerde 49.99$'lık etikte fiyatıyla kullanıma sunulacak.


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Yeaten 10 yıl
bugün Vatan'da gördüm beğendim. Adam yazma hızını bilmiyordu ama yine de daha öncede flash voyager kullandığım için şansımı denemek istedim. 700 mb lık film attım 5mb/sn'yi geçti. Okurken ise 25mb/sn'nin altına düşmedi. Merak eden arkadaşa duyurulur.
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dmltnman 11 yıl
Hakkaten minicik bişey olmuş bu :)
Hız değerlerini bilmeden fiyatıyla ilgili yorum yapmak yanlış olur.
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