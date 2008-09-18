Corsair'den Flash Voyager Mini serisi 8GB'lık usb bellek

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Geçtiğimiz günlerde Flash Voyager serisine 64GB'lık yeni bir model ekleyen Corsair, daha kompakt boyutlu Flash Voyager Mini ailesine de 8GB'lık yeni bir üye kazandırdı. Suya, toza ve darbeye karşı dayanıklı olan, kompakt formdaki usb belleklerin konumlandırıldığı serinin yeni yeni ütesi sadece 5.4 gram ağırlığında.

Chip-on-Board teknolojisi kullanılarak hazırlanan 8GB'lık Flash Voyager Mini, 10 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor. Özellikle outdoor aktivitelerden hoşlanan ve dizüstü bilgisayarını yanında eksik etmeyen kullanıcılar için hazırlanan usb bellek, önümüzdeki günlerde 49.99$'lık etikte fiyatıyla kullanıma sunulacak.