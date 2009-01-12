Corsair'in 2GHz'de çalışan Dominator GT serisi DDR3 kiti satışa sunuluyor

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Geçtiğimiz günlerde Peltier soğutmalı bellek kiti gün ışığına çıkan Corsair, 2000MHz'de çalışan Dominator GT serisi yeni DDR3 bellek kitini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 2GB'lık üç adet bellek modülünden oluşan 6GB kapasiteli 3 kanal DDR3 bellek kiti 2000MHz'de görev yapıyor ve 1.65v geriliminde 7-8-7-20 zamanlamalarıyla geliyor.

Agresif zamanlamalarıyla dikkat çeken bellek kitinin Elpida tarafından 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yongaları kullandığı dolayısıyla yüksek hızda agresif zamanlamalar sağlayabildiği belirtiliyor. Seriye özel soğutucu ile donatılan ve 500$ civarı etiket fiyatıyla satışa sunulması beklenen kit, Core i7 işlemcilerle X58 anakartlarda kullanılacak.