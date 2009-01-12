Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair'in 2GHz'de çalışan Dominator GT serisi DDR3 kiti satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,6b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Corsair'in 2GHz'de çalışan Dominator GT serisi DDR3 kiti satışa sunuluyor
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde Peltier soğutmalı bellek kiti gün ışığına çıkan Corsair, 2000MHz'de çalışan Dominator GT serisi yeni DDR3 bellek kitini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 2GB'lık üç adet bellek modülünden oluşan 6GB kapasiteli 3 kanal DDR3 bellek kiti 2000MHz'de görev yapıyor ve 1.65v geriliminde 7-8-7-20 zamanlamalarıyla geliyor.

Agresif zamanlamalarıyla dikkat çeken bellek kitinin Elpida tarafından 50nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yongaları kullandığı dolayısıyla yüksek hızda agresif zamanlamalar sağlayabildiği belirtiliyor. Seriye özel soğutucu ile donatılan ve 500$ civarı etiket fiyatıyla satışa sunulması beklenen kit, Core i7 işlemcilerle X58 anakartlarda kullanılacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gt95 10 yıl
ılk cıktıgı ıcın boyle zamanla ıner fıyatlar ddr 3 de boyle ucuktu ılk cıktıklarına normale doner 1 sene sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezka44 10 yıl
gercektende cok klas ramler parası olana tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
Bunun 3gb olanı yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 10 yıl
güzel. fiyat çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
fiyatı abartıyorlar sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 10 yıl
Müthiş gerçekten 2000 mhz 7 8 7 20 1.6v daha ne olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
00x men00 10 yıl
güzel ama pahalı yaaaaaaaaaaaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
2000MHZ de 7-8-7-20 CL 6 Ya kadar iner umarım=]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
egesengun 10 yıl
görünüşüyle de fiyatıyla da domine edici hakikaten :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
500$ yurt dışı türkiye 625+ kdv %99 oda 1 milyar ramlar ahooyy
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
görünüm harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10636 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, corsair ve
2 etiket daha bellek 6gb
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim