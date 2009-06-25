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Corsair'in iki güç kaynağı 80Plus Gold sertifikası aldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair'in iki güç kaynağı 80Plus Gold sertifikası aldı
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Komponent üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Corsair'in HX serisi 750 Watt ve 850 Watt'lık güç kaynakları 80Plus Gold sertifikası aldı. Yapılan testler sonucunda güç kaynaklarından 750 Watt'lık HX750W modelinin %20, %100 ve %50 yük durumlarında sırasıyla %88.04, %90.02 ve %87.04 verimlilik değerlerine imza attığı açıklandı.

Corsair'in HX850 kod adına sahip olan 850 Watt'lık güç kaynağı ise yine %20, %100 ve %50 yük durumlarında sırasıyla %89.14, %90.38 ve %87.06'lık verimilik değerlerini sağlayabildi. Her ikisi de ATX12V v2.3 ve EPS12V 2.91 standartları çerçevesinde hazırlanan PSU'lar, tek kanal 12v rail tasarımıyla geliyor ve maksimum 62A sağlayabiliyorlar.

105 derece sıcaklıkta çalışabilen endüstriyel kapasitörlerle donatılan güç kaynakları, modüler kablo yönetimi ile kasa içi kablo düzenlemesine katkı sağlayabiliyorlar. 140mm çapında ısı kontrollü fan ile donatılan Corsair HX750W ve HX850W modellerinin hata öncesi kullanım süresi ise 100.000 saat olarak açıklandı.

80Plus Gold sertifikasına sahip güç kaynaklarından HX750W 119 Avro, HX850W modeli ise 132 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.


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gordon01 10 yıl
hx620 tr'de 200$+kdv hx750 herhalde 250$+kdv olur tr'ye gelirse :((
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Qrt_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: NIKEmRe

yüzde 87 verimlilik çok büyük bir deger harbiden güzel olmuş


Aynen öyle fiyatlarda uygun olursa değmeyin kullanıcıların keyfine
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RapscallioN 10 yıl
verimlilik değeri güzel,kalite farkediliyor,fiyat güzel,750 watt ideal
herşeyiyle alınası bir psu olmuş
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muratsen87 10 yıl
enermax revalution serisine rakip olur bu psu'lar bizim ülkede, ama bana göre fiyat olarak enermax'tan daha ucuz olacağı için daha çok tutar diye düşünüyorum, buarada corsair psu almayı düşünen kişilerede söyliyim, psu'ları gerçekten çok kaliteli malum seasonic kalitesi konuşuyor
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Chris Brown 10 yıl
Tek 12V dan 60A vermesi mi iyi , yoksa 3 12V dan 20A vermesimi iyi ?

62A zaten CF-SLI düzeneklerinde problem çıkarmazda , çift yada daha fazla 12V rayına bölünmesi daha iyi degilmi ?

psunun kalitesinden şüphe yok zaten.
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Python 10 yıl
yüzde 87 verimlilik çok büyük bir deger harbiden güzel olmuş
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LEON-X 10 yıl
Çok kaliteli olmuş
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