Corsair'in iki güç kaynağı 80Plus Gold sertifikası aldı

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Komponent üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Corsair'in HX serisi 750 Watt ve 850 Watt'lık güç kaynakları 80Plus Gold sertifikası aldı. Yapılan testler sonucunda güç kaynaklarından 750 Watt'lık HX750W modelinin %20, %100 ve %50 yük durumlarında sırasıyla %88.04, %90.02 ve %87.04 verimlilik değerlerine imza attığı açıklandı.

Corsair'in HX850 kod adına sahip olan 850 Watt'lık güç kaynağı ise yine %20, %100 ve %50 yük durumlarında sırasıyla %89.14, %90.38 ve %87.06'lık verimilik değerlerini sağlayabildi. Her ikisi de ATX12V v2.3 ve EPS12V 2.91 standartları çerçevesinde hazırlanan PSU'lar, tek kanal 12v rail tasarımıyla geliyor ve maksimum 62A sağlayabiliyorlar.

105 derece sıcaklıkta çalışabilen endüstriyel kapasitörlerle donatılan güç kaynakları, modüler kablo yönetimi ile kasa içi kablo düzenlemesine katkı sağlayabiliyorlar. 140mm çapında ısı kontrollü fan ile donatılan Corsair HX750W ve HX850W modellerinin hata öncesi kullanım süresi ise 100.000 saat olarak açıklandı.

80Plus Gold sertifikasına sahip güç kaynaklarından HX750W 119 Avro, HX850W modeli ise 132 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.