CPU-Z 1.52 önemli yeniliklerle geliyor

Tam Boyutta Gör

Popüler donanım uygulamalarından birisi olan ve ücretsiz olarak dağıtılan CPU-Z uygulamasının 1.52.0 sürüm numaralı yeni versiyonu önemli yeniliklerle geliyor. Çalışmaları devam eden ve önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulması beklenen yazılımın yeni versiyonunda Intel'in güncellenen logolarına uyum sağlamak için kullanıcı ara biriminin genişletildiğini görüyoruz. Preview versiyonuna ait görselden de anlaşılabileceği üzere uygulamanın sekmeler kısmına "Graphics" isimli yeni bir bölüm daha ekleniyor.

Eklenen yeni kısımda GPU bilgileri ve bant genişliği detaylarına yer verileceği belirtilirken bu farklılığın özellilke entegre grafik özellikli işlemciler için yapılmış olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Öte yandan CPU-Z 1.52.0 ile birlikte "Validation" butonu da uygulama ana ekranına alındığını görüyoruz ki bu sayede özellikle hız aşırtmacıların yüksek saat hızında işlemcil kaydını daha hızlı bir şekilde yapabilmelerine olanak tanınabilecek. Ayrıca 64-bit versiyonunun da olacağı belirtilen CPU-Z 1.52.0 için gözler Haziran ayında.