CPU-Z 1.52 önemli yeniliklerle geliyor

Popüler donanım uygulamalarından birisi olan ve ücretsiz olarak dağıtılan CPU-Z uygulamasının 1.52.0 sürüm numaralı yeni versiyonu önemli yeniliklerle geliyor. Çalışmaları devam eden ve önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulması beklenen yazılımın yeni versiyonunda Intel'in güncellenen logolarına uyum sağlamak için kullanıcı ara biriminin genişletildiğini görüyoruz. Preview versiyonuna ait görselden de anlaşılabileceği üzere uygulamanın sekmeler kısmına "Graphics" isimli yeni bir bölüm daha ekleniyor.
Eklenen yeni kısımda GPU bilgileri ve bant genişliği detaylarına yer verileceği belirtilirken bu farklılığın özellilke entegre grafik özellikli işlemciler için yapılmış olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Öte yandan CPU-Z 1.52.0 ile birlikte "Validation" butonu da uygulama ana ekranına alındığını görüyoruz ki bu sayede özellikle hız aşırtmacıların yüksek saat hızında işlemcil kaydını daha hızlı bir şekilde yapabilmelerine olanak tanınabilecek. Ayrıca 64-bit versiyonunun da olacağı belirtilen CPU-Z 1.52.0 için gözler Haziran ayında.
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şamdi bende dual core E2140 1.6GHz var.
İşlemci ayrıntılarında 2 tane İntel E2140 görünüyor.
Anlamadığım konu şu: Çekirdek başına Kaç GHz düşüyor. Yani 2 tane 1.6Ghz=3.2GHz mi yoksa.
Çekirdek başına Kaç GHz düşüyor. Yani 2 tane 800Mhz=1.6GHz mi yapıyor. Yapıyorsa CPU ayrıntıları neden iki tane 1.6GHz gösteriyor.
Doğrusu Çift GPU le ekran kartlarının yapısını çok iyi biliyorum (Ramlar her GPU için ayrı çalışır ve her GPU tek miş gibi çalışır yükü paylaşırlar ve Sayı yada miktarlar karıştırılmaz ama Her GPU nun Hızaşımı bellidir)
Ama CPU olayına gelinde kafam karışıyor.
Bu arada konuyla alakalı değil ama, konu içerisinde geçtiği için yazmakta sakınca görmedim. İntel'in yeni logolarını beğenmiyorum.