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CPU-Z 1.52 önemli yeniliklerle geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CPU-Z 1.52 önemli yeniliklerle geliyor
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Popüler donanım uygulamalarından birisi olan ve ücretsiz olarak dağıtılan CPU-Z uygulamasının 1.52.0 sürüm numaralı yeni versiyonu önemli yeniliklerle geliyor. Çalışmaları devam eden ve önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunulması beklenen yazılımın yeni versiyonunda Intel'in güncellenen logolarına uyum sağlamak için kullanıcı ara biriminin genişletildiğini görüyoruz. Preview versiyonuna ait görselden de anlaşılabileceği üzere uygulamanın sekmeler kısmına "Graphics" isimli yeni bir bölüm daha ekleniyor.

Eklenen yeni kısımda GPU bilgileri ve bant genişliği detaylarına yer verileceği belirtilirken bu farklılığın özellilke entegre grafik özellikli işlemciler için yapılmış olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Öte yandan CPU-Z 1.52.0 ile birlikte "Validation" butonu da uygulama ana ekranına alındığını görüyoruz ki bu sayede özellikle hız aşırtmacıların yüksek saat hızında işlemcil kaydını daha hızlı bir şekilde yapabilmelerine olanak tanınabilecek. Ayrıca 64-bit versiyonunun da olacağı belirtilen CPU-Z 1.52.0 için gözler Haziran ayında.


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Batuist 10 yıl
bu program uzun zamandır güncellenmiyordu.. gerçi donanım değiştirmediğimiz için zırp pırt yenisinede ihtiyacımız olmuyorya...
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sertacaygun 10 yıl
Everest'e gerek kalmayacak yakında...
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ToR 10 yıl
beklemedeyiz....
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omkkio 10 yıl
Birde çekirdek sıcaklıklarını gösterebilse tadından yenmeyecek walla :P
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esses... 10 yıl
Arkadaşlar ben hala şu çift şekirdek olayını anlamış değilim yardım lütfen.
şamdi bende dual core E2140 1.6GHz var.
İşlemci ayrıntılarında 2 tane İntel E2140 görünüyor.
Anlamadığım konu şu: Çekirdek başına Kaç GHz düşüyor. Yani 2 tane 1.6Ghz=3.2GHz mi yoksa.
Çekirdek başına Kaç GHz düşüyor. Yani 2 tane 800Mhz=1.6GHz mi yapıyor. Yapıyorsa CPU ayrıntıları neden iki tane 1.6GHz gösteriyor.
Doğrusu Çift GPU le ekran kartlarının yapısını çok iyi biliyorum (Ramlar her GPU için ayrı çalışır ve her GPU tek miş gibi çalışır yükü paylaşırlar ve Sayı yada miktarlar karıştırılmaz ama Her GPU nun Hızaşımı bellidir)
Ama CPU olayına gelinde kafam karışıyor.
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pegasus1881 10 yıl
tam olartak 2 adet 1.6ghz ıslemcınız var ama bunların hızları toplanmaz cekırdekler 2 de olsa 4 te olsa paralel calısırlar
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VenomS 10 yıl
inşallah AMD içinde logo güncellemesi vardır benim Phenom 2 X3 720 BE için hala sadece Phenom 2 logosunu gösteriyor everest daha hızlı ilerliyor
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MÜŞAVİR 10 yıl
Graphics sekmesinin eklenmesi iyi olmuş. Şimdi bunu başkası söylese haklı olarak bende tebessümle yaklaşırdım ama, cidden bunu neden yapmadıklarını daha önce düşünmüştüm.


Bu arada konuyla alakalı değil ama, konu içerisinde geçtiği için yazmakta sakınca görmedim. İntel'in yeni logolarını beğenmiyorum.
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StreamRolleR 10 yıl
hayırlısı
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Krak3n 10 yıl
Haber için teşekkürler.Ama neden Haziran'da indirilecek onu anlayamadım.
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