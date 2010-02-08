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CPU-Z 1.53.2 beta indirilebilir durumda

9 yıl
7,6b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CPU-Z 1.53.2 beta indirilebilir durumda
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Ücretsiz olarak dağıtılan popüler sistem uygulamalarından CPU-Z'nin 1.53.2 sürüm numaralı yeni versiyonuna ait beta kullanılabilir durumda. CPU-Z'nin resmi internet sitesinden olmasa bile dileyen kullanıcılar 1.53.2 sürümünü bu adresten indirebiliyorlar. İşlemci, bellek, anakart ve ekran kartı hakkında detaylı bilgiler sunan CPU-Z'nin yeni versiyonu için henüz ne gibi güncellemelerin yapıldığı bilinmiyor ama her yeni sürümde olduğu gibi gerek Intel gerekse de AMD ve VIA cephesindeki yeni işlemci ve/veya çipset güncellemelerine destek sunması ayrıca daha önce rapor edilmişse ilgili hataların düzeltilmesi gibi güncellemeler içermesi bekleniyor.

CPU-Z 1.53.2 beta'yı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

CPU-Z 1.53.2 beta indirilebilir durumda
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Briareos 9 yıl
Ne çözülemez problemmiş arkadaş core vid gene yanlış
Yenilikler; cpu soketi am3 olarak görüyor, instructions yenilenmiş, farkettiklerim bunlar
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Briareos 9 yıl
avatar751
arkadaşım senin işlemcin zaten çarpan kilitsiz belki BE olmayan normal modellerde gösteriyordur.
Ben v1.52.2 kullanıyorum win 7 olarak görüyor.
v1.53 te amd lerin core vid değerini yanlış okuyordu bakalım bu doğru göstericek mi
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avatar751 9 yıl
sahafiec@ arkadaşın cevabına istanaden
resimdeki gibi işlemci çarpanının üst ve alt sınırını göstermiyor benim işlemcim amd 940 BE o anki değerini gösteryor yani değişen bir şey yok bundan önceki sürümde win 7 ültimeti vista ultimet olarak görüyordu onu doğru görmeye başlamış
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hak_an 9 yıl
tek değişen seven ı vista gibi görmemesi mi
onun haricinde başka bir güncelleme yokmu?
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