CPU-Z 1.53.2 beta indirilebilir durumda

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Ücretsiz olarak dağıtılan popüler sistem uygulamalarından CPU-Z'nin 1.53.2 sürüm numaralı yeni versiyonuna ait beta kullanılabilir durumda. CPU-Z'nin resmi internet sitesinden olmasa bile dileyen kullanıcılar 1.53.2 sürümünü bu adresten indirebiliyorlar. İşlemci, bellek, anakart ve ekran kartı hakkında detaylı bilgiler sunan CPU-Z'nin yeni versiyonu için henüz ne gibi güncellemelerin yapıldığı bilinmiyor ama her yeni sürümde olduğu gibi gerek Intel gerekse de AMD ve VIA cephesindeki yeni işlemci ve/veya çipset güncellemelerine destek sunması ayrıca daha önce rapor edilmişse ilgili hataların düzeltilmesi gibi güncellemeler içermesi bekleniyor.

CPU-Z 1.53.2 beta'yı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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