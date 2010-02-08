CPU-Z 1.53.2 beta indirilebilir durumda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ücretsiz olarak dağıtılan popüler sistem uygulamalarından CPU-Z'nin 1.53.2 sürüm numaralı yeni versiyonuna ait beta kullanılabilir durumda. CPU-Z'nin resmi internet sitesinden olmasa bile dileyen kullanıcılar 1.53.2 sürümünü bu adresten indirebiliyorlar. İşlemci, bellek, anakart ve ekran kartı hakkında detaylı bilgiler sunan CPU-Z'nin yeni versiyonu için henüz ne gibi güncellemelerin yapıldığı bilinmiyor ama her yeni sürümde olduğu gibi gerek Intel gerekse de AMD ve VIA cephesindeki yeni işlemci ve/veya çipset güncellemelerine destek sunması ayrıca daha önce rapor edilmişse ilgili hataların düzeltilmesi gibi güncellemeler içermesi bekleniyor.
CPU-Z 1.53.2 beta'yı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yenilikler; cpu soketi am3 olarak görüyor, instructions yenilenmiş, farkettiklerim bunlar
arkadaşım senin işlemcin zaten çarpan kilitsiz belki BE olmayan normal modellerde gösteriyordur.
Ben v1.52.2 kullanıyorum win 7 olarak görüyor.
v1.53 te amd lerin core vid değerini yanlış okuyordu bakalım bu doğru göstericek mi
resimdeki gibi işlemci çarpanının üst ve alt sınırını göstermiyor benim işlemcim amd 940 BE o anki değerini gösteryor yani değişen bir şey yok bundan önceki sürümde win 7 ültimeti vista ultimet olarak görüyordu onu doğru görmeye başlamış
onun haricinde başka bir güncelleme yokmu?