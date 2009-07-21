CPU-Z'nin yeni versiyonu 1.52 indirilebilir durumda

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Beta sürümü geçtiğimzi günlerde yayınlanan CPU-Z v1.52, resmi olarak kullanıma sunuldu. Yeni versiyonda dikkat çeken en önemli özellik, grafik bölümü. Zira artık kullanıcılar ekran kartlarıyla ilgili temel bilgileri CPU-Z'nin grafik bölümünde bulabilecekler. Her ne kadar henüz GPU-Z gibi detaylı bilgiler veriyor olmasa da belirttiğimiz gibi temel özellikler gösterilebiliyor.

İşlemci, anakart, bellek ve artık ekran kartı da dahil olmak üzere temel bileşenlerin detaylı özelliklerini gösterebilen CPUZ'nin 1.52 versiyonuyla gelen yenilikler şu şekilde;

- Yeni eklenen grafik bölümü.

- Yeni 64-bit versiyonu.

- Nvidia nForce 980a yonga seti desteği.

- Intel Core i5 ve Core i3 işlemcilere destek.

- Intel Atom Z530, Pentium E6300 (2.8GHz) ve Core 2 Solo işlemcilerine destek.

- Intel P55 ve US15W yonga setleri için ön destek.

- AMD Phenom TWKR işlemci desteği.

- AMD Phenom X2 "Callisto" ve Athlon X2 "Regor" işlemcilerine destek.

- AMD Istanbul (6 çekirdekli Opteron) işlemcilerine destek.

- Geliştirilmiş Windows 7 desteği.

- Yeni Intel logoları.



CPU-Z v1.52'yi buradan indirebilirsiniz.