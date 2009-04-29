Creative, ZEN ailesinin yeni üyesi MX'i anons etti

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Geliştirdiği ses kartları, hoparlör sistemleri ve MP3 çalarlar ile gayet yakından tanıdığımız Creative firması, ZEN ailesinin en yeni üyesi MX'i düzenlediği etkinlik kapsamında anons etti.

83.2 x 55 x 11.9 mm ebatlara ve lityum iyon batarya dahil 66 gram ağırlığa sahip ZEN MX, 8 GB ve 16 GB olmak üzere müzik severlere iki farklı kapasite seçeneği sunuyor. Belleğin bazı müzik severler için zamanla yetersiz kalabileceği düşünülerek SDHC kart girişi unutulmamış. WMA, MP3 ve CMV formatındaki dosyaları destekleyen MX'de 2.5 inç'lik (~6.35 cm) 230x320 piksel ekran bulunuyor. Cihazda bunların dışında FM radyo alıcısı ve ses kayıt özelliklerinin de yer aldığını hatırlatalım. Son olarak USB üzerinden ortalama 4 saatte şarj olduğu belirtilen ZEN MX, tam şarj durumunda 5 saate varan video izleme ve 30 saate varan müzik dinleme süresi vaadediyor.

ZEN MX'in 8 mayıs tarihinden itibaren (8 GB: 102$ / 16 GB: 144$) Japonya'da vitrinlerdeki yerini alması bekleniyor.

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