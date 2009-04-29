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Creative, ZEN ailesinin yeni üyesi MX'i anons etti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,6b
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22
Diğer
knight
Haber Editörü
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Creative, ZEN ailesinin yeni üyesi MX'i anons etti
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Geliştirdiği ses kartları, hoparlör sistemleri ve MP3 çalarlar ile gayet yakından tanıdığımız Creative firması, ZEN ailesinin en yeni üyesi MX'i düzenlediği etkinlik kapsamında anons etti.

83.2 x 55 x 11.9 mm ebatlara ve lityum iyon batarya dahil 66 gram ağırlığa sahip ZEN MX, 8 GB ve 16 GB olmak üzere müzik severlere iki farklı kapasite seçeneği sunuyor. Belleğin bazı müzik severler için zamanla yetersiz kalabileceği düşünülerek SDHC kart girişi unutulmamış. WMA, MP3 ve CMV formatındaki dosyaları destekleyen MX'de 2.5 inç'lik (~6.35 cm) 230x320 piksel ekran bulunuyor. Cihazda bunların dışında FM radyo alıcısı ve ses kayıt özelliklerinin de yer aldığını hatırlatalım. Son olarak USB üzerinden ortalama 4 saatte şarj olduğu belirtilen ZEN MX, tam şarj durumunda 5 saate varan video izleme ve 30 saate varan müzik dinleme süresi vaadediyor.

ZEN MX'in 8 mayıs tarihinden itibaren (8 GB: 102$ / 16 GB: 144$) Japonya'da vitrinlerdeki yerini alması bekleniyor.


http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=tr&js=n&u=http%3A%2F%2Fjp.creative.com%2Fcorporate%2Fpressroom%2Freleases%2Fwelcome.asp%3Fpid%3D13061&sl=auto&tl=en Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar creativ zen mx vereceğim linkten nasıl video atılır sırasıyla takip edin çözersiniz.
124.246.74.197/...
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modoste 9 yıl
benim arkadaşlara önemli gelen bi sorum var bu şarkı çalma süresine yazan değer şakılara basıp hiç başka bişeye dokunmadan 30 saat demek mi
ben x-fi aldım 30 saat vs dendi 10 saat dayanmadı parçaları 3 dakkadaq bir değişiyorum otobüste tek tuşla diğeri başlıyo ama bu pil süresi bu kadar değişirmi ya bunu cevaplarlarsa arkadaşlar sevinirim
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mrtccck 10 yıl
Uye olmak istiyorum
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fatih86 10 yıl
Zenden kapasite harici hiçbir farkı yok
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mrtccck 10 yıl
Uye olmak istiyorum
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max975 10 yıl
BENCE FİYATI VE şekli kapasitesi çok iyi...
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dmltnman 10 yıl
Bu, normal Zen'in adı değişmiş hali sanırım..
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sertacaygun 10 yıl
Önceki Creative Zen'e benziyor. Bu aralar ben de bi' yeni mp3 çalar aldırmayı düşünüyorum aslında. Creative Zen X-Fi ya da iPod arasında kaldım. iPod daha baskın geliyor çünkü dokunmatik bez (touchpad) var. Tuşluyu kolay kullanabilir miyim, bilmiyorum...
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Guest-72878BAA5 10 yıl
şarjı iyi gidiyormuş 5 saat video 30 saat müzik çok iyi değer
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kjhg 10 yıl
şimdi bunun normal zen den farkı neresi?
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Light_Velocity 10 yıl
Bizim Ülkemize bu fiyatla gelir mi acaba?
Sorumu bilen biri cevaplayabilirmi??
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speedman 10 yıl

Orjinalden alıntı: ..Knight..

tam şarj durumunda 5 saate varan video izleme ve 30 saate varan müzik dinleme süresi vaadediyor



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sultanomar 10 yıl

Orjinalden alıntı: speedman


Orjinalden alıntı: ..Knight..

tam şarj durumunda 5 saate varan video izleme ve 30 saate varan müzik dinleme süresi vaadediyor





ya creative alınmaz cowon d2 her yönden daha iyi 52 saat müzik ve 10 saat video oynatabiliyor cowon işi bitirmişken ben creative in yerinde olsam ya daha iyisini yapardım yada ceketi alıp çıkardım. BBE gibi daha özel bişey bulması lazım creative in zii de belki açığı kapatır inş.
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