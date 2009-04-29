Creative, ZEN ailesinin yeni üyesi MX'i anons etti

Geliştirdiği ses kartları, hoparlör sistemleri ve MP3 çalarlar ile gayet yakından tanıdığımız Creative firması, ZEN ailesinin en yeni üyesi MX'i düzenlediği etkinlik kapsamında anons etti.
83.2 x 55 x 11.9 mm ebatlara ve lityum iyon batarya dahil 66 gram ağırlığa sahip ZEN MX, 8 GB ve 16 GB olmak üzere müzik severlere iki farklı kapasite seçeneği sunuyor. Belleğin bazı müzik severler için zamanla yetersiz kalabileceği düşünülerek SDHC kart girişi unutulmamış. WMA, MP3 ve CMV formatındaki dosyaları destekleyen MX'de 2.5 inç'lik (~6.35 cm) 230x320 piksel ekran bulunuyor. Cihazda bunların dışında FM radyo alıcısı ve ses kayıt özelliklerinin de yer aldığını hatırlatalım. Son olarak USB üzerinden ortalama 4 saatte şarj olduğu belirtilen ZEN MX, tam şarj durumunda 5 saate varan video izleme ve 30 saate varan müzik dinleme süresi vaadediyor.
ZEN MX'in 8 mayıs tarihinden itibaren (8 GB: 102$ / 16 GB: 144$) Japonya'da vitrinlerdeki yerini alması bekleniyor.
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124.246.74.197/...
ben x-fi aldım 30 saat vs dendi 10 saat dayanmadı parçaları 3 dakkadaq bir değişiyorum otobüste tek tuşla diğeri başlıyo ama bu pil süresi bu kadar değişirmi ya bunu cevaplarlarsa arkadaşlar sevinirim
Sorumu bilen biri cevaplayabilirmi??
ya creative alınmaz cowon d2 her yönden daha iyi 52 saat müzik ve 10 saat video oynatabiliyor cowon işi bitirmişken ben creative in yerinde olsam ya daha iyisini yapardım yada ceketi alıp çıkardım. BBE gibi daha özel bişey bulması lazım creative in zii de belki açığı kapatır inş.