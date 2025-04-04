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    Bu batarya dondurucu soğuklarda şarj hızını 5 kat artırıyor

    Özellikle ısı pompası gibi donanımlardan yoksun olan elektrikli araçları aşırı soğuklarda şarj etmek oldukça zor. Ancak yeni bir batarya teknolojisi, bu süreci 5 kat daha hızlı hale getiriyor.
    Bu batarya dondurucu soğuklarda şarj hızını 5 kat artırıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç (EV) sahipleri, soğuk havalarda araçlarının şarjının yavaşladığını fark edebilirler. Kış aylarında uzun yolculuklarda, şarj istasyonlarında daha uzun süre vakit geçirmek zorunda kalmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Özellikle ısı pompası olmayan araçlarda soğuk nedenli olarak menzil, yüzden 10 ile 25’ten fazla düşebiliyor. Ancak Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu sorunlara çözüm getirecek bir teknoloji geliştirdi.

    Soğukta yavaş şarja çözüm

    Li-ion bataryaların üretim sürecinde yapılan küçük bir değişiklik ile, bu bataryalar aşırı düşük sıcaklıklarda bile hızlı şarj olabiliyor. Dahası, bu teknoloji şarj hızını beş kat artırıyor ve bataryanın enerji yoğunluğunu düşürmeden bunu başarıyor. Araştırma ekibinin geliştirdiği yöntem, 6C şarj hızını -10 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda mümkün kılıyor. Buradaki 'C' harfi, şarj hızının bataryanın kapasitesine göre oranını belirtiyor. Örneğin, 50 kWh kapasiteli bir bataryada 1C şarj hızı, 50 kW gücünde bir şarjı ifade ederken, 6C şarj hızı ise 300 kW (6 × 50 kW) ile şarj etmek anlamına geliyor.

    Elektrikli araçların soğuk havalarda daha yavaş şarj olmasının nedeni, bataryadaki lityum iyonlarının elektrotlar arasında, sıvı elektrolit üzerinden hareket ederken yavaşlamasıdır. Bu yavaşlama, şarj hızını ve bataryanın gücünü düşürüyor. Elbette bu durum kalıcı değil.

    Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu sorunu çözmek için lazer ile yapılan minik delikler açarak grafit anodu üzerinde lityum iyonlarının daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Ancak bu, tek başına yeterli değil. Araştırma ekibi, lazer ile delinmiş grafit anodun üzerine, lityum borat-karbonat içeren cam benzeri bir malzeme kaplayarak hem oda sıcaklığında hem de çok soğukta şarj hızını etkili bir şekilde artırdı. Bu buluş, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile hızlı şarjı mümkün kılıyor.

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