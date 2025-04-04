Bu batarya dondurucu soğuklarda şarj hızını 5 kat artırıyor

Soğukta yavaş şarja çözüm
Li-ion bataryaların üretim sürecinde yapılan küçük bir değişiklik ile, bu bataryalar aşırı düşük sıcaklıklarda bile hızlı şarj olabiliyor. Dahası, bu teknoloji şarj hızını beş kat artırıyor ve bataryanın enerji yoğunluğunu düşürmeden bunu başarıyor. Araştırma ekibinin geliştirdiği yöntem, 6C şarj hızını -10 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda mümkün kılıyor. Buradaki 'C' harfi, şarj hızının bataryanın kapasitesine göre oranını belirtiyor. Örneğin, 50 kWh kapasiteli bir bataryada 1C şarj hızı, 50 kW gücünde bir şarjı ifade ederken, 6C şarj hızı ise 300 kW (6 × 50 kW) ile şarj etmek anlamına geliyor.
Elektrikli araçların soğuk havalarda daha yavaş şarj olmasının nedeni, bataryadaki lityum iyonlarının elektrotlar arasında, sıvı elektrolit üzerinden hareket ederken yavaşlamasıdır. Bu yavaşlama, şarj hızını ve bataryanın gücünü düşürüyor. Elbette bu durum kalıcı değil.
Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu sorunu çözmek için lazer ile yapılan minik delikler açarak grafit anodu üzerinde lityum iyonlarının daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Ancak bu, tek başına yeterli değil. Araştırma ekibi, lazer ile delinmiş grafit anodun üzerine, lityum borat-karbonat içeren cam benzeri bir malzeme kaplayarak hem oda sıcaklığında hem de çok soğukta şarj hızını etkili bir şekilde artırdı. Bu buluş, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile hızlı şarjı mümkün kılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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