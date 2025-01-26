2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Windows 11 işletim sisteminde pil durumunu anlamak artık daha kolay hale geliyor. Windows Insider blog sayfasında yayınlanan bilgilere göre bundan böyle bilgisayarın pil seviyesini gösteren simgeler şarj durumuna göre farklı renklerde görünecek. Yenilik şu anda Windows Insider programına katılan kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.

Microsoft, Windows 10'a yeni özellikler eklemeye devam ediyor 1 gün önce eklendi

Yeşil renk, pilin şarj olduğunu ve yeterli seviyede olduğunu gösterecek. Sarı renk pilin %20 veya daha az seviyede olduğunu, kırmızı renk ise pilin kritik seviyeye ulaştığını ve acilen şarj edilmesi gerektiğini belirtecek. Bununla birlikte %20'nin üzerindeki seviyeler ise her zamanki gibi siyah renkle ifade edilecek.

Pil yüzdesi gösterme özelliği de eklendi

Yeni simgeler ayrıca kullanıcıların kafasını karıştırmadan daha net bir görüntü sunacak. Bununla birlikte artık pil simgesinin yanında pil yüzdesini göstermek de mümkün olacak. Bu sayede cihazınızın ne kadar pil ömrü kaldığını daha kesin bir şekilde öğrenebileceksiniz. Microsoft, bu iyileştirmelerle kullanıcıların pil durumunu tek bakışta hızlı ve kolayca anlayabilmesini hedefliyor.

Tam Boyutta Gör

Başta da belirttiğimiz gibi tüm bu yenilikler şu an için sadece Windows Insider programının Dev Channel kanalına kayıtlı olan kullanıcılara sunuluyor. Önümüzdeki günlerde tüm Windows 11 kullanıcıları için devreye sokulması bekleniyor. Ancak blog yazısında ne zaman genel kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'e renkli pil simgeleri ve yüzde göstergesi geliyor