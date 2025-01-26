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    Anlık Bildirim

    Windows 11'e renkli pil simgeleri ve yüzde göstergesi geliyor

    Windows 11'de pil durumunu anlamak daha basit hale geliyor. Yeni renkli simgeler ve pil yüzdesi göstergesiyle cihazınızın pil ömrünü tek bakışta kolayca anlayabileceksiniz.
    Windows 11'e renkli pil simgeleri ve yüzde göstergesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11 işletim sisteminde pil durumunu anlamak artık daha kolay hale geliyor. Windows Insider blog sayfasında yayınlanan bilgilere göre bundan böyle bilgisayarın pil seviyesini gösteren simgeler şarj durumuna göre farklı renklerde görünecek. Yenilik şu anda Windows Insider programına katılan kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor.

    Yeşil renk, pilin şarj olduğunu ve yeterli seviyede olduğunu gösterecek. Sarı renk pilin %20 veya daha az seviyede olduğunu, kırmızı renk ise pilin kritik seviyeye ulaştığını ve acilen şarj edilmesi gerektiğini belirtecek. Bununla birlikte %20'nin üzerindeki seviyeler ise her zamanki gibi siyah renkle ifade edilecek.

    Windows 11'e renkli pil simgeleri ve yüzde göstergesi geliyor

    Pil yüzdesi gösterme özelliği de eklendi

    Yeni simgeler ayrıca kullanıcıların kafasını karıştırmadan daha net bir görüntü sunacak. Bununla birlikte artık pil simgesinin yanında pil yüzdesini göstermek de mümkün olacak. Bu sayede cihazınızın ne kadar pil ömrü kaldığını daha kesin bir şekilde öğrenebileceksiniz. Microsoft, bu iyileştirmelerle kullanıcıların pil durumunu tek bakışta hızlı ve kolayca anlayabilmesini hedefliyor.

    Windows 11'e renkli pil simgeleri ve yüzde göstergesi geliyor Tam Boyutta Gör

    Başta da belirttiğimiz gibi tüm bu yenilikler şu an için sadece Windows Insider programının Dev Channel kanalına kayıtlı olan kullanıcılara sunuluyor. Önümüzdeki günlerde tüm Windows 11 kullanıcıları için devreye sokulması bekleniyor. Ancak blog yazısında ne zaman genel kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok.

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