Windows 11'e renkli pil simgeleri ve yüzde göstergesi geliyor

Yeşil renk, pilin şarj olduğunu ve yeterli seviyede olduğunu gösterecek. Sarı renk pilin %20 veya daha az seviyede olduğunu, kırmızı renk ise pilin kritik seviyeye ulaştığını ve acilen şarj edilmesi gerektiğini belirtecek. Bununla birlikte %20'nin üzerindeki seviyeler ise her zamanki gibi siyah renkle ifade edilecek.
Pil yüzdesi gösterme özelliği de eklendi
Yeni simgeler ayrıca kullanıcıların kafasını karıştırmadan daha net bir görüntü sunacak. Bununla birlikte artık pil simgesinin yanında pil yüzdesini göstermek de mümkün olacak. Bu sayede cihazınızın ne kadar pil ömrü kaldığını daha kesin bir şekilde öğrenebileceksiniz. Microsoft, bu iyileştirmelerle kullanıcıların pil durumunu tek bakışta hızlı ve kolayca anlayabilmesini hedefliyor.
Başta da belirttiğimiz gibi tüm bu yenilikler şu an için sadece Windows Insider programının Dev Channel kanalına kayıtlı olan kullanıcılara sunuluyor. Önümüzdeki günlerde tüm Windows 11 kullanıcıları için devreye sokulması bekleniyor. Ancak blog yazısında ne zaman genel kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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