Creative'den iPod Touch ve Zune HD'ye yanıt; Zii işlemcili medya oynatıcısı

Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'da öne çıkan isimlerinden birisi de Creative olmuş, firma Zii adını verdiği ve nano boyutta süper-bilgisayar olarak tanımladığı yonga da sistem çözümleriyle sansasyon yaratmayı başarmıştı. İsim açılımı ZEN II olan yeni yeni işlemci tasarımı için çalışmalarına yıllar önce (3DLabs firmasının satın alınmasıyla - 2002) başlayan ve süreç içerisinde 1 milyar doların üzerinde araştırma-geliştirme bütçesi harcayan Creative, aynı Nvidia'nın Tegra projesinde olduğu gibi ARM mimarisini temel almış ve 3DLabs'dan gelen ileri-mühendislik ekibiyle Zii projesinin çalışmalarına başlamıştı. Creative'in alt şirketlerinden birisi olan Zii Labs'ın sürdürdüğü proje kapsamında, duyurusu yapılan ilk işlemci modeli ZMS-05 olmuştu. StemCell bilgi-işlem konsepti çerçevesinde hazırlanan işlemci, ARM 926 işlemci çekirdeğinin çiftini ve 48 adet programlanabilir işlemci elementini bünyesinde barındırarak 10 GigaFLOP'luk işlem gücü sunabiliyor.

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Zii ZMS-05 işlemcisi

Sahip olduğu programlanabilir işlemci elementleriyle dinamik olarak kontrol edilebilen Zii ZMS-05 işlemcisi, performans ve enerji verimliliği noktasında uygulama ihtiyacına göre ölçeklendirilebilir tasarım özellikleriyle taşınabilir cihazlardan netbook ve nettoplara hatta fotoğraf makinelerinden eğlence sistemlerine kadar, tüketici elektroniği kategorisindeki pek çok cihaza göz kırpıyor. Zii ZMS-05 işlemcisinde yukarıda belirttiğimiz gibi uygulama ihtiyaçlarına göre programlanabilir işlemci elementlerinin kapatılarak enerji tasarrufu veya yüksek işlem gücü gerektinre uygulamalarda (örneğin 3D oyun veya HD video gösterimi) ise programlanabilir işlemci elementleri yeniden devreye girerek ihtiyaç duyulan işlem gücüne ulaşılmasını ve uygulamaların akıcı bir şekilde çalıştırılabilmesine olanak tanıyorlar. Bu arada Zii'nin tek başına bir işlemci olmadığını, donanım ve/veya uygulama geliştiricilere platform olarak yani anakartı, yazılım geliştirme kiti ve işletim sistemi optimizasyonlarıyla birlikte sunulduğunu da belirtelim.

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Zii ZMS-05 işlemci modülünde

Şubat ayında Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde, Zii platformunu temel alan ve Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için ilk sinyalleri veren sonrasında ise derin bir sessizliğe bürünen Creative cephesi nihayet sessizliğini bozdu ve Zii ZMS-05 işlemcisini temel alan ilk somut cihaz resmi olarak tanıtıldı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Zii platformu ile oldukça geniş bir kullanım alanı hedefleniyor. Ses teknolojileri ve taşınabilir medya oynatıcıları üzerine çalışan Creative'in Zii tabanlı ilk cihazı firmadan beklenebileceği üzere yeni bir taşınabilir medya oynatıcısı oldu. Medya özellikleriyle öne çıkan el bilgisiyarı olarak ta tanımlanan Zii Egg kod adlı yeni cihaz, tasarım özellikleri ile ciddi şekilde iPod Touch'ı andırırken gelişmiş özellikleriyle dikkat çekemyi başarıyor. Zii Plaszma platformunu temel alan yeni cihazın gelişmiş özelliklerine rağmen maliyet odaklı ve enerji verimli olarak hazırlandığı belirtiliyor. Creative tarafından "Geliştirme Prototipi" olarak hazırlanan Zii Egg'e gelin yakında bakalım.

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Zii Egg; Creative tarafından geliştirilen Zii işlemcili medya oynatıcısı (Geliştirme Modeli).

320 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 16 milyon renk gösterebilen 3.5-inç LCD ekrana (kapasitif, çoklu dokunma kontrolü) sahip olan Zii Egg, OpenGL ES için 3D donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Gerçek zamanlı 3D medya işleme kabiliyetine sahip olan taşınabilir cihaz, saniyede 42 milyon piksel işleyebiliyor. OpenGL tabanlı 3D yongası ile konum belirleme (navigasyon) uygulamalarında da 3D desteği sunabilen Zii Egg, 256MB Mobil DDR-RAM bellek kapasitesine ve 32GB'lık dahili depolama alanına sahip. 720p ve 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabildiği belirtilen Zii Egg, görüntüleri ara HD kablosu ile HDTV gibi görüntü birimlerine aktarabiliyor. 3D grafik ve video özelliklerini tamamlaması için X-Fi ses işleme teknolojisiyle donatılan dolayısıyla yüksek görüntü kalitesinin yanı sıra ses konusunda da oldukça iddialı olan taşınabilir sistemde, kompozit video çıkışı da bulunuyor. Biri önde VGA, diğeri ise arkada HD iki kamera ile donatılan Zii Egg, HD kayıt ta yapabiliyor.

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Zii işlemcili Zii Egg ile 3D grafik, 1080p video, Wi-Fi, X-Fi ses teknolojisi, çoklu dokunmatik kapasitif ekran ve daha fazlası sunuluyor.

Bağlantı özellikleriyle de dikkat çeken Zii Egg, kablosuz iletişim için Wi-Fi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.1 + EDR teknolojilerine destek sunuyor. Hücre bağlantısı gerçekleştiremeyen Zii Egg'in cep telefonu olarak kullanılması söz konusu olmasa da geliştirilecek VOiP uygulamaları ile WiFi üzerinden sesli görüşme mümkün. Entegre özellikleri arasında yer alan GPS alıcısı ile küresel konum belirleme cihazı olarak kullanılabilmesi de mümkün olan Zii Egg ayrıca entegre ivmeölçere (akselerometre) ve ortam ışık sensörüne de sahip. Text-to-speech özelliği ile HD kamera ve OCR teknolojisini bir arada kullanarak kayıt edilen görüntülerdeki metnin seslendirilmesine olanak tanıyan Zii Egg'in e-kitap okuyucusu olarak kullanılabileceği de ifade ediliyor. SDHC bellek kartı desteği ile depolama kapasitesi 64GB'a kadar çıkartılabilen taşınabilir sistem üzerinde USB 2.0 Mini-B bağlantısı, kulaklık girişi, entegre hoparlör, mikrofon, evrensel şarj konnektörü gibi detayların yer aldığını da belirtmeliyiz.

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Yılın son çeyreğinde, Eylül ayında yenilenmesi beklenen iPod Touch, Nvidia Tegra tabanlı Zune HD ve Zii işlemcili Zii Egg sıkı bir rekabete soyunacak gibi görünüyor.

Zii Egg, işletim sistemi alternatifleriyle de dikkat çekiyor. Plaszma adını taşıyan ve Linux Kernel 2.6 üzerine inşa edilen kendi özel yazılımına sahip olan cihaz, kutudan çıktığı gibi Google'ın Android işletim sistemiyle de kullanılabiliyor. Creative'in "geliştirme modeli" olarak hazırladığı Zii Egg için son kullanıcılara yönelik hacimli üretimi düşünüp düşünmediği henüz bilinmiyor ama yayınlanan görsel ve videolardan da anlaşılabileceği üzere cihaz an itibariyle hacimli üretime hazır görünüyor. Zii Plaszma başlangıç kiti ve 32GB kapasiteli Zii Egg, 399$'lık fiyatıyla geliştiriciler için satışa sunulmuş durumda. Zii Egg ile birlikte yılın son çeyreğinde taşınabilir medya oynatıcıları pazarında rekabet kızışabilir. Zune HD ve Zii Egg düellosunun hakim pozisyondaki iPod Touch'ı nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.

Daha fazla görsel ve çalışan cihaz videoları için buraya tıklayabilirsiniz.