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Crucial dizüstü bilgisayarlar için performans odaklı yeni SSD'ler hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Crucial dizüstü bilgisayarlar için performans odaklı yeni SSD'ler hazırlıyor
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Crucial, dizüstü bilgisayarlar için yüksek performans odaklı yeni katı hal sürücüleri (SSD) üzerinde çalışıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre 2.5-inç SSD modellerinden oluşan M225 serisi altında lanse edilecek yeni modellerin MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanılacağı belirtilirken, yüksek performans için yeni bir bellek kontrolcüsüne yer verileceği ifade edildi.

Açıklanan bilgilere göre yeni SSD modelleri arasında yer alacak 256GB'lık depolama sürücüsünün 250MB/sn okuma ve 200MB/sn yazma hızlarını destekleyeceği, 128GB'lık modelde yazma hızının 190MB/sn'ye düşeceği, baz model olması beklenen 64GB'lık modelde ise okuma hızının 200MB/sn, yazma hızının ise 150MB/sn olacağı belirtildi. Tamamı SATA-II ara birimiyle uyumlu olan yeni SSD'lerin 20 Temmuz'da lanse edilmesi bekleniyor.


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