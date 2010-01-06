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Crucial RealSSD C300; SATA-III destekli SSD'ler satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Crucial RealSSD C300; SATA-III destekli SSD'ler satışa sunuluyor
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Lexar Media masaüstü sistemler için hazırlanmış en hızlı SSD çözümlerini lanse etmeye hazırlanıyor. Resmi duyurusu Micron tarafından kısa süre bir önce yapılan C300 SSD sürücülerini Crucial markası altında kullanacak olan Lexar Media, RealSSD C300 serisini önümüzdeki ay satışa sunmayı planlıyor. 2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşacak RealSSD C300 serisi altında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunulacak. 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı sürücler SATA-III (6Gbps) ara birimini destekliyorlar.

Yüksek performanslarıyla göz dolduran yeni sürücüler, 355MB/sn okuma ve 215MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. Lexar Media SSD ürün yöneticisi Robert Wheadon açıklamasında Crucial RealSSD C300'ün bugüne kadar test ettikleri en hızlı sürücü olduğunu belirtirken, tüketiciler için "wow" faktörünün geliştirilmiş açılış süreleri olacağını çünkü yeni çözümlerin, Crucial Performans Laboratuvarında şimdiye kadar gördükleri diğer tüm SSD'lerden çok daha çarpıcı performans sonuçlarına imza attığını belirtti. Satışına önümüzdeki ay başlanacak RealSSD C300 serisi SSD sürücüleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Crucial RealSSD C300; SATA-III destekli SSD'ler satışa sunuluyor
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Tolgá 9 yıl
355MB/sn okuma ve 215MB/sn yazma win7 uçar bu hızlarda
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dellino 9 yıl
Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz hala.
SSD ler 2015 ten önce alınabilir seviyelere gelmeyecek gibi görünüyor.
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milyondabir 9 yıl
bence 5 yili var yayilmasina
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DH Misafiri 9 yıl
2 YILDAN ÖNCE ALABİLECEĞİMİZİ SANMIYORUM
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Erasmus78 9 yıl

DH Misafiri

2 YILDAN ÖNCE ALABİLECEĞİMİZİ SANMIYORUM


Yaklasik 5 yildir ayni geyik yapiliyor.

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spaydix 9 yıl
120 gb tahminen 2400 dolar gibi bişey olur uygun olacağı fiyatta 2013 yılı yaz aylarında 400 dolar
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KiLLeR© 9 yıl
Sata II'lisinden çok alabildik bi bu eksikti.


Latife bir yana bu SSD'ler bütçeyi aşmasa alırdım. Neyse beklemedeyiz.
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