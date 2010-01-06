Crucial RealSSD C300; SATA-III destekli SSD'ler satışa sunuluyor

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Lexar Media masaüstü sistemler için hazırlanmış en hızlı SSD çözümlerini lanse etmeye hazırlanıyor. Resmi duyurusu Micron tarafından kısa süre bir önce yapılan C300 SSD sürücülerini Crucial markası altında kullanacak olan Lexar Media, RealSSD C300 serisini önümüzdeki ay satışa sunmayı planlıyor. 2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşacak RealSSD C300 serisi altında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunulacak. 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı sürücler SATA-III (6Gbps) ara birimini destekliyorlar.

Yüksek performanslarıyla göz dolduran yeni sürücüler, 355MB/sn okuma ve 215MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar. Lexar Media SSD ürün yöneticisi Robert Wheadon açıklamasında Crucial RealSSD C300'ün bugüne kadar test ettikleri en hızlı sürücü olduğunu belirtirken, tüketiciler için "wow" faktörünün geliştirilmiş açılış süreleri olacağını çünkü yeni çözümlerin, Crucial Performans Laboratuvarında şimdiye kadar gördükleri diğer tüm SSD'lerden çok daha çarpıcı performans sonuçlarına imza attığını belirtti. Satışına önümüzdeki ay başlanacak RealSSD C300 serisi SSD sürücüleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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