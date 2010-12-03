CTL, Windows 7'li tableti 2goPad SL10'u ön-siparişe sundu

Tablet bilgisayar pazarı yeni oyuncuların katımıyla model çeşitliliği açısından hızlı büyümesini sürdürüyor. CTL firması yaptığı açıklamayla 2goPad SL10 adını verdiği 10-inç boyutundaki yeni tabletini kullanıma sunuyor. İlk defa Ekim ayında lanse edilen tablet, Intel'in Pine Trail kod adlı mevcut Atom platformunu kullanıyor ve Windows 7 işletim sistemiyle birlikte geliyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor ve işlemciye entegre GMA 3150 grafik birimini kullanıyor. 2GB bellek ile donatılan ve depolama için 64GB ile 512GB arasında farklı SSD seçeneklerine sahip olan tablet bilgisayarın diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth, 3G ve 1.3MP çözünürlüğünde kamea ve kart okuyucusu gibi detaylara yer veriliyor.

Standart modelin yanında kapasitif ekrana özel kalem, microfiber temizleme bezi, üzerinde trackpad bulunan kablosuz klavye, harici monitör bağlantısı için VGA adaptörü ve taşıma çantasına sahip Pro versiyonu da bulunan 2goPad SL10, üzerinde yer alan 4 hücreli pil ile 5 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Üretici firma CTL'nin ön sipariş alımına başladığı tablet bilgisayarın ilk sevkiyatı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.