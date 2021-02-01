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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 2. dönem açılması hususunda konuştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen kabine toplantısı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, okulların açılacağı tarihle ilgili de paylaşımda bulundu.
    01 Şubat 2021, 21:45 (2 hf.)
    2,6b
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    17
    Diğer
    Gökhan G.
    Editör
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    2

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 2. dönem açılması hususunda konuştu
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat tarihinde icra edilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, okulların açılması kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

    Daha önce de uygulandığı şekilde yüz yüze eğitim ve öğretimin ilk etapta köy okullarında başlayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamdaki okulların 15 Şubat tarihinde açılacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak" ifadelerini kullandı.

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    Cumhurbaşkanı’nın okullara yönelik açıklamasındaki satırbaşları ise şöyle:

    Kabinemizin bugünkü toplantısında uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık.

    Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek bunu da özellikle söylemek zorundayım çünkü bizim için Covid hepsinden çok daha tehlikeli çok daha Allah muhafaza bizim için önemli.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 2. dönem açılması hususunda konuştu

    Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz onun için her türlü tedbiri almak durumundayız. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

    Vaka sayılarındaki gelişmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda yürütülecek."



    https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/son-dakika-erdogandan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-6238893/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    maşık (ahmet sever) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen izayoi
    üniversitelerin hala meslek öğrettiğini sananlar konuşuyor yine
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Bisikletçi76 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ohhh üniversite yok korktum bir an
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    G Guest-400988AF7 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ölüm sayısı günlük 10-15 ken kapalıydı şimdi mi açıyorlar hee o zaman verdikleri rakam doğru değilse bilemem ben verdikleri rakama göre söylüyorum.
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    1ses1 (hasan türk) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çocuğum ilk okulda ve ben kesinlikle göndermem. Bu vaka sayılarından daha düşük iken okullar kapanırken şimdi açılmasının nedeni nedir .İtibar mı.

    Saçma salak işler. Üniversiteye liseye orta öğretime giden gençlerimiz hepsi servis yada özel araçlarla gitmiyor, toplu taşıma kullananlar fazla eee bunlar ne olacak yaymıyacaklarmı virüs bulaşmıyacak mı bu gençlerimize ve ailelerine sevdiklerine farkına varmadan hastalığı taiımıyacaklar mı.

    Erkende gevşettiler tablo meydanda. Aynı hatayı yine yapacaklar . Canlı canlı göreceğiz.

    Sağlık kurulu açılmaması gerektiğini söylerken siyasi amaç mı belirliyecek sağlığımızı yoksa doktorlarımız mı.

    Çlü sayısı ve ağır hasta sayısı bukadar yüksek iken neyin kafasını yaşıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    İ İmmortalberke (on ) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    Benim gördüklerim ise bahsettiğiniz ilkokul çocukları parkta sokakta maskesiz oyun oynamaları. Vatandaş doğru düzgün kurala uymuyor ve yeni nesil okula gitmediğinden bilgiden mahrum kalıyor okula gitmeyerek senin evladın zeki mi olacak sanıyorsun eğitim almak için okula gitmek gerek.. uzaktan halledecek bir mesele değil eğer bizim geleceğimiz parlak olacaksa onlar sayesinde olacak. Okula gitmeden parlak bir gelecek beklenemez. Virüsün bitmesini beklemek yerine önlemeni alırsan emin ol virüs bulaşmaz. Ben çalışan biriyim. Ağzımda çift maske ve cebimde kolanya var. Allaha şükür de ailemden birinde de korona rastlanmadı.. Okullar açılsın senin evladın gitmesede olur okula.
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    Formani 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herşeye bu adam karar veriyor ne günlere kaldık.
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    N nuksws_99 (dasasd ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    umarım acılmaz kira vermek istemiyorum
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    Kütahyalı 77 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Üniversiteler dahilmi ?
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    Kütahyalı 77 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Üniversiteler dahilmi ?
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    Bisikletçi76 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ohhh üniversite yok korktum bir an
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    izayoi 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Bisikletçi76
    hedefin böyle böyle mezun olmak değil mi
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