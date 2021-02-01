Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 2. dönem açılması hususunda konuştu

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat tarihinde icra edilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, okulların açılması kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce de uygulandığı şekilde yüz yüze eğitim ve öğretimin ilk etapta köy okullarında başlayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamdaki okulların 15 Şubat tarihinde açılacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı’nın okullara yönelik açıklamasındaki satırbaşları ise şöyle:

“Kabinemizin bugünkü toplantısında uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık.

Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek bunu da özellikle söylemek zorundayım çünkü bizim için Covid hepsinden çok daha tehlikeli çok daha Allah muhafaza bizim için önemli.

Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz onun için her türlü tedbiri almak durumundayız. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındaki gelişmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda yürütülecek."

https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/son-dakika-erdogandan-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-6238893/

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