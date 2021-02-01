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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karsan, 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünü tanıttı

    Dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü olarak nitelendirilen Atak Electric'in seri üretim versiyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı.
    01 Şubat 2021, 18:30 (2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    12

    Karsan, 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünü tanıttı
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    Karsan ve ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen otonom Atak Electric'in seri üretim versiyonu bugün resmi olarak tanıtıldı. Otonom Atak Electric, dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü olarak nitelendiriliyor.

    Otonom Atak Electric'in tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan ve bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısına Karsan'ın otonom otobüsüyle gitti. Külliye önünde kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sürücüsüz otobüsle ilgili olarak "yıl sonuna kadar 24 metrelik olanı da yapılacak" şeklinde konuştu.

    Karsan, otonom Atak Electric'in tanıtımının ardından KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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    "Şirketimiz, toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek ihtiyaçlara cevap verme gayreti doğrultusunda Adastec iş birliğinde geliştirilen ve Karsan'ın kendi markasıyla pazara sunulacak olan, yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric'i bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte tanıttı.

    Karsan ve ADASTEC'in ortak çalışmaları ile geliştirilen Seviye 4 Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric üzerinde geliştirildi. Sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 km'lik menzili ile Otonom Atak Electric'in otonom araç pazarının bir oyuncusu olması düşünülmektedir.

    Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur."

    Ayrıca Bkz. "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi"

    Otonom Atak Electric'in üretimine geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlayan Karsan, ilk siparişin Romanya'dan geldiğini açıklamıştı. Romanyalı teknoloji şirketi BSCI'ın Ploeşti şehrindeki Endüstri Parkı içinde kullanılmak üzere bir adet Otonom Atak Electric siparişi verdiği belirtilmişti. 



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906678 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu sekilde teknoloji ureten/kullanan ozel sirketler cogalir umarim.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 seviye bile çıkamamış iken 4 seviye bana abartı geldi. bi m s class 2020 araçlarda vardı ama oda sözde 3 seviye.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    deepkurt (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bize uymaz bu teknoloji işleri.

    şimdi bu otobüs durağa yanaşarak yolcu alır, öyle yolun ortasında pat diye sinyal bile vermeden durmaz.

    Duraktan çıkarken sinyal verir, gelen araç varsa kimsenin önüne atlamaz.

    Kornaya basınca da kim elini camdan çıkartıp "ne var lan!" işareti yapacak?

    Makas bile atmaz bu otobüs, diğer araçları sıkıştırmaz. Durağa yaklaşınca havalı kornaya bile basmaz bence...

    Yok bize uymaz... Ben beğenmedim.
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    keşke sizde yıllardır ülkemizin yararına olan her türlü yeniliğe karşı sürekli yapıcı olmayan yorumlarınızdan vazgeçseniz.
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    teknikhergele 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede üretilen otobüslerde bu farlar kanunen zorunlu sanırım, yirmi yıldır her firmanın aynı, bir taneniz de far tasarlamayı beceremez mi arkadaş..
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    S sürattrage 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar yapmış. Şubat ayında Romanya'ya, mayıs ayında da ABD ye teslimatları varmış. İç pazar için hala pahalı sanırım.
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    temelreiss (Tarih-i Kadim) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu özellik insanlığa buyuk sorunlar getirecek gorursunuz...
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    E escudo76 (Gökalp ÖZALP) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) temelreiss
    Dusune dusune eleştirecek bunu mu buldun. Saman muhabbetiniz bile bundan kaliteliydi
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Seviye 4 konusunda samimi iseler bu teknolojiyi diğer üreticilere lisanslayabilirler.
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 seviye bile çıkamamış iken 4 seviye bana abartı geldi. bi m s class 2020 araçlarda vardı ama oda sözde 3 seviye.
    Yanıtla +9
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu sekilde teknoloji ureten/kullanan ozel sirketler cogalir umarim.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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