Karsan, 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünü tanıttı

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Karsan ve ADASTEC iş birliğiyle geliştirilen otonom Atak Electric'in seri üretim versiyonu bugün resmi olarak tanıtıldı. Otonom Atak Electric, dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü olarak nitelendiriliyor.

Otonom Atak Electric'in tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan ve bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısına Karsan'ın otonom otobüsüyle gitti. Külliye önünde kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sürücüsüz otobüsle ilgili olarak "yıl sonuna kadar 24 metrelik olanı da yapılacak" şeklinde konuştu.

Karsan, otonom Atak Electric'in tanıtımının ardından KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Şirketimiz, toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek ihtiyaçlara cevap verme gayreti doğrultusunda Adastec iş birliğinde geliştirilen ve Karsan'ın kendi markasıyla pazara sunulacak olan, yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric'i bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte tanıttı.

Karsan ve ADASTEC'in ortak çalışmaları ile geliştirilen Seviye 4 Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric üzerinde geliştirildi. Sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 km'lik menzili ile Otonom Atak Electric'in otonom araç pazarının bir oyuncusu olması düşünülmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur."

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Otonom Atak Electric'in üretimine geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlayan Karsan, ilk siparişin Romanya'dan geldiğini açıklamıştı. Romanyalı teknoloji şirketi BSCI'ın Ploeşti şehrindeki Endüstri Parkı içinde kullanılmak üzere bir adet Otonom Atak Electric siparişi verdiği belirtilmişti.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906678

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