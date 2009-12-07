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Danamics Sıvı Metal tabanlı yeni soğutucus LMX'i satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,3b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Danamics Sıvı Metal tabanlı yeni soğutucus LMX'i satışa sunuyor
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Sıvı Metal tabanlı LM10 soğutucusuyla yüksek performanslı işlemci soğutucuları pazarına yeni bir soluk getiren Danimarka merkezli Danamics firması, LMX kod adını taşıyan Sıvı Metal tabanlı ikinci soğutucusunun satışına başlıyor. LM10 modeliyle ses getiren ancak hem maliyetler hem de soğutma performansıyla pazarda yaygınlaşmayı başaramayan Danamics, LMX modeliyle daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşmayı planlıyor. 158.2 x 170.5 x 90 mm boyutlarında ve 1180 gram ağırlığında olan LMX, Nikel kaplı bakır ısı borularına ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip.

Sıvı Metal'in ısı boruları arasındaki hareketi için elektromanyetik pompaya sahip olan yeni soğutucu, 120mm çapında iki fan ile kullanılabiliyor. Gelen bilgilere göre Danamics firması özel bir paket kapsamında LMX ile birlikte iki adet SilenX 120mm LED'li fanı da kullanıcılarına sunacak. 2000 devir/dakika'da çalışan ve 28.6dbA gürültü yarattığı belirtilen fanlarla birlikte Sıvı Metal tabanlı yeni soğutucunun yüksek soğutma performansı sunacağı belirtiliyor. Geniş işlemci desteğiyle de dikkat çeken LMX'in Intel tarafında LGA 775, 1156, 1366, AMD'nin ise AM2/AM2+/AM3 formundaki işlemcileriyle kullanılabileceği açıklandı.

Danamics LMX, yurt dışında 159 Avro seviyesindeki fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Danamics Sıvı Metal tabanlı yeni soğutucus LMX'i satışa sunuyor
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Danamics Sıvı Metal tabanlı yeni soğutucus LMX'i satışa sunuyor
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St Batuhan 9 yıl
Okudum ama sorun su ki bir su sogutmayla daha cok bilesende daha hafif ve daha görsel halde tutup daha cok verim alabilirsin ve bunu bir nevi performans diye nitelendiriyorum ben. Ayrıca [tabi fanını tam olarak bilmiyorum ama standarta göre durumu düsünürsek] su sogutma da ses daha az olucaktır kanımca. Neyse toonjai aslında net konusmus cidden kalkıp test yapıldıgında ve oyle bir haber acılırsa orda zaten devamını yorumlayalım :D
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serqanz 9 yıl
Su sogutmadan daha iyi oldugunu tahmin etmiyorum ama test ler cikana kadar beklemek lazim.
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OverClocK1ng 9 yıl

St Batuhan
Okudum ama sorun su ki bir su sogutmayla daha cok bilesende daha hafif ve daha görsel halde tutup daha cok verim alabilirsin ve bunu bir nevi performans diye nitelendiriyorum ben. Ayrıca [tabi fanını tam olarak bilmiyorum ama standarta göre durumu düsünürsek] su sogutma da ses daha az olucaktır kanımca. Neyse toonjai aslında net konusmus cidden kalkıp test yapıldıgında ve oyle bir haber acılırsa orda zaten devamını yorumlayalım :D

Yaa sen de haklısın da kanka. Bazı kişiler su soğutmadan korkuyorlar. Su kaçırırsa , sistemim yanarsa patlarsa diye. Oysa ki ben hayatımda hiç su kaçırıpta sistemine su gelip yanan patlayan sistem duymadım.

Ses konusunda da su soğutmada radyatörü fanla soğuttuğun için ses seviyesi aynı olur kanımca. Hatta radyatörde çift fan varsa daha sesli olur.


dellino
LM10 testlerde TRUE 120 den daha geride sonuçlar almıştı. Ve fiyatı neredeyse 3 katıydı.
LMX in tercih edilebilmesi için, fiyat indiriminin yanında performansının TRUE den daha iyi olması gerekir.

İyi de dostum bazı adamlar var. Parası çok adamın. Ben sıvı metal soğutma kullanıyorum demek için bile alabiliyorlar. Zaten adamlar demek ki ilkini satabilmişler ki bunu üretmişler. Ne diyeyim: Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Adamlarda para var bastırıp alıyorlar. Biz de konuşuyoruz işte
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toonjai 9 yıl
mutlaka bir test eden çıkacaktır.duruma göre yorum yapılmalı bence.
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CoreXXX 9 yıl
sıvı metal yazınca terminator aklıma geldi, soğutucunun adını terminator koysalar daha iyi olurmuş.))
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dellino 9 yıl
LM10 testlerde TRUE 120 den daha geride sonuçlar almıştı. Ve fiyatı neredeyse 3 katıydı.
LMX in tercih edilebilmesi için, fiyat indiriminin yanında performansının TRUE den daha iyi olması gerekir.
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OverClocK1ng 9 yıl
@St Batuhan
Kardeş. Su soğutmadan çok daha performanslı. Zaten olmasa adamlar yapmazdı, kimse de almazdı. 1.sini yaptıkları zaman satmamış olsalar bunu üretmezlerdi. Sıvı metal diyor, Sıvı Metal'in ısı boruları arasındaki hareketi diyor, elektromanyetik pompa diyor... Okumuyor musun ?
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OverClocK1ng 9 yıl
Yapmaz. Anakartın arkasına plaket takılıyor. 750 Gramdan ağır olan tüm fanlarda genel olarak bu böyle..
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St Batuhan 9 yıl
Görünüm +1
Fiyat -1
sonuç sıfıra sıfır!
Biraz fazladanda öte pahalılıgı var :( ama diğer yandan görünüm ve islev güzel. Bunun yerine su sogutma daha iyi bir tercih gibi de hissettiriyor tabi :D
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Sharparrow 9 yıl
o ağırlıktaki bir kütle anakartı cart diye ortadan yarmasın.. uzun vadede anakart kırılmasada 160 derecelik bir kavis yapacağı belli :))
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