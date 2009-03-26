DDR3 fiyatları ucuzluyor; OCZ'nin 2GB'lık kiti 24$'a kullanıcılarla buluşuyor

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Geçtiğimiz ay duyurduğu Soket AM3 formundaki işlemcileriyle birlikte AMD'nin de DDR3 kullanımına geçmesi sonrasında DDR3 bellek teknolojisinin endüstri standardı olma yolunda ciddi ivme kazanacağı düşünülüyordu. Gelen yeni bilgilere göre uzunca bir süredir DDR3 bellek teknolojisinin önündeki en büyük engel olarak düşünülen yüksek fiyat sıkıntısı da önümüzdeki aylarda aşılacak gibi görünüyor.

Son dönemde özellikle SSD modelleriyle gündeme gelen, yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ'nin 2GB (2x 1GB) kapasiteli DDR3 bellek kiti dikkat çekici bir fiyat üzerinden kullanıcılarla buluşmaya başladı. OCZ'nin Special Ops serisi dahilinde hazırladığı 1333MHz'de çalışan çift kanal bellek kiti, Newegg üzerinde "geri ödeme" indirimi ile 23.99$'lık fiyat üzerinden kullanıcılarla buluşuyor.

Daha yüksek performans isteyenler için yine OCZ'nin Gold serisi dahilinde hazırladığı, 1600MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kiti de 42.99$'lık fiyatla kullanıcılarla buluşuyor.