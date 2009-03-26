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DDR3 fiyatları ucuzluyor; OCZ'nin 2GB'lık kiti 24$'a kullanıcılarla buluşuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,7b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DDR3 fiyatları ucuzluyor; OCZ'nin 2GB'lık kiti 24$'a kullanıcılarla buluşuyor
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Geçtiğimiz ay duyurduğu Soket AM3 formundaki işlemcileriyle birlikte AMD'nin de DDR3 kullanımına geçmesi sonrasında DDR3 bellek teknolojisinin endüstri standardı olma yolunda ciddi ivme kazanacağı düşünülüyordu. Gelen yeni bilgilere göre uzunca bir süredir DDR3 bellek teknolojisinin önündeki en büyük engel olarak düşünülen yüksek fiyat sıkıntısı da önümüzdeki aylarda aşılacak gibi görünüyor.

Son dönemde özellikle SSD modelleriyle gündeme gelen, yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ'nin 2GB (2x 1GB) kapasiteli DDR3 bellek kiti dikkat çekici bir fiyat üzerinden kullanıcılarla buluşmaya başladı. OCZ'nin Special Ops serisi dahilinde hazırladığı 1333MHz'de çalışan çift kanal bellek kiti, Newegg üzerinde "geri ödeme" indirimi ile 23.99$'lık fiyat üzerinden kullanıcılarla buluşuyor.

Daha yüksek performans isteyenler için yine OCZ'nin Gold serisi dahilinde hazırladığı, 1600MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kiti de 42.99$'lık fiyatla kullanıcılarla buluşuyor.


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LEON-X 10 yıl
Fiyat iyi ama timing'ler yüksektir... Frekans yükseldikçe timing'lerde artıyor, ben uzun süre geçmem heralde ddr3'e anakartımda desteği olmasına rağmen hiç düşünmedim yani..
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OverClocK1ng 10 yıl
Merak etme DDR2 1066 neredeyse DDR3 1600 performansı sunuyor. Halâ DDR2 den yanayım. Taa ki DDR3 lerde yüksek Mhz.lerde iyi zamanlamalar yapılana kadar..
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SaLoVoLa 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Merak etme DDR2 1066 neredeyse DDR3 1600 performansı sunuyor. Halâ DDR2 den yanayım. Taa ki DDR3 lerde yüksek Mhz.lerde iyi zamanlamalar yapılana kadar..



arkadaşım ddr2 1066 ile ddr3 1600 nasıl aynı performansı sunuyor. bi kaç test gösterir misin aynı olduğuna dair yoksa ben aralrında %20 lik bi fark olduğunu gösteren testlerimi mi göstereyim :D

corsairin ddr2 ve ddr3 ramlerini uzunca süre kullandın bir çok test aldım ve dağlar kadar fark var sadece hız olarak değil ddr2 den sonra ddr3 de bir oyuna girince herşey daha farklı bunu fark edebiliyorsunuz zaten everest testlerinde de aralarında %20 e yakın fark var birde fiyatlarına bakarsak ddr3 corsairler cl9 çok uygun fiyata bence artık ddr3 e geçmenin zamanı geldi firmalar piyasanın kaymağını yediler doydular sıra biz tüketicilerde :D
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Merak etme DDR2 1066 neredeyse DDR3 1600 performansı sunuyor. Halâ DDR2 den yanayım. Taa ki DDR3 lerde yüksek Mhz.lerde iyi zamanlamalar yapılana kadar..


Bu senin, somut verilerin olmaksızın, görüş/tahmin/varsayımın tabiki
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Merak etme DDR2 1066 neredeyse DDR3 1600 performansı sunuyor. Halâ DDR2 den yanayım. Taa ki DDR3 lerde yüksek Mhz.lerde iyi zamanlamalar yapılana kadar..

Ben de Brad Pitt.

Dediklerini bir teste veya başka birşeye dayanarak söylüyorsun galiba.
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St Batuhan 10 yıl
eh bekliyorduk bu günleri 1 sene icinde ucuzlamalar basladı yakında daha yüksek performanslı olanlar da [1,65volt olanlar ve aynı hız saglayanlar yani] bu fiyatların biraz üstünde olur ;)
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carlos1111 10 yıl
Tam istedigim ivmede gerceklesyor hersey. Diger beklediklerimde olursa eylul ayinda full hd monitorlu high end sistemimi toplayabilecegim :D
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cesaret84 10 yıl
mavibilgisayar.com/...
139$ + kdv special ops urban elite 1600 mhz 8-8-8-24 (1.9v)
BUNLARDAN OLSA GEREK
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ucimentay 10 yıl
teknofiyat.com/...

fıyatlar TÜRKİYEde gecerlı gozukuyor !!
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a1a1a1fs 10 yıl

Orjinalden alıntı: cesaret84

mavibilgisayar.com/...
139$ + kdv special ops urban elite 1600 mhz 8-8-8-24 (1.9v)
BUNLARDAN OLSA GEREK


40$ a fena deyil aslında 1600 cl8
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interwap 10 yıl
"geri ödeme" dediği size her zaman para ödemiyorlar. Aynı markanın bir ürününü daha almaya mecbur bırakılıp indirimi ikincisinde yapıyorlar.
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Gerçekten iyi fiyatmış.
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Gt95 10 yıl
core i7 remlerde duşse ıyı olacak haber icin tesekkur ederim fx57 kardeşim
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Númenórë 10 yıl
4 slot aldınmı 50 dolar bıle etmıyorum cok uygun gercekten
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Batuist 10 yıl
bu çok iyi bir fiyatta sen bunları Türkiyede bir bilgisayar firmasına versen 24 değil 240TL den satışa çıkarır...
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max975 10 yıl
acaba diğer deperleri takoz bir rammidir
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KANUNI61 10 yıl
10 tl ye ekrankartı satılıyordu bügün kadıköyde millet satamayınca ne yapacak eli mecbur
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Tolgá 10 yıl
ellerinde patlaycaklarını anlayınca indirdiler..ama gerçekten iyi fiyat..
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Alkaris 10 yıl
Sonunda alınabilir seviyelere indiler ama cl9 falandır bunlar.
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