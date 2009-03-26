DDR3 fiyatları ucuzluyor; OCZ'nin 2GB'lık kiti 24$'a kullanıcılarla buluşuyor

Geçtiğimiz ay duyurduğu Soket AM3 formundaki işlemcileriyle birlikte AMD'nin de DDR3 kullanımına geçmesi sonrasında DDR3 bellek teknolojisinin endüstri standardı olma yolunda ciddi ivme kazanacağı düşünülüyordu. Gelen yeni bilgilere göre uzunca bir süredir DDR3 bellek teknolojisinin önündeki en büyük engel olarak düşünülen yüksek fiyat sıkıntısı da önümüzdeki aylarda aşılacak gibi görünüyor.
Son dönemde özellikle SSD modelleriyle gündeme gelen, yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ'nin 2GB (2x 1GB) kapasiteli DDR3 bellek kiti dikkat çekici bir fiyat üzerinden kullanıcılarla buluşmaya başladı. OCZ'nin Special Ops serisi dahilinde hazırladığı 1333MHz'de çalışan çift kanal bellek kiti, Newegg üzerinde "geri ödeme" indirimi ile 23.99$'lık fiyat üzerinden kullanıcılarla buluşuyor.
Daha yüksek performans isteyenler için yine OCZ'nin Gold serisi dahilinde hazırladığı, 1600MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kiti de 42.99$'lık fiyatla kullanıcılarla buluşuyor.
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arkadaşım ddr2 1066 ile ddr3 1600 nasıl aynı performansı sunuyor. bi kaç test gösterir misin aynı olduğuna dair yoksa ben aralrında %20 lik bi fark olduğunu gösteren testlerimi mi göstereyim :D
corsairin ddr2 ve ddr3 ramlerini uzunca süre kullandın bir çok test aldım ve dağlar kadar fark var sadece hız olarak değil ddr2 den sonra ddr3 de bir oyuna girince herşey daha farklı bunu fark edebiliyorsunuz zaten everest testlerinde de aralarında %20 e yakın fark var birde fiyatlarına bakarsak ddr3 corsairler cl9 çok uygun fiyata bence artık ddr3 e geçmenin zamanı geldi firmalar piyasanın kaymağını yediler doydular sıra biz tüketicilerde :D
Bu senin, somut verilerin olmaksızın, görüş/tahmin/varsayımın tabiki
Ben de Brad Pitt.
Dediklerini bir teste veya başka birşeye dayanarak söylüyorsun galiba.
139$ + kdv special ops urban elite 1600 mhz 8-8-8-24 (1.9v)
BUNLARDAN OLSA GEREK
fıyatlar TÜRKİYEde gecerlı gozukuyor !!
40$ a fena deyil aslında 1600 cl8