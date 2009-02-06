DDR3 fiyatları ucuzluyor, OCZ'nin 6GB'lık kiti 170$ seviyesine geriledi

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Intel'in Nehalem platformuyla birlikte 3 kanal DDR3 bellek desteği sunmaya başlaması, DDR3 kullanımının özellikle yüksek performans meraklıları arasında yaygınlaşması adına önemli bir hamle idi. Özellikle yılın ilerleyen zamanlarında fiyatların düşmesiyle birlikte DDR2 ile aradaki farkı eriteceği belirtilen DDR3 çözümlerde dikkat çekici fiyatlar gündeme gelmeye başladı.

Gelen yeni bilgilere göre OCZ'nin 2GB'lık 3 adet bellek modülünden oluşan 6GB'lık 3 kanal DDR3 bellek kiti sadece birkaç ay önce 270$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla pazara giriş yapmasına rağmen Newegg'de yaklaşık 170$ seviyesinden alınabildiği bildiriliyor. 1600MHz'de çalışan ve CAS7 zamanalamalarıyla gelen ayrıca özel de bir soğutucu ile desteklenen kit, yeni fiyatıyla dikkat çekiyor.

Fiyatlarda yaşanan düşme Core i7 işlemcilerin kullanım yaygınlığı da arttıracak gibi görünüyor. Zira 260$ seviyesinden Core i7 920 işlemcisi satın alınabiliyor olsa da anakart ve bellek kitlerindeki yüksek fiyat, platform maliyetini ciddi şekilde arttırabiliyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde MSI'ın 200$ altı fiyatla duyurduğu X58 Pro modeli gibi anakartlar ve bellek fiyatlarındaki ucuzlama Core i7 işlemcilerin yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir.