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DDR3 fiyatları ucuzluyor, OCZ'nin 6GB'lık kiti 170$ seviyesine geriledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DDR3 fiyatları ucuzluyor, OCZ'nin 6GB'lık kiti 170$ seviyesine geriledi
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Intel'in Nehalem platformuyla birlikte 3 kanal DDR3 bellek desteği sunmaya başlaması, DDR3 kullanımının özellikle yüksek performans meraklıları arasında yaygınlaşması adına önemli bir hamle idi. Özellikle yılın ilerleyen zamanlarında fiyatların düşmesiyle birlikte DDR2 ile aradaki farkı eriteceği belirtilen DDR3 çözümlerde dikkat çekici fiyatlar gündeme gelmeye başladı.

Gelen yeni bilgilere göre OCZ'nin 2GB'lık 3 adet bellek modülünden oluşan 6GB'lık 3 kanal DDR3 bellek kiti sadece birkaç ay önce 270$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla pazara giriş yapmasına rağmen Newegg'de yaklaşık 170$ seviyesinden alınabildiği bildiriliyor. 1600MHz'de çalışan ve CAS7 zamanalamalarıyla gelen ayrıca özel de bir soğutucu ile desteklenen kit, yeni fiyatıyla dikkat çekiyor.

Fiyatlarda yaşanan düşme Core i7 işlemcilerin kullanım yaygınlığı da arttıracak gibi görünüyor. Zira 260$ seviyesinden Core i7 920 işlemcisi satın alınabiliyor olsa da anakart ve bellek kitlerindeki yüksek fiyat, platform maliyetini ciddi şekilde arttırabiliyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde MSI'ın 200$ altı fiyatla duyurduğu X58 Pro modeli gibi anakartlar ve bellek fiyatlarındaki ucuzlama Core i7 işlemcilerin yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir.


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Nemanja BJELICA_8 10 yıl
Bence bu sisteme anca 2010 yazına doğru geçeriz........
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YnsTz 10 yıl
Bence kullanıcılar sadece Core İ7 işlemci aldıktan sonra DDR3' e gerek duyacak.170$ bile fazla...
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01Mrt 10 yıl
çok ucuzlamış canım... 6GB DDR2 nin neredeyse 3 katı... :))
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BlackEagle 10 yıl
Orjinalden alıntı: 01mrt

çok ucuzlamış canım... 6GB DDR2 nin neredeyse 3 katı... :))


Yani
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Kumandan 10 yıl
hah şöyle yaa :)
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eneshatipoglu 10 yıl
yanaro usta bende bı aralar neweggden bılgısayar amayı dusunmustum ama malesef amerıkada yasaman lazım kendı ulkesınden baska ulkelere urun satmıyor newegg dıye bılıyorum ınsallah cevabım yeterlıdır senın ıcın saygılar
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yanaro 10 yıl
biz bunu newegg den nasıl alabiliriz? yardımcı olur musunuz
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taner11 10 yıl
ddr3 belleklerin hiçbir artısı yok.ddr2 ye devam sudan ucuz nede olsa.kaliteli ddr2 al düşük cas değerli bak keyfine
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max975 10 yıl
ülkemize bu fiyattan gelmesi çoook zor hemen bekleme
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BiG_kMiKe 10 yıl

Orjinalden alıntı: taner11

ddr3 belleklerin hiçbir artısı yok.ddr2 ye devam sudan ucuz nede olsa.kaliteli ddr2 al düşük cas değerli bak keyfine

Aynı fikirdegim.Ama ilerisi icin ddr3 en iyisi bence
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Beriko 10 yıl
O fiyatlar yalan kardesim.Hepimiz o fiyatlarda olmasini umuyoruz , ama 6gb rami 80-100$ a kimse satmaz sana.Uretici satsa bile distrubitor bu fiyat cok az oldu diyip dayar yine ustune kârini :) O 150-200$ lik X58prolari da gorduk, listelere 258$ dan giris yaptilar.Kdv yi de eklersen 200$ alti oldu mu bize 300$ ustu.Ah ah alistik tabii biz bu vergilere!!
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K.Kahriman 10 yıl
bu gidişle lga775 çabuk unutulacak hele çıksın x58 anakartlar 150-200 dolara ramler 80-100 dolar olsun üreticiler 775e desteği keser yeni sisteme geçer
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Chris Brown 10 yıl

Orjinalden alıntı: K.Kahriman

bu gidişle lga775 çabuk unutulacak hele çıksın x58 anakartlar 150-200 dolara ramler 80-100 dolar olsun üreticiler 775e desteği keser yeni sisteme geçer


bense lag775 e devam ederim

x38 - CF - Q9550 OC yaparım delü olr
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CaReTTa_99 10 yıl

Orjinalden alıntı: K.Kahriman

bu gidişle lga775 çabuk unutulacak hele çıksın x58 anakartlar 150-200 dolara ramler 80-100 dolar olsun üreticiler 775e desteği keser yeni sisteme geçer

Keşke bu fiyatlara olumlu bakabilsek ama daha çok var bu fiyatlara hemde çook
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