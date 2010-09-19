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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dedikodu: Apple'ın iOS'u HTC telefonlar için port mu edildi?

Evet başlığı yanlış okumadınız, Apple'ın iOS'u sadece iPad, iPhone ve iPod Touch'a özel kalmayabilir. Eğer söylentiler doğruysa HTC marka Android veya Windows Mobile telefonunuzda da iOS'a sahip olabi
8 yıl
13,1b
1
95
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Evet başlığı yanlış okumadınız, Apple'ın iOS'u sadece iPad, iPhone ve iPod Touch'a özel kalmayabilir. Eğer söylentiler doğruysa HTC marka Android veya Windows Mobile telefonunuzda da iOS'a sahip olabilirsiniz.

 

 

Çinli bir geliştiricinin forumlarda paylaştığı video ve bilgilere bakılırsa olayın sadece basit bir dedikodu olmadığı gerçek olma olasılığının oldukça yüksek olduğu anlaşılıyor. Öyleki eğer bu Çinli dostumuz video efek uzmanı değil ise zaten yaptığı her şeyi çektiği videolarla gözler önüne sermiş durumda. Videolarda aslen Android işletim sistemi yüklü olarak gelen bir HTC Magic (G2)'de iOS'un çalıştığı görülüyor.

Buraya tıklayarak izleyebileceğiniz video gösteriyor ki eğer her şey doğruysa yakın bir zamanda iOS için Apple cihazlar almamız gerekmeyebilir. Konu ile ilgili gelişmeleri ve yorumları orjinal kaynağından okumak için kaynakta yer alan adrese tıklayabilirsiniz


http://bit.ly/92Rufo Yorum Yaz
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Nef'i 7 yıl
Eğer bu gerçekse Apple bunların anasını ağlatır.
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Cihan 7 yıl
ios baska telefona yakışmaz :D

htc androidde kalsın :D
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DabayDabay 7 yıl
iDroid terk
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Megaege 7 yıl
appstore a baglaniyorsa apple sunucularina girebilirse ne ala . yoksa ne yazikki cop
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zaga20 7 yıl
Apple onune gececiktir bunu. Duyarsiz kalmaz jb gibi bir olay degil
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WhatTheF5 7 yıl
Birde 250 liralik çakma iphone 4 lere koyarlarsa ortalık kırılır
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__Nikolaus__ 7 yıl
Videoyu mobilden izleyemeyen benmiyim sadece , sadece bensem atrixe goodbye diyecegim artik.
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Silent Guardian 7 yıl
BANA göre gereksiz.Çeşitlilik açısından mükemmel.iOS cihazım olmasını istesem iPhone alırdım zaten.
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DH Misafiri 7 yıl
Elimde şuan bir tane mevcut HTC Touch çin malı ve inanılmaz birşey...!!!
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Psycna 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Elimde şuan bir tane mevcut HTC Touch çin malı ve inanılmaz birşey...!!!

15.800 kusur post nasil kasmissin simdi daha iyi anliyorum.
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Espa 7 yıl
Öyle bir şey olsa Cihazıma Android'i kaldırıp IOS kurmam, sanal hapise girmeye gerek yok.
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samtual 7 yıl
tdk.org.tr/...
port etmek sözü bulunamadı.
26 Eylül 2006 tarihinden itibaren 67.214.041 kez söz arandı.
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AlicanNalbat 8 yıl
başlı başına fake tamamen tema :)
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