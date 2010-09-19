Dedikodu: Apple'ın iOS'u HTC telefonlar için port mu edildi?

Evet başlığı yanlış okumadınız, Apple'ın iOS'u sadece iPad, iPhone ve iPod Touch'a özel kalmayabilir. Eğer söylentiler doğruysa HTC marka Android veya Windows Mobile telefonunuzda da iOS'a sahip olabilirsiniz.

Çinli bir geliştiricinin forumlarda paylaştığı video ve bilgilere bakılırsa olayın sadece basit bir dedikodu olmadığı gerçek olma olasılığının oldukça yüksek olduğu anlaşılıyor. Öyleki eğer bu Çinli dostumuz video efek uzmanı değil ise zaten yaptığı her şeyi çektiği videolarla gözler önüne sermiş durumda. Videolarda aslen Android işletim sistemi yüklü olarak gelen bir HTC Magic (G2)'de iOS'un çalıştığı görülüyor.

Buraya tıklayarak izleyebileceğiniz video gösteriyor ki eğer her şey doğruysa yakın bir zamanda iOS için Apple cihazlar almamız gerekmeyebilir. Konu ile ilgili gelişmeleri ve yorumları orjinal kaynağından okumak için kaynakta yer alan adrese tıklayabilirsiniz

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