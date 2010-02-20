Mini 5 isimli tablet bilgisayarı teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen Dell, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 29 Ocak'ta sona eren dönemde Dell, satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %11, bir önceki çeyreğe göreyse %16 arttırarak 14.9 milyar dolar seviyesinde gelir elde ettiğini duyurdu. Açıklanan finansal tabloda Dell adına olumsuz görünen tek parametrenin, bir önceki çeyrekte %17.3 olan kar marjının %16.6'ya gerilemesi gösgeriliyor. Küçük ve orta ölçekli kurumsal çözümlerinde %18 büyüme hızına ulaşan Dell cephesinde paradan sorumlu üst yönetici Brian Gladden, faaliyet alanlarının tamamında güçlü bir gelir elde ettiklerini söyledi.

2011 mali yılı için daha iyimser olan Dell, gelir beklentileriyle ilgili olarak herhangi bir tahmin açıkamasında ise bulunmadı.