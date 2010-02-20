Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mini 5 isimli tablet bilgisayarı teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen Dell, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 29 Ocak'ta sona eren dönemde Dell, satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %11, bir önceki çeyreğe göreyse %16 arttırarak 14.9 milyar dolar seviyesinde gelir elde ettiğini duyurdu. Açıklanan finansal tabloda Dell adına olumsuz görünen tek parametrenin, bir önceki çeyrekte %17.3 olan kar marjının %16.6'ya gerilemesi gösgeriliyor. Küçük ve orta ölçekli kurumsal çözümlerinde %18 büyüme hızına ulaşan Dell cephesinde paradan sorumlu üst yönetici Brian Gladden, faaliyet alanlarının tamamında güçlü bir gelir elde ettiklerini söyledi.

2011 mali yılı için daha iyimser olan Dell, gelir beklentileriyle ilgili olarak herhangi bir tahmin açıkamasında ise bulunmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
kriz adamları teğet bile geçmemiş. tabi müşterilerini de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkozen 9 yıl

sotoxs

kriz adamları teğet bile geçmemiş. tabi müşterilerini de.


Kriz DELL markasını baya bir etkilemiştir. Daha önce HP ile rekabet ederken hızla büyüyen Acer markası ile rekabet etmeye başlamıştır.

Yanlış ürün politikası yüzünden DELL birincilikten olmuş. Fakat eğer bu krizde böyle bir durum varsa ve ürün ekran kartları ön plandayken fırsata dönüşebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Powerful ile UPS'ler üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim