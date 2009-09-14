Dell Adamo XPS; Sadece 9.9mm kalınlığındaki notebook yolda

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Mart ayında lanse ettiği Adamo modeliyle ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar arenasında özellikle iddialı olmayı ve özellikle Apple'ın MacBook serisine rakip olmayı hedefleyen Dell, bu amaç doğrultusunda yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Firma Adamo serisi altında lanse edilecek, yine ultra-ince tasarımlı yeni bir modelin ön-tanıtımını yapmaya başladı.

Dell'in Adamo XPS olarak isimlendirdiği yeni dizüstü bilgisayarların hem tasarım özellikleri hem de teknik detayları henüz açıklanmış olmasa da, sistem 9.9mm'lik kalınlığı ile şimdiden heyecan yaratmayı başarmış durumda. Kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Adamo XPS'te Intel CULV platformunun kullanılması bekleniyor.

Adamo XPS'in resmi internet sitesi; http://www.adamobydell.com/xps/us