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Dell Adamo XPS; Sadece 9.9mm kalınlığındaki notebook yolda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell Adamo XPS; Sadece 9.9mm kalınlığındaki notebook yolda
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Mart ayında lanse ettiği Adamo modeliyle ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar arenasında özellikle iddialı olmayı ve özellikle Apple'ın MacBook serisine rakip olmayı hedefleyen Dell, bu amaç doğrultusunda yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Firma Adamo serisi altında lanse edilecek, yine ultra-ince tasarımlı yeni bir modelin ön-tanıtımını yapmaya başladı.

Dell'in Adamo XPS olarak isimlendirdiği yeni dizüstü bilgisayarların hem tasarım özellikleri hem de teknik detayları henüz açıklanmış olmasa da, sistem 9.9mm'lik kalınlığı ile şimdiden heyecan yaratmayı başarmış durumda. Kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz herhangi bir açıklamanın yapılmadığı Adamo XPS'te Intel CULV platformunun kullanılması bekleniyor.

Adamo XPS'in resmi internet sitesi; http://www.adamobydell.com/xps/us


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orqun_0693 10 yıl
vay bee mac book air gibi incecik helal vallaha...
bunun ekranını acma korkar adm kırılacak diye..xD
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thextasy 10 yıl
Çok geç geliyor ürünler ülkemize.O yüzden de özellikle ekran kartları güncel olamıyor bize göre.Mesela Dell Studio 1555 şubat ayına doğru forumlarda tartışma konusu olmuş ve çözüm ve problemler tartışılıyordu.
Bu ürünün fiyatını ve giriş tarihini çok merak ediyorum.
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