Dell AMD işlemcili yeni bilgisayarını satışa sundu: Zino HD

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, AMD işlemcili yeni mini-bilgisayarının satışına başladı. Resmi duyurusu henüz yapılmayan Zino HD isimli yeni medya bilgisayarı, İngiltere ve İrlanda'da kullanıcıların beğenisine sunuldu. 197 x 197 x 89 mm boyutlarında ve 1.6 Kilogram ağırlığındaki Zino HD, AMD Athlon 2650e, 2850e, X2 3250e veya Neo X2 6850e işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. Grafik tarafında DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 3200 entegre grafik yongası veya harici ekran kartı olarak Mobility Radeon HD 4330 ile satın alınabilen sistem 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor.

Depolama sürücüsü olarak 160GB ile 1TB arasında değişen sabit disk seçeneklerinin sunulduğu Zino HD, farklı renk ve tasarım seçenekleriyle özellikle gençlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Tercihe bağlı olarak DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü ile satın alınabilen mini-bilgisayarda, grafik özellikleri sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. Diğer özellikleri arasında kablosuz iletişim için WLAN, Gigabit Ethernet ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen Zino HD, farklı işletim sistem seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Kullanıcıların Windows 7 Home Premium/Professional, Windows Vista Home Basic/Premium veya Ubuntu 9.04 ile birlikte satın alabileceği Dell Zino HD, 299£ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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