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Dell AMD işlemcili yeni bilgisayarını satışa sundu: Zino HD

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell AMD işlemcili yeni bilgisayarını satışa sundu: Zino HD
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, AMD işlemcili yeni mini-bilgisayarının satışına başladı. Resmi duyurusu henüz yapılmayan Zino HD isimli yeni medya bilgisayarı, İngiltere ve İrlanda'da kullanıcıların beğenisine sunuldu. 197 x 197 x 89 mm boyutlarında ve 1.6 Kilogram ağırlığındaki Zino HD, AMD Athlon 2650e, 2850e, X2 3250e veya Neo X2 6850e işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. Grafik tarafında DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 3200 entegre grafik yongası veya harici ekran kartı olarak Mobility Radeon HD 4330 ile satın alınabilen sistem 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor.

Depolama sürücüsü olarak 160GB ile 1TB arasında değişen sabit disk seçeneklerinin sunulduğu Zino HD, farklı renk ve tasarım seçenekleriyle özellikle gençlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Tercihe bağlı olarak DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü ile satın alınabilen mini-bilgisayarda, grafik özellikleri sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. Diğer özellikleri arasında kablosuz iletişim için WLAN, Gigabit Ethernet ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara yer verilen Zino HD, farklı işletim sistem seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Kullanıcıların Windows 7 Home Premium/Professional, Windows Vista Home Basic/Premium veya Ubuntu 9.04 ile birlikte satın alabileceği Dell Zino HD, 299£ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dell AMD işlemcili yeni bilgisayarını satışa sundu: Zino HD
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shavkat 10 yıl
Dell pek AMD işlemcileriyle ürün çikartmıyordu, hayret sonunda AMD işlemcilerini kullanmaya başladı, güzel gelişme.
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desert_rain 10 yıl
tam bir HTPC olmuş. TV altına koy keyfine bak.
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alpa07 10 yıl
alayına kadar siyah
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electrogod 10 yıl

Unix tabanlı işletim sistemi seçeneği iyi olmuş :)
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sft67 10 yıl
çok hoş olmuş
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jumano 10 yıl
çok şekil,çok şeker olmuş
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Momo-Oz 10 yıl
Off çok tatlı duruyo yaAAAAA :D
fiyatı biraz kazık geldi yanlız
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WinteR 10 yıl
Batarya ile çalışmayan bir sistem için konfigrasyonlar düşük.
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oyuncular 10 yıl
İşte bu! LCD TV nin yanına koyacan bir tane ve... bakacan keyfine.
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suslu76 10 yıl
ubuntu alternatifini çok olumlu karşıladım
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dellino 10 yıl
Buraya geliş fiyatı çok farklı olmazsa alınacak en güzel htpc olmuş.
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BAŞKOMİSER_ 10 yıl
çok sevimli olmuş htpc olarakta oldukça yeterli görünüyor
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