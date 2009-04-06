Dell, Inspiron Mini 10 netbook ailesinde opsiyon listesini genişletiyor

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Netbook pazarında rakiplerine karşı Inspiron Mini serisiyle iddialı olmayı hedefleyen dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Inspiron Mini 10 serisinde opsiyon listesini genişleterek kullanıcılara daha fazla seçenek sunmaya hazırlanıyor. 17 Nisan'dan itibaren sunulacağı iddia edilen yeni seçenekler arasında 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisi, 250GB kapasiteli sabit disk, 6 hücreli pil ve dahili TV alıcısının olacağı belirtiliyor. Donanım tarafındaki gelişmelere ek olarak firma sadece Windows XP Home Edition SP3 ile satışa sunduğu seriye yeni donanımlarla eş zamanlı olarak Ubuntlu alternatifi de eklemesi bekleniyor.