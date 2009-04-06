Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, Inspiron Mini 10 netbook ailesinde opsiyon listesini genişletiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dell, Inspiron Mini 10 netbook ailesinde opsiyon listesini genişletiyor
Tam Boyutta Gör

Netbook pazarında rakiplerine karşı Inspiron Mini serisiyle iddialı olmayı hedefleyen dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Inspiron Mini 10 serisinde opsiyon listesini genişleterek kullanıcılara daha fazla seçenek sunmaya hazırlanıyor. 17 Nisan'dan itibaren sunulacağı iddia edilen yeni seçenekler arasında 1.86GHz'de çalışan Atom Z540 işlemcisi, 250GB kapasiteli sabit disk, 6 hücreli pil ve dahili TV alıcısının olacağı belirtiliyor. Donanım tarafındaki gelişmelere ek olarak firma sadece Windows XP Home Edition SP3 ile satışa sunduğu seriye yeni donanımlarla eş zamanlı olarak Ubuntlu alternatifi de eklemesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Tasarım güzel epey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Joen.Tuerk 10 yıl
Cok merak ediyorum su netbook u ama bir türlü adam gibi inceleme göremedim. Cok güzel görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qwerty38 10 yıl
arkadaşlar bu ürün ne zaman çıkıor ve türkiye fiyatı ne oalcka bilen varmı ben sadece hdmi girişi yüzünden alıcam yoksa asus 1000h almayı düşünüyordumda oda lcd tviye bağlandında görüntü oranı çok düşük.bilgisi olan burda paylaşırsa sewvinirim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visceroid 10 yıl
Intel® Atom™ Processor Z540 (512K Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB) 2.4 Watt ve dahili TV alıcısı, pek bir yenilik yok gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 10 yıl
ubuntu ile gelmesi çok güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
şık birşeye benziyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 10 yıl
Cebit 2009'da tanıtılan Mini 10'da dahili GPS de vardı ancak satışa sunulan ilk modelde çıkarılmıştı. Görüldüğü kadarıyla hala düşünülmüyor. İlginç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11246 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dell, Netbook ve inspiron
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Zotac GTX275 AMP! Edition video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim