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Dell, Intel'in 80 çekirdekli işlemcisi hakkında konuştu

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell, Intel'in 80 çekirdekli işlemcisi hakkında konuştu
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İşlemci üreticileri arasında sadece birkaç yıl öncesine kadar devam eden "MHz" yarışı günümüzde yerini çekirdek meydan savaşları'na bırakmış durumda. Sektörün lider iki ismi Intel ve AMD her ne kadar henüz masaüstü için dört çekirdek üstü model veya modeller duyurmuş olmasa da profesyonel kurum ve kuruluşlar için hazırlanan 6 çekirdekli işlemcilerin an itibariyle satın alınabilir olduğunu ayrıca yine profesyoneller için alternatif çözümler hazırlayan Sun firmasının Rock serisi dahilinde 16 çekirdeki işlemci modelleri üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Sektörün lider PC üreticilerinden birisi olan Dell'in gün ışığına yeni bir sunum dosyası 80 çekirdekli işlemcilere yönelik yeni bir pencere açıyor. Firmanın yayınlanan sunum dosyası 80 çekirdekli işlemci kullanan sistemler için 2010 sonrasını işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere Intel, 2006 yılında özellikle akademik ve bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere 80 çekirdekli işlemci çalışmalarına başladığını açıklamış ve işlemcinin 5 yıl içerisinde hazır olmasını hedeflediğini ifade etmişti.

Yeni nesil üretim teknolojilerinin maliyet ve güç tüketimi noktasında sağladığı ciddi kazanımlar sayesinde önümüzdeki yıllarda çok çekirdekli işlemcilerin meydan muharebesine tanık olabiliriz. Bu arada Intel'in Larrabee projesi kapsamında 24 ve/veya 32 çekirdekli çözümler üzerinde çalıştığını da hatırlatmakta fayda var. AMD cephesinde ise firmanın kısa-orta vadedeki hedefi Istanbul kod adıyla geliştirdiği 6 çekirdekli yeni sunucu işlemcilerini önümüzdeki sene içerisinde kullanıma sunabilmek. Hatırlanacağı üzere Intel, Dunington serisi işlemcilerini Eylül ayında duyurmuştu.


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St Batuhan 10 yıl
2010 da 80 cekirdek hay masallah :o
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Númenóre 10 yıl
bence ıslemcılere ara verıp sogutma,fan ve power işlerıne el atsalar daha ıyı olacak cunku cok gerıde kaldı o bılesenler engellıyor cpu teklonojısını yahu
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OverClocK1ng 10 yıl
Sevgili Knisath
80 çekirdek ısınmadığı için soğutmanın o kadar iyi olmasına gerek yok. 2yıl kadar önce Intel'in 80 çekirdekli çalışan bir modelini görmüştüm. Adamlar çok akıllıca bir sistem geliştirmişler. 80 çekirdekten bazıları çok hızlı çalışıp saniyede bilmem kaç defa kapanıp açılıyorlar. Bu kapanma esnasında onun yanındaki çekirdek açılıyor. Böylece birisi ısınırken diğeri soğuyor. Konuyla ilgili techresearch.intel.com/... adresine bakabilirsin. Orada bir demosu var...
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Knisath 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Sevgili Knisath

80 çekirdek ısınmadığı için soğutmanın o kadar iyi olmasına gerek yok. 2yıl kadar önce Intel'in 80 çekirdekli çalışan bir modelini görmüştüm. Adamlar çok akıllıca bir sistem geliştirmişler. 80 çekirdekten bazıları çok hızlı çalışıp saniyede bilmem kaç defa kapanıp açılıyorlar. Bu kapanma esnasında onun yanındaki çekirdek açılıyor. Böylece birisi ısınırken diğeri soğuyor. Konuyla ilgili techresearch.intel.com/... adresine bakabilirsin. Orada bir demosu var...



Verdiğiniz linki inceledim.Link için teşekkür ederim


Tera-Scale projesindeki soğutma için kullanılan bir çekirdek çalışırken diğerlerinin uyku moduna geçmesi bütün çerkideklerin tam olarak kullanılmasını engelliyor.Şöyleki grafik programlarında render yapılırken bütün çekirdekler aynı anda işlem yapmalıdır ki sahneyi hesaplarken süreden azalsın diye.Linkteki kısa gösterimden anladığıma göre 80 çekirdeğin tamamını kullanamayacağız aynı anda.
.Şayet uyku mode milisaniyeler ile ölçülüyorsa ısı dağıtımının çok iyi olduğunu söylemek yanlış olur diye düşünüyorum.
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XivA 10 yıl
sanırım ghz olarak sınıra yaklaşıyorlar. bu yüzden işleri çekirdeklere bölüp hızlanma ivmesini devam ettirerek güncel sürekli piysa tutturmak istiyorlar.
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mavizaman 10 yıl
intel işlemci bazlı teknolojisinin 2020ye kadar transistör artırımı şeklinde gideceğini belirtmişti bir röpotajda.
çekirdek sayısıda aynı mantıkla artacaktır.
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Knisath 10 yıl
80 Çekirdek iyi güzelde soğutma olarak ne kullanmayı düşünüyorlar ?.


X86 platoformu yakın zamanda kullanabilirliğini yitirecek bence,yerine daha sağlıklı daha performanslı bir platform oluşturma çalışmalarına başlamalılar ya da başlamışlar ise hızlandırmalılar bu çalışmalarını.
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