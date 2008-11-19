Dell, Intel'in 80 çekirdekli işlemcisi hakkında konuştu

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İşlemci üreticileri arasında sadece birkaç yıl öncesine kadar devam eden "MHz" yarışı günümüzde yerini çekirdek meydan savaşları'na bırakmış durumda. Sektörün lider iki ismi Intel ve AMD her ne kadar henüz masaüstü için dört çekirdek üstü model veya modeller duyurmuş olmasa da profesyonel kurum ve kuruluşlar için hazırlanan 6 çekirdekli işlemcilerin an itibariyle satın alınabilir olduğunu ayrıca yine profesyoneller için alternatif çözümler hazırlayan Sun firmasının Rock serisi dahilinde 16 çekirdeki işlemci modelleri üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Sektörün lider PC üreticilerinden birisi olan Dell'in gün ışığına yeni bir sunum dosyası 80 çekirdekli işlemcilere yönelik yeni bir pencere açıyor. Firmanın yayınlanan sunum dosyası 80 çekirdekli işlemci kullanan sistemler için 2010 sonrasını işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere Intel, 2006 yılında özellikle akademik ve bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere 80 çekirdekli işlemci çalışmalarına başladığını açıklamış ve işlemcinin 5 yıl içerisinde hazır olmasını hedeflediğini ifade etmişti.

Yeni nesil üretim teknolojilerinin maliyet ve güç tüketimi noktasında sağladığı ciddi kazanımlar sayesinde önümüzdeki yıllarda çok çekirdekli işlemcilerin meydan muharebesine tanık olabiliriz. Bu arada Intel'in Larrabee projesi kapsamında 24 ve/veya 32 çekirdekli çözümler üzerinde çalıştığını da hatırlatmakta fayda var. AMD cephesinde ise firmanın kısa-orta vadedeki hedefi Istanbul kod adıyla geliştirdiği 6 çekirdekli yeni sunucu işlemcilerini önümüzdeki sene içerisinde kullanıma sunabilmek. Hatırlanacağı üzere Intel, Dunington serisi işlemcilerini Eylül ayında duyurmuştu.