Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell Kuzey Carolina'daki bilgisayar üretim tesisini kapatıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dell Kuzey Carolina'daki bilgisayar üretim tesisini kapatıyor
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Winston-Salem, Kuzey Carolina'da bulunan masaüstü bilgisayar üretim tesisini kapatıyor. Operasyonel verimliliği arttırmak adına alınan bu karar çerçevesinde üretim tesisinin Ocak ayında kapatılacağı ve 905 çalışan ile yolların ayrılacağı belirtiliyor.

Küresel kriz ile birlikte yatırımlarını askıya alan ve operasyonel verimliliğe odaklanan çok uluslu pek firma, yeniden yapılanma yolunu tercih ederek üretim programlarında revizyona giderken bu firmalardan birisi olan Dell de yukarıda da belirttiğimiz gibi Kuzey Carolina'da tesisini kapatmaya karar verdi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dante38 10 yıl
Acer bayağı iyi yapıyor demişsiniz ama bzıları iyi çıkıyor ben dellin acerden daha iyi bir marka olduğunun düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sft67 10 yıl
Dell bizi bırakmaaa


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 10 yıl
dramatikleştirmeyin yaw batacak halleri yok ama gidişatları eskiye göre kötü. yoksa koca şirket en büyük hazır pc üreticilerinden biri hala.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
dell delete olacak bu gidişle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Niye ? Biri tesislerine mi tepmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 10 yıl
dell zaten gümbürtüye gidiyor gitgide. acer ve hp nin baya gerisinde kalmaya başladı. acer gerçekten fiyatına göre güzel ürünler hazırlıyor, hp de ad yaptı götürüyor malı. dell daha çok atölye kapatır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Röportaj: 1 bilgisayarı 30 kişi aynı anda kullanın! 10 yıl Röportaj: UyduNet ile 100Mbps hızında internet! 10 yıl ASUS MAXIMUS III FORMULA video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim