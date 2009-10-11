Dell Kuzey Carolina'daki bilgisayar üretim tesisini kapatıyor

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Winston-Salem, Kuzey Carolina'da bulunan masaüstü bilgisayar üretim tesisini kapatıyor. Operasyonel verimliliği arttırmak adına alınan bu karar çerçevesinde üretim tesisinin Ocak ayında kapatılacağı ve 905 çalışan ile yolların ayrılacağı belirtiliyor.

Küresel kriz ile birlikte yatırımlarını askıya alan ve operasyonel verimliliğe odaklanan çok uluslu pek firma, yeniden yapılanma yolunu tercih ederek üretim programlarında revizyona giderken bu firmalardan birisi olan Dell de yukarıda da belirttiğimiz gibi Kuzey Carolina'da tesisini kapatmaya karar verdi.