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Dell Mini 5, Android işletim sisteminin 1.6'dan yeni bir sürümüyle lanse edilecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell Mini 5, Android işletim sisteminin 1.6'dan yeni bir sürümüyle lanse edilecek
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Tablet bilgisayar pazarının güçlü temsilcilerinden biri olması beklenen Dell Mini 5, Mobil Dünya Kongresi'nin bu seneki katılımcıları arasında yer alıyor. Apple iPad'den farklı olarak 5-inç boyutundaki ekranıyla çok daha kompakt bir yapıda olan ve şık tasarımıyla dikkat çeken Dell Mini 5'in, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon platformu ve Android işletim sistemiyle yüksek performans sunacağı söyleniyor.

WiFi, 3G ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim teknolojilerine destek verececeği açıklanan Dell Mini 5'in, Android 1.6 (kod adı Donut) işletim sistemiyle gelmesi bekleniyordu. Ancak Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Dell yetkilileri, tablet bilgisayarın daha yeni bir Android sürümüyle sunulacağını açıkladılar. Şu an için sürüm bilgisi olmasa da Mini 5'in, Android 2.0 veya 2.1 ile gelmesi muhtemel görünüyor.

Dell Mini 5, Android işletim sisteminin 1.6'dan yeni bir sürümüyle lanse edilecek
Tam Boyutta Gör

Dell Mini 5, Android işletim sisteminin 1.6'dan yeni bir sürümüyle lanse edilecek
Tam Boyutta Gör

Dell Mini 5, Android işletim sisteminin 1.6'dan yeni bir sürümüyle lanse edilecek
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DH Misafiri 9 yıl
Suan sizlere dun Londradan aldigim dell streak ile yaziyorum ve tek kelime (mukemmel) 16 saattir kullaniyorum pili halen %25 yok boyle bi alet! Eyvallah Dell
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koxp94 9 yıl
@ mertcan haberi okuduğuna emin misin,
"Tablet bilgisayar pazarının güçlü temsilcilerinden biri olması beklenen Dell Mini 5..."
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Tolgá 9 yıl
bu saaten sonra 2.0 değilde 2.1 çıkması daha iyi olur
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Mertcan. 9 yıl
Bbuzol iPad ile dell mini 5'i mi karşılaştırıyorsun? Birisi telefon sayılır diğeri tablet pc.
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bkozen 9 yıl

Mertcan.

Bbuzol iPad ile dell mini 5'i mi karşılaştırıyorsun? Birisi telefon sayılır diğeri tablet pc.


Tablet pc mi? Ipod'un geniş ekranlısı ona tablet bile denmez.
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Batuist 9 yıl
Appleın yanlış politikaları senelerdir yükselişe geçen trendini düşürecek gibi.. Çünkü rakipleri çok daha açık seçeneklerle ürün sunmaya başladılar.. multitasking, usb slotu, kamera hafıza girişi gibi alternatiflerle bence çok daha fazla özgürlük sunuyorlar.. apple ürünlerinde bunlar yok.. O yüzden apple bence bir düşüş trendine girebilir..
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bbuzol 9 yıl
Kesinlikle Apple'a karşı tercih edeceğim cihaz budur.ipad tam bir hayal kırıklığı oldu benim için.
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mo0rfin 9 yıl
Şunlar bi çıksada akıllı telefonların fiyatları düşşe.
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Fîrzen 9 yıl
cidden güzel alet Dell den büyük bir adım daha
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