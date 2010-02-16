Dell Mini 5, Android işletim sisteminin 1.6'dan yeni bir sürümüyle lanse edilecek

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Tablet bilgisayar pazarının güçlü temsilcilerinden biri olması beklenen Dell Mini 5, Mobil Dünya Kongresi'nin bu seneki katılımcıları arasında yer alıyor. Apple iPad'den farklı olarak 5-inç boyutundaki ekranıyla çok daha kompakt bir yapıda olan ve şık tasarımıyla dikkat çeken Dell Mini 5'in, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon platformu ve Android işletim sistemiyle yüksek performans sunacağı söyleniyor.

WiFi, 3G ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim teknolojilerine destek verececeği açıklanan Dell Mini 5'in, Android 1.6 (kod adı Donut) işletim sistemiyle gelmesi bekleniyordu. Ancak Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Dell yetkilileri, tablet bilgisayarın daha yeni bir Android sürümüyle sunulacağını açıkladılar. Şu an için sürüm bilgisi olmasa da Mini 5'in, Android 2.0 veya 2.1 ile gelmesi muhtemel görünüyor.

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