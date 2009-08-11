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Dell netbook modeli Inspiron 12 ile yollarını ayırıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell netbook modeli Inspiron 12 ile yollarını ayırıyor
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Dünyanın en büyük sistem üreticilerinden Dell, geçtiğimiz sene Kasım ayında duyurduğu netbook modeli Inspiron Mini 12 ile yollarını ayırıyor. Kendi segmentinde ekran boyutu en büyük çözümlerden birisi olan Inspiron Mini 12, Dell'in 10-inç boyutundaki çözümlere yoğunlaşmak istemesi ve daha büyük çözümlerin ideal kullanılabilirlik için daha yüksek işlem gücü gerektirmesi nedeniyle Inspiron 12 modeli için emeklilik işlemlerini başlattığı belirtiliyor.

Inspiron 12 modelinin emekli olması, netbook'ların küçük ekranlı olması ve dizüstü bilgisayarlarla kullanım odaklı hedefler bariz farklılıklara sahip olması gerektiğini düşünen Intel için önemli bir argüman olarak değerlendiriliyor. Bu arada Inspiron 12'nin emekli olması ile doğacak boşluğun, Acer ve Asus gibi firmalar tarafından hazırlanan 11.6-inç ekranlı çözümler ile dolduracağı, bu modellerde satışların bir mikarda olsa artacağı üzerinde duruluyor.


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