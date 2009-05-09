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Dell, Nvidia Tesla işlemcili iş istasyonları satmaya başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell, Nvidia Tesla işlemcili iş istasyonları satmaya başlıyor
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GT300 kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlem birimi merakla beklenen Nvidia, kurumsal müşterileri ve profesyonelleri hedef alan çözümler için yatırımlarına devam ediyor. İlk çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferansta, küresel ekonomik krize rağmen yatırım yapmaya devam ettiklerini açıklayan Nvidia tepe yöneticisi Jensen Huang bu açıdan iddialı olduklarını dile getirmişti. Özellikle bilimsel araştırmalar, finansal uygulamalar, sismik takip ve petrol çalışmaları gibi zamanla yarışılan, yüksek işlem gücü bağımlı spesifik iş grupları için geliştirilen Tesla serisi grafik-işlem çözümlerini Dell de kullanmaya başladı.

Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre bilgisayar üretiminde dünya devi isimlerden biri olan Dell'in Precision serisi dahilindeki bazı iş istasyonlarını dileyen müşteriler Tesla C1060 grafik-işlem çözümü ile satın alabilecekler. Hatırlanacağı üzere Nvidia kısa bir süre önce Çin merkezli GeoStar firmasının petrol araştırmaları için Tesla tabanlı sistemler kullanmaya başladığını açıklamıştı.


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sertacaygun 10 yıl
Sinanx, haberi okumuyor musun ?
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Mehmet_Han 10 yıl
Burada CUDA sistemleriyle ilgili ayrıntılı açıklamaları ve linkleri bulabilirsiniz.


forum.donanimhaber.com/...

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sinanx 10 yıl
Bunları kimler alıyor ne işe yarıyor?
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X Files 10 yıl
IBM in daha doğrusu Lenovo nında Tesla serisi kartlarını kullanan workstationları mevcut.

IBM & Intel in geçtiğimiz hafta pazartesi Bursa'da Kervansaray Otel de düzenledikleri etkinlikte de kahve arasında IBM yetkilisi birisi ile bu konuyu ayak üstü irdelemiştik. IBM in bir yetkilisi IBM olarak tüm yeniliklere açık olacaklarını ve kişisel olarak bu GPGPU nun kendilerinide heyecanlandırdırğını belirtmişti.
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CoOLMuSTi 10 yıl
Gelişen dünya teknolojisi için yeni bir basamak bence, hayırlı olsun...
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