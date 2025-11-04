Samsung, Tesla'ya 2 milyar dolarlık batarya tedarik edecek

10 GWh kapasiteli LFP batarya tedarik edecek
Haberlere göre Samsung SDI, Tesla’ya 10 GWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) bataryalar tedarik etmeyi planlıyor. Bu bataryalar, Tesla’nın enerji depolama sistemlerinde (ESS) kullanılacak ve üç yıl boyunca sağlanacak. Anlaşmanın toplam değerinin yaklaşık 2,11 milyar dolar olacağı belirtiliyor.
Samsung’un bu bataryaları, Stellantis ile ortak olarak kurduğu Indiana’daki fabrikasında üretmeyi planladığı ifade ediliyor. Şirket, 2025’in üçüncü çeyrek mali sonuçlarında, Stellantis’ten gelen batarya talebinde önemli bir düşüş yaşandığını açıklamıştı. Bu nedenle fabrikanın Tesla için ESS bataryaları üretiminde değerlendirilmesi mantıklı bir adım olarak görülüyor.
Haberin ardından Samsung SDI hisseleri %8,4'e kadar yükseldi. Ancak şirket, anlaşmanın henüz resmen sonuçlanmadığını duyurdu. Bu iş birliği gerçekleşirse, Tesla'nın Çin'e olan kritik parça bağımlılığını azaltması bekleniyor. Ayrıca Tesla'nın bu bataryaları, "Megapack" olarak bilinen büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinde de kullanabileceği belirtiliyor.