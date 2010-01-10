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Dell OLED ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell OLED ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini gösterdi
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OLED ekranlar sayesinde daha ince dizüstü bilgisayarlar hazırlanabilecek.

Başta Sony olmak üzere dünya devi pek çok elektronik üreticisi OLED TV'ler üzerine çalışadursun, geride bıraktığımız yılın son aylarında Acer'a geçilerek dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri listesinde üçüncü sıraya gerilediği söylenen Dell, CES 2010 fuarı kapsamında yeni nesil sistemleriyle birlikte OLED ekranlı dizüstü bilgisayarını da standını ziyaret eden katılımcıların beğenisine sunuyor.

Firmanın henüz prototip aşamasındaki dizüstü bilgisayarında sadece 2mm kalınlığında olan ve 0,004ms gibi tepki süresiyle öne çıkan OLED ekran kullanılıyor. Sahip olduğu ekran teknolojisiyle daha düşük güç gereksinimi, daha iyi görüntü kalitesi, tasarımda incelik ve dikkat çekici tepki süresi vaat eden dizüstü bilgisayarın, OLED ekranı aynı zamanda 10,000:1 gibi yüksek karşıtlık oranını da destekliyor.

2mm kalınlığı ile geleneksel notebook ekranlarından %60 daha ince, 0,004ms tepki süresiyle de mevcut LCD teknolojisinden 1000 kat daha hızlı olduğu iddia edilen OLED ekran, özellikle çoklu ortam uygulamalarında daha canlı görüntüler vaat ediyor. Dell, Studio XPS serisi altında hazırladığı yeni model için üretim tarihini ve son kullanıcılara hangi fiyat seviyesinden sunulacağını ise açıklamadı.

Dell OLED ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini gösterdi
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Dell OLED ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini gösterdi
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sotoxs 9 yıl
samsung amoled ekranlar gerçekten hoş. ışıkta dahi.
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smart1978 9 yıl
Sonuçta Dell Türkiye yetkilisi bile RGBLED li yeni Stuido XPS 1645 serisini getirmiyor... Gelse bile ekranı 15,6" WLED li olanları getirilir... Yani Dell Türkiye pazarına RGBLED li ürünü bir kere getirdi bir daha da getirmeyeceğini de açıklamışlar... Bu şartlar altında OLED li modelin Türkiye'ye gelmesi HARBİ HAYAL OLUR...

Bakalım Samsung veya Sony gibi OLED veya AMOLED ekranlarda epey tecrübeli firmaların aynı ürünlülerini tanıtacaklar mı?... Dell Türkiye ekran kalitesine önem verdeği gerekçe de çok basit ve kar amaçlı olduğunu düşünmekteyim...
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sotoxs 9 yıl
paralarımı biriktiriyorum oledlere saklıyorum. lcd ler o kadar para etmez bence. oledleri görünce beğeneceksiniz. amoledler daha güzel.
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smart1978 9 yıl
AMOLED de OLED teknolojisine sahiptir... Şuan kullanmakta olduğum Samsung i8910 HD telefonumun ekranı da AMOLED gerçekten çok güzel... Görüş açısı nerdeyse 180 derece.... Her açıdan bakıldığında renk değişimi olmuyor... Ama tek sorun siyah renklerde beyaz yeşilimsiz mürekkep sızmaları görülmektedir.... Bu sorun forumdaki birçok i8910 HD kullanıcısında (aslında hepsinde) ve yabancı ülkelerdeki forumlarda da aynı sorun görülmektedir...


Bence AMOLED veya OLED geleceğin standartı olacak ama şimdilik tam olgunlaşmadı...

Ayrıca LED li ekranlardaki renk bulanıklaşması vs.. hala çözülememiştir... LED teknolojisi de yeni sayılır...


Artısı eksisi ile ele alınacaksa çok az enerji tüketimine karşın pahalı olması şimdilik seri üretim için pek mantıklı değil...

Belki 1-2 yıl sonra uygun fiyatlı veya geliştirilmiş başka OLED teknolojisini beklemeliyiz...


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CoreXXX 9 yıl
çok para olur bu laptop şimdi, umarım bu oled çabucak yaygınlaşırda bizde alırız çünkü görüntüsü inanılmaz mükemmel bizzat 10 inç sony oled tv seyrettim
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sepulturgay 9 yıl
türkiyede.OLEDlerin.yaygınlaşması.10.yılı.geçer.

nede.olsa.teknoloji.çöplüğüyüz
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1963bursa 9 yıl
OLED çok gecikti, piyasa devleri resmen LCD'ye kalp masajı yaparak ömrünü uzattılar, 3 sene önce LCD devri bitmiş olmalıydı, pis işler dönüyor.
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Mertcan. 9 yıl
Crt'lerin sonu geldi resmen zaten onları hiç saymıyorum , LCD'ler de birkaç yıl içerisinde CRT'ler gibi iyice eskimeye başlayacaktır , konsept de müthiş görünüyor.
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merhaba_2233 9 yıl
led ler yeni geldi daha tft ekranlar kalkmadan oled lere geçiyoruz güzel gelişmeler oluyor fakat yeni teknoloji herzaman pahalıdır
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VenomS 9 yıl
beklediğim gelişmeler yavaşta olsa geliyor artık oled tv ve monitörler ile bu haberdeki gibi notebooklar çıktığında alacağım kesin haber için teşekkürler
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