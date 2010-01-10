Dell OLED ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini gösterdi

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OLED ekranlar sayesinde daha ince dizüstü bilgisayarlar hazırlanabilecek.

Başta Sony olmak üzere dünya devi pek çok elektronik üreticisi OLED TV'ler üzerine çalışadursun, geride bıraktığımız yılın son aylarında Acer'a geçilerek dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri listesinde üçüncü sıraya gerilediği söylenen Dell, CES 2010 fuarı kapsamında yeni nesil sistemleriyle birlikte OLED ekranlı dizüstü bilgisayarını da standını ziyaret eden katılımcıların beğenisine sunuyor.

Firmanın henüz prototip aşamasındaki dizüstü bilgisayarında sadece 2mm kalınlığında olan ve 0,004ms gibi tepki süresiyle öne çıkan OLED ekran kullanılıyor. Sahip olduğu ekran teknolojisiyle daha düşük güç gereksinimi, daha iyi görüntü kalitesi, tasarımda incelik ve dikkat çekici tepki süresi vaat eden dizüstü bilgisayarın, OLED ekranı aynı zamanda 10,000:1 gibi yüksek karşıtlık oranını da destekliyor.

2mm kalınlığı ile geleneksel notebook ekranlarından %60 daha ince, 0,004ms tepki süresiyle de mevcut LCD teknolojisinden 1000 kat daha hızlı olduğu iddia edilen OLED ekran, özellikle çoklu ortam uygulamalarında daha canlı görüntüler vaat ediyor. Dell, Studio XPS serisi altında hazırladığı yeni model için üretim tarihini ve son kullanıcılara hangi fiyat seviyesinden sunulacağını ise açıklamadı.

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