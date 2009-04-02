Dell, Vostro serisi dizüstü bilgisayar ailesine 3 yeni model ekledi

Tam Boyutta Gör

Zengin renk seçenekleriyle dikkat çeken Inspiron serisi yeni masaüstü tanıtan Dell, mobil arenada da yeni modeller duyurmaya devam ediyor. Firma yaptığı resmi açıklamayla Vostro yeni dizüstü bilgisayarların örtüsünü kaldırdı. Özellikle kurumsal müşterileri hedefleyen Vostro serisi dizüstü bilgisayar ailesinin yeni üyelerinden Vostro 1320 13.3", Vostro 1520 15.4" ve Vostro 1720 17" ekrana sahip. Tamamı Intel platformunu kullanan yeni dizüstü bilgisayar Core 2 Duo serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerle konfigüre edilebilirken kullanıcılar sistemleri 8GB'a kadar bellekle donatabilecekler.

Hemen her donanım için farklı seçeneklere sahip olan Vostro serisi yeni dizüstü bilgisayarlarda ekran kartı olarak Intel'in DirectX 10 desteği sunan entegre çözümlerinden GMA X4500 HD tercih edilebileceği gibi daha yüksek grafik performansı arzulayan müşteriler yeni modelleri Nvidia'nın tamamı DirectX 10 desteği sunan GeForce 9300M GS (Vostro 1320 modeli için) veya GeForce 9600M GS (Vostro 1720 ) modelleri ile konfigüre edebilecekler. Depolama çözümü olarak 128GB SSD veya 256GB'a kadar sabit seçenekleriyle satın alınabilecek dizüstü bilgisayarlarda optik sürücü olaraksa DVD yazıcı veya Blu-ray olacak.

Diğer özellikleri arasında WiFi, Ethernet ve biyometrik parmak izi okuma gibi detayların yer aldığı Vostro serisi yeni dizüstü bilgisayarlar 4, 6 ve 9 hücreli pil opsiyonları ile satın alınabilecek. ExpressCard slotuna ve çok formatlı kart okuyucusuna sahip olan mobi bilgisayarların satışına Amerika'da başlanırken fiyatlar Vostro 1320, 1520 ve 1720 modelleri için sırasıyla 569$, 629$ ve 649$ olarak belirlenmiş.

Tam Boyutta Gör