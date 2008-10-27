Dell yeni dizüstü bilgisayarı Inspiron Mini 12'yi duyurdu

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Sektörün en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, detayları bir süredir konuşulan ve Inspiron serisi dahilinde hazırlanan yeni dizüstü bilgisayarı Mini 12'yi duyurdu. 12" (1280 x 800) ekranıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayar, Intel'in Atom platformunu temel alıyor ve bu açıdan aynı boyuttaki pek çok dizüstü bilgisayardan da ayrılıyor.

Kullanıcı tercihine göre 1.3GHz Atom Z520 veya 1.6GHz Z530 işlemcileriyle alınabilecek dizüstü bilgisayarda, yine Intel'in SHC-US15W (Poulsbo) kod adlı yonga seti kullanılıyor. 1GB'lık sistem belleğine ve depolama için 80GB'lık (4200rpm) sabit diske yer verilen Mini12, kullanıcı tercihe göre 3 veya 6 hücreli pil ile alınabilecek.

WiFi ve 1.3MP'lik entegre kamerası da bulunan, 1.3Kg ağırlığındaki Mini 12'nin Windows Vista Home Basic'li versiyonuna ek olarak Linux ve Windows XP'li modellerinin de yıl sonuna doğru kullanıma sunulması bekleniyor. Japonya'da satışa sunulan Dell Inspiron Mini 12'nin global lansmanı ise Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.